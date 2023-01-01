 墙外文摘：中共对台军演的目标并非武统？ | 媒体看中国 | DW | 15.01.2023

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墙外文摘：中共对台军演的目标并非武统？

有评论认为，中共为维持威信，便对美国诉诸吓阻，以免其得寸进尺，对内严加控管，防止民间躁动串联。中共加强在台海对抗性演习，不能脱离这个统治威信危机的背景来分析。

“用擦枪走火的危险阻吓美国武装台湾”

“用擦枪走火的危险阻吓美国武装台湾”

（德国之声中文网）台湾风传媒发表文章《若激烈军演不为武统，中共是为哪桩？》，作者石之瑜认为，中共统治威信遭受严重挫，在十九大任内出现剧烈反差。为维持威信，便对美国诉诸吓阻，以免其得寸进尺，对内严加控管，防止民间躁动串联。中共加强在台海对抗性演习，不能脱离这个统治威信危机的背景来分析。在这样的威信危机中，对台军演的激烈升高，可产生三个效果，一是用擦枪走火的危险性，吓阻美国武装台湾，二是说服国内民众持续信任中共维持局面的能力，三是为进行军事冲突仍然发生时全力一搏作准备。    

作者说，与美国斗而不破也不容易，美国实质上已在对中战争，只是没用子弹而已。因此，中共为挽救统治威信会将重点在以软硬两手化解台独。许多台湾的中共专家说，二十大后的两岸政策转向促统，未必准确。  

中共如何再次宣传抗疫胜利？    

新加坡端传媒发表文章《中国放开疫情管控后的最大难题：胜利之后如何再次宣告胜利？》，作者贾素之说，对中国整个官僚系统来说，胜利是三年防疫的弥赛亚时刻，在宣布胜利之前，疫情这场政治运动都还没有结束。  

现在还不能宣告“胜利”

现在还不能宣告“胜利”

文章说，有关Paxlovid的纷争大概是放开后的舆论中第一个切中民族主义情绪的。胜利叙事无法凭空搭建，官方似乎意识到民族主义仍然是笼络人心、挽回政府公信力的最佳手段。18日，《人民日报》等党媒开始关注索尼公司的辱华事件，他们指出，索尼在20221012日发了一张狗的照片，投射出十足的恶意，因为当天是邱少云牺牲70周年。索尼的罪行还有20191213日国家公祭日发布新品耳机，2021年宣布77日（七七事变）发布新品。这一猎巫行为的凭空捏造程度远超过往，但在新一轮反日情绪的衬托下，既满足宣传需要，也满足民间的泄愤需要。   

作者认为，而胜利需要民意的支持。全员感染的时候不能宣告胜利，人们因缺药而普遍埋怨政府的时候不能宣告胜利，有大量死亡案例的时候不能宣告胜利。必须等待，等这一波感染浪潮过去，实现群体免疫，经济恢复增长，社会恢复活力，再站出来宣告，你看，我早已料到了这一切，我们又赢了一次。  

疫情期间孤绝于境外的海外华人，更成为中国的防疫政策的牺牲者

疫情期间孤绝于境外的海外华人，成为中国的防疫政策的牺牲者

海外华人是中国防疫政策的牺牲者   

台湾上报发表文章《中国困境　来自现代性的难题》，作者汤名晖说，早期选择与疫情共存的欧美各国，实现疫苗普及率而率先解封，社会与经济活动也逐步进入后疫情的新常态，在全球化活动逐渐恢复之际，以往被视为观光金鸡母的中国旅客，却被视为全球疫情下的异己者。由于中国防疫政策的转折，而被西方国家额外增加防疫措施，甚至反转好不容易的去种族化路径。  

文章说，原本稍见平息的疫情起源论争议再受关注，但是中国变异株的论述却随著地缘政治的动荡，而在西方国家的反中声浪鹊起，不透明的疫情资讯更催化西方对中国的政经矛盾。在西方社会内部，因应防疫机制而起的对立与分化更使亚裔的境遇堪虑，疫情期间孤绝于境外的海外华人，更成为中国的防疫政策的牺牲者，可叹的是他们既不是政策制定者，也未曾有过机会表达己见。

 

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。  

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