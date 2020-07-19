墙外文摘：中共官方乌鸦嘴，还有多少神预言？

（德国之声中文网）香港《苹果日报》发表文章《中美对抗的暴风雨真的更猛烈了》，作者李平认为，中国官方、学者、党媒的战狼外交，一次又一次导致"自我实现的预言"。7月15日，中国外交部发言人华春莹就美方的制裁计划回应说，若美国想兴风作浪，"那就让暴风雨来得更猛烈些吧"。一星期之后，中美关系的暴风雨真的更猛烈了。美国勒令中国在72小时内关闭驻侯斯顿领馆，中国的对等报复，是要美国关闭成都领馆。如此封馆的强烈外交对抗，就算是1999年美国"误炸"中国驻南斯拉夫大使馆、2001年中美军机在海南碰撞，都没有发生过。

文章认为，引导战狼外交舆论的御用学者、党媒，一向是乌鸦嘴，好的不灵坏的灵。在网路上挑动中国关闭美国驻港领馆舆论的《环球时报》总编辑胡锡进是其中一个。他曾叫嚣中国应增加一千枚核弹头，结果，美国核潜艇、核动力航母开始巡弋南海；他曾指摘美国有意禁止中共党员及家属入境"比中美断交更严重"，结果，中美对抗走到了互封领馆的地步，只不过还没到外交降级、断交的程度，他为何哀嚎美方丧心病狂、毫无底线？

作者说，至于曾笑谈中美双赢就是中国赢两次的中国人民大学教授金灿荣，声称封馆事件显示美国政府有些人铁了心要跟中国搞新冷战，甚至不惜发动一场战争。如果其预言再次神准，中美的冷战恐怕会变成热战，硝烟将首先弥漫南海。只不过，中方声称中美合则双赢、斗则双输，既然双赢是中方赢两次，那么双输，恐怕也是中方输两次吧？

中国正在走向王莽模式？

美国国务卿蓬佩奥在"尼克松总统图书馆暨博物馆"前面，发表美中关系新定调。台湾《上报》发表文章《美国大船调头，中国走向王莽模式》，作者卢斯达说，美国自我清算50年前的亲华路线，而中国在新世纪，却是一直直路走向王莽模式，压力将来会越来越大。王莽复古改制之下，外交格局提早崩溃，外交搞不好，马上倾复了国内。

文章认为，蓬佩奥在演讲中批评"已破产的极权思想的真正信徒"，也就是等于王莽实在太真心，太相信复古。然而王莽虽然速亡，但他的复古基因，在之后也有人继承。朱元璋也搞很多经济复古政策，醉心于将整个中国化为《四书五经》中的古朴世界；之后同样出身底层的毛泽东，也似乎敬仰朱元璋（和刘邦），因为出身相像，共产主义的理想世界亦无异于荡清一切的混沌和原始，儒生则幻想古代的简朴刻苦就是道的所在。在上世纪，王莽朱元璋的复古思想，和德国制共产主义，在毛身上奇异地共鸣交织。

TikTok的问题不仅在审查，而且在宣传

TikTok尤其受年轻群体欢迎

《纽约时报》发表文章《为了数据安全，我专门找了部手机刷TikTok》，作者Kara Swisher说，TikTok可能是相当长的一段时间以来出现的最好的社交媒体网路。不过，"我还是不想在我的主要iPhone上使用TikTok。对于大多数关注近期新闻的人来说，原因很明显：我担心安全性和被监视，因为TikTok由一家中国公司拥有。"尽管美国公司汲取个人数据并将其转化为收入的做法仍在继续，许多在中国运营的科技公司仍可能会受到中国政府的影响甚至控制。

文章说，TikTok的明显困境，是因为中国政府在其国家和其他地方进行了令人发指的数字监视做法，有时要压制国内持不同政见者并控制其人民，有时还要通过窃取来获得技术优势。可以肯定的是，中国政府可以控制中国的科技公司，并且一直积极参与社交网路的虚假信息宣传活动。即便TikTok现在不获取你的个人信息，也不意味着将来不会，或将来不会被强迫这样做。

文章引述专家意见认为，重点不仅在于审查制度，还在于它的反面：宣传。 "TikTok的算法不受社交网路或专业内容创作者的束缚，可以随意推广它喜欢的任何视频，而没人知道其中的区别。"作者说，有一种方法可以让公司在安全方面的主张站住脚，那就是让TikTok和中国脱钩，成为一个真正的美国公司。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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