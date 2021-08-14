墙外文摘：中共如何用灾难给自己加分？

（德国之声中文网）台湾《上报》发表文章《中共用灾难给自己加分的四种手段》，作者茉莉说，无论多么大的灾难，无论这些灾难中有多大的"人祸"成分，在中国这个特殊的国度里，每一次灾情最终都变成中共政权的政绩，都令一些中国人感恩戴德，从而增添了专制政权的合法性。

文章分析中共历来所使用的各种手段，那是一套成熟而有效的维稳体系，其中包括：一，严控信息，枪杆子捍卫谎言；二，丧事喜办，归咎自然；三，垄断做好事,严禁民间机构做大；四，煽动民粹主义和仇外世界观。作者认为，这一切手段能够堂而皇之地实行，都是因为人民没有政治权利，而任意妄为的中共当局有枪杆子保护。2021年河南水灾的"人祸"性质，在郑州悲剧中体现得最为充分。郑州是中国当局花费巨资建设的"海绵城市"，本应具有吸水、蓄水等功能，有防洪排涝的能力。但一场暴雨证明，在冷漠僵化不作为的共产党官僚统治下，什么"海绵城市"都无法阻止人民罹祸。

"混乱"是国家主义思想资源的一部分

香港《端传媒》发表文章《中国新左三十年，"国师"的三重嬗变》，作者韩大狗指出，中外学界其实都已经意识到，资本主义的历史带来了巨大的问题，而资本主义本身也应当成为学术反思的永恒对象。但中国的新左派，这些曾经以警醒资本主义而闻名的学术圈子，如今却学会了与资本主义融洽相处，而讽刺的是，他们本身则往往是资本主义平台所运作的流量经济的受益者。

文章说，中国国家主义话语的网络支持者们，很多人支持平等却也支持国家权力集中所带来的高度不平等，很多人支持平权却也支持高度保守的国家意识形态。但其实，这种混乱有着逻辑通顺的形成过程，都是国家主义思想资源的一部分。如果不混乱，如果这些学者们论述的从头到尾都只是"中央集权好"、"意识形态好"、"美国不好"，恐怕不会有今天这么多人买他们的账。但因为中央集权正是由平等偷换来的，意识形态是由政治参与偷换来的，反美是由反资本主义偷换来的，这些命题才具有了今天大众认为的合理性。

台湾在南海局势中面临多重冲击

台湾媒体《报导者》发表文章《从无主之地到世界风暴中心，分析南海局势与台湾角色》，作者黄介正指出，南海问题转趋尖锐之刻，各方在南海的著力产生质变：从过去外交、法律层次的论辩，向军事部署与角力转变。

作者认为，在南海议题上，从中国大陆的填海造岛，国际仲裁庭的结论，强权与周边国家的军事活动，以至美、日、印、澳四国（四方安全对话，QUAD）形成的印太格局，都对台湾形成多重冲击。而在美中渐次形成长期战略争霸，外加两岸关系持续僵局的挤压下，美国认为台湾做得愈少，愈有帮助，并且应避免任何有助于中国大陆的声明或行动，对岸的大陆则认为南海是祖先留下来的基业，台湾的"行动自由"更受到压制。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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