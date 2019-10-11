墙外文摘：中共四中全会，继续成功内斗？

（德国之声中文网）《纽约时报》发表文章《为什么共产党统治能在中国成功》，作者Ian Buruma说，目睹了戈尔巴乔夫的民主改革之后苏联的境遇，中国的统治者拒绝走他的老路。在要求类似改革的中国人在1989年的天安门镇压中被残酷杀害后，中共与大多数抗议者所出身的城市受教育阶层达成了默契。一党统治将创造人民致富的正常秩序，作为交换，他们不再发起政治抗议。

作者认为，毛泽东去世后，特别是在邓小平进行了资本主义改革后，毛泽东思想和马克思主义开始丧失效力。党员口头上支持党的正统，儿童依旧在学校学习这种正统，但民族主义乃至些许陈腐的儒家思想，开始取代旧有的共产主义信条。这也形成了一些中国人和专家所形容的"精神真空"。正因为如此，习近平竭力收紧党对意识形态的控制，复兴毛泽东思想，同时打压高校、大众媒体和网络中的异见想法。他的个人崇拜、强调严格的家长式领导以及强调自身哲学思想权威的做法，被广泛视为在一系列平淡无奇的技术官僚执政之后，重新恢复共产主义帝国统治的一种方式。

四中全会：党建就是继续内斗

台湾《风传媒》发表评论《"山雨欲来风满楼"的中共十九届四中全会》，作者郑吉珉分析说，中共误判了中美贸易战的本质，认为那只是贸易摩擦，只要增加对美采购的数量与项目就足以化解压力。孰知美国主流想法就是中国必须改变不公平贸易的结构性问题，否则难以善罢干休。而中国改革开放之所以能有今日的成果，正是因为与美国全面开放且积极交往所导致的。而美中贸易战代表的就是，美国发现中国并未在富裕后走向民主，因此要重新审视、检讨与重构（甚至可能彻底取消）与中国的全面交往。

因此，作者认为，在情势不明又拿不出具体因应策略下，即将来临的十九届四中当然无法按照原订计划，提出能因应当前时势的整体施政规划。那么四中究竟要处理什么议题？已公布的议程表示要讨论"推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题"。对党的建设而言，在论理上，斗争不只是必需的，更是合理的。可以说，斗争就是中共生存与前进的动力。而这也就是中共建党以来斗争不断的深层理由。

台海两岸的权力平衡向中共倾斜

台湾《自由时报》发表评论《习近平准备开战了吗》，作者易思安（Ian Easton）认为，台湾海峡可说是全球最危险的火药库，不仅情势基本不稳，来自中国的威胁更是与日俱增。南韩、爱沙尼亚或波兰等火线国家，虽然遭其邻国封锁或入侵的可能性并非等于零，但也趋近于零。而台湾的情况显然并非如此。台海两岸的权力平衡，已向有利于中国这个强大共产党独裁政权的方向倾斜，但华府与台北的战略决策者仍无法就遏阻两岸冲突提出严谨的论述。

作者认为，美台领导人必须预见最坏的情况，并做好准备，以降低威胁、规避战火。虽然华府与台北的政治人物往往看似过分畏惧中共、内讧不断又过于自满，却还是能在未来危机迫使其采取行动前，扭转过时的政策。许多正向的改变已经启动，但仍有很大的进步空间。但是，"当我们思考中共对区域和平的威胁时，唯一能够胸有成竹断定的事，就是没有理由陷入失败主义而怀忧丧志，而是绝对有理由加强戒备，果敢迎接挑战。"

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]