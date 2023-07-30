墙外文摘：中共冷酷算计，普京何时被弃？

（德国之声中文网）《纽约时报》发表文章《习近平还能支持普京多久》，作者Sergey Radchenko说，如今，俄罗斯和中国共同反对美国，普京是习近平的"第一好人"。但这位俄罗斯领导人明智的做法是牢记中国的过往记录。中共的地缘政治方针植根于一种古老的战略文化，即为了中国的利益而让其他国家相互对抗。普京犯了一个潜在的严重错误，他砍断了与西方的桥梁，全力与中国合作，罔顾北京利用其友谊的历史。

作者认为，虽然中国为普京入侵乌克兰提供外交掩护，但基本上没有与西方对俄罗斯的制裁发生冲突，从根本上将自己的利益置于其陷入困境的附庸国的利益之上。与过去的中国领导人一样，他尊重实力，但也知道如何利用弱点，在他继续挑战美国的过程中，俄罗斯仍然有用。普京仍可为国家做出重大战略选择，只要这些选择符合中国的利益。但如果这些利益出现分歧，中国还会支持他吗？或者，如果俄罗斯精英对他的错误决定失去耐心，并试图将他赶下台呢？或者对中国来说，支持他的全球成本过于沉重怎么办？中国仍然是毛泽东时代的那个神秘、自私自利的共产党国家，其全球政治观认为结盟只是暂时性的，只有冷酷的算计。

齐齐哈尔坍塌的体育馆外

痛失孩子的家庭被当作维稳对象

2023年7月23日，黑龙江省齐齐哈尔市第三十四中学体育馆发生坍塌，造成11人死亡。总部位于美国加州伯克利的网络媒体"中国数字时代"编辑整理的《404文库》本周收录了被墙内删除的来自微信公众号"闻舞"的文章《我最好的朋友全走了--一份不完整的齐齐哈尔坍塌遇难名单》，文章写道：事发之后，特别是看到那名失去女儿的父亲冷静讲述齐齐哈尔当地对待这些失去孩子家属当维稳对象对待的寒心举动，让我们深深感受到了身为大国小民的卑微。在悲剧面前，明明是灾难受害者的我们，在他们眼里竟然瞬间变成了社会的不稳定因素，成为"稳定压倒一切"中的"一切"。

作者说，每一次悲剧之后，我们总是希望能够找到所有遇难者的名字，在心里默默读出来，在社会上传颂，也不枉这些十几岁的小花们来人间短暂走一趟。很可惜，就是这点卑微的希望，多数时候我们却也是难以如愿。或许正是冥冥之中的缘分，让我们在34中校队幸存一传大途途的社交账号中看到了那些灿烂的笑脸，也知道了她们中很多人的名字。

作者感慨说，诚如网友所言，"看到冰冷的数字，感觉只是数字，看到黄桃罐头感觉生命本应该比太阳都热烈。"很可惜，在这片太阳照射不到的土地上，有一些生命的凋零却是那样悄无声息，我们竭尽所能，连拼凑出10名遇难女孩名字的努力都完不成。

摇滚如何成为石家庄政府的政绩？

7月13日，由石家庄市人民政府新闻办主办的公众号"石家庄发布"称该市将举办Rock Home Town--中国"摇滚之城"音乐演出季，并将不定期安排摇滚乐手随机乘坐公交车，创新举办"快闪式"即兴演出。总部位于新加坡的"端传媒"发表文章《石家庄野史考据：艰难生长的摇滚乐，为何成了制造政绩的最后一根稻草？》，作者赵小宁指出，政府似乎理所应当地认为，你们这些文艺青年的忧愁、失落、颓废，不就是因为觉得自己怀才不遇吗？或者说得再直接点--钱少、地位低、城建落后？那我们不仅不否认、不制止你们的表达，还视你们为这个城市未来的希望，尽可能地给予你们所需要的一切硬件设施、经济支持以及社会地位。……全国还有比我们更开明的市政府吗？你们到底还有何不满？然而，官方认证真的是赋予文化合法性的必要途径吗？公众们真正反感的，可能正是官方话语高高在上的、默认一切民间力量都在期待官方点头的姿态。官僚的作风习惯于将表明立场置于理解内容之前，这本身就是对文化的一种破坏。

文章说，其实不论石家庄还是其他城市，在疫情政策放开后对音乐节的高度重视，也都因为亟需恢复的经济。在党的需要下，被选中的昔日地下乐队们纷纷接受采访，被主流媒体塑造成一个个"不入流的街头混混被音乐拯救"的故事。他们所经历过的贫穷、误会、排挤、动荡，都成了主流媒体眼中最喜闻乐见的素材，毕竟，这样不仅有利于歌颂政府功德，还能为强化小众群体刻板印象尽一份力。对于表达空间所剩无几的创作者们来说，即使已经面对如此窘境，他们的策略可能也和官方一样--"先活下来"虽然不是上策，但至少也不是下下策。即使内心中也为没能"保卫她的生活"而滴血，但至少在此刻，我们不是还有"自嘲"这张赎罪券吗？只不过，我们很难估计这种危险的平衡能够保持多久。

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。