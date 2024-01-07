墙外文摘：中共介选，五月天事件帮了谁的忙？

（德国之声中文网）针对所谓五月天的"假唱"风波，台湾"上报"发表文章《中共介选越帮越忙-五月天事件的启示》，作者陈嘉宏指出，明眼人都知道，"五月天"被锁定了，这背后的逻辑是"吃中国的饭，不能砸中国的锅"，既然五月天在中国这么红、赚这么多钱，就不能不配合共产党的意旨。

文章认为，施压台湾艺人或企业家对特定政治议题表态是共产党惯用的说法，最早见于2012年总统大选时，共产党要求台湾的企业家大老板排队力挺九二共识，并获得不错的结果，可能也因为这样，让中共对台系统食髓知味，一直想如法炮制。不过，过去10年来，台湾人对共产党这套介选手段早已知之甚详。也幸好根据报导五月天没有答应这样的"政治服务"，若五月天真的出来挺一个中国或支持侯友宜，由于与这个摇滚天团向来不沾惹政治的风格截然不同，实在"太不自然"，届时五月天的歌迷反而真的会把一笔恶帐全部算到国民党头上，让侯友宜的年轻选票更雪上加霜。

作者说，民主是一种学习的过程，民意会在不断选举过程中自我调整、修正缺失；所以，共产党过去对台湾有用的介选手段，现在未必能再让台湾人买单。从五月天事件可以看得出来，共产党对民主太陌生，根本无法理解民主社会人心幽微的转换，这导致它的对台工作陷于做绩效、抢功劳，不同单位各行其是，最后越帮越忙，让国民党的选举处境益显尴尬。

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 欧阳娜娜 台湾女艺人欧阳娜娜因父亲欧阳龙先前發表有关一国两制的言论，再加上她在一个直播视频中将去中国工作形容成「出国」工作，而被中国粉丝质疑其政治立场。 为了灭火，她透过工作室于3月21日晚间在微博發文强调自己是祖籍江西的中国人，并在Instagram及脸书等社交平台同步分享。 然而，發文后质疑她台独的言论并无减少，反而导致不少台湾网友指责她「卖台」，稱她「歐陽支娜」和「江西娜」。 欧阳娜娜在事件3天后接受央視采访，强调發布的文字及声明都是她内心深处最真实的想法，甚至高唱《我和我的祖國》。 此专访一出，再次引起两岸网友挞伐及热议。

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 宋芸樺 2018年，台灣演員宋芸樺被網友翻出三年前一次訪問中，被問到最喜歡的國家時回答「台灣」，因而被質疑支持台獨。宋芸樺隨即在微博發文道歉﹕「我是中國人，一個90後的中國女生，台灣是我的家鄉...台灣是我出生的地方、祖國大陸是我夢想實現的地方，特別是國家今年出的惠台政策，給了我更多的發展空間和學習的機會。」

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 周子瑜 南韓女子組合TWICE成員，因在電視節目中自稱來自台灣並手持中華民國旗，遭中國網民炮轟台獨。當時僅16歲的周子瑜發布道歉影片，表示「中國只有一個，海峽兩岸是一體的，我始終為自己是一個中國人而感到驕傲」。事件發生時正值台灣2016年總統大選前夕，時任總統馬英九指﹕「她沒有必要道歉，我們支持她。」蔡英文在勝選演講中更說﹕「只要我當總統一天，我會努力讓我的國民，沒有一個人須為他們的認同而道歉。」

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 戴立忍 2016年戴立忍主演趙薇執導的《沒有別的愛》，遭網友及中國共青團質疑是台獨分子並呼籲抵制電影，理由是他曾經聲援反服貿學運和香港佔領運動。戴立忍發表3000字聲明澄清「我從來不是台獨份子，也從未倡議台獨」，並說從小被教育要做個堂堂正正的中國人，沒有割裂自己血緣的想法。但他承認拿香港爭普選字牌拍照是「政治敏感度不足」，並為事件造成紛擾致歉。劇組最終仍決定撤換男主角。

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 水原希子 與戴立忍一同參演《沒有別的愛》的日本女星，被指控曾為「辱華」照片點讚，那其實是中國藝術家艾未未向天安門豎中指的相片。水原希子發表影片道歉，以中文說「對不起」，指點讚不是因為同意照片的政治意義，並在隨後取消點讚。

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 余文樂 2018年，香港演員余文樂創立的潮流品牌MADNESS，官方網站寫道會「發送貨品到世界各地大部分國家」，當中包括港澳台，被網友指「分裂國家」。MADNESS發表道歉聲明，把描述更改為「國家/地區」。余文樂也急急致歉撲火﹕「對於公司品牌監管不力，出現這麼大的錯誤和誤會，我難辭其咎，也感到非常抱歉。」

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 范瑋琪 2015年9月3日，中國舉行抗戰勝利七十周年閱兵，正當不少藝人在微博上談論閱兵時，台灣歌手范瑋琪發表雙胞胎兒子的生活照，引來上萬則留言批評她「不愛國」。范瑋琪後來刪除照片並道歉﹕「真是對不起，因為分享了一張兒子的照片，讓大家不高興了！」

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 沒「道歉」的林心如 2018年，台灣演員林心如自製自演的電視劇《我的男孩》，因為獲台灣文化部2000萬元輔助金資助拍攝，被中國網友指她領取「台獨津貼」。電視劇在中國播出兩集後一度下架，林心如發表聲明稱有關指控是造謠，並強調「以前不曾以後也不會支持任何台獨言論及行為」，作品才能重見天日。 作者: 李芊（发自台北）



利用定位装置阻止中俄窃取美国高科技

《纽约时报》发表文章《如何阻止中俄利用美国高科技设备加强国防战力》，作者Chris Miller认为，西方国家应该强制要求制造受控设备的企业在产品中安装防篡改的定位装置。苹果AirTag的价格不到30美元。这些生产价值数百万美元的设备的厂商肯定能找到一种经济有效的方式，将政府批准的定位功能整合到它们的军民两用设备中，并向商务部提供实时验证。理想情况下，如果被禁止的设备被转移到俄罗斯或被禁止的中国工厂，设备将自动停止运行。至少，调查人员要能够获得设备所在位置的跟踪记录。

此外，用于制造飞机和火炮的金属加工设备拥有复杂的计算机控制系统。从技术上讲，这不仅可以获悉设备所在的位置，还可以知道它们的用途。

文章还说，美国需要日本和德国等关键的制造业盟友形成统一战线。毕竟，有新闻报道称，在中国的一个核研究设施中出现了日本制造的设备。拜登政府应该与欧洲和亚洲的主要盟友一起，推动这些更严格的监管措施的国际化。

当香港成为美国"海外敌对势力"

台湾"风传媒"发表文章《美<国防授权法2024>将香港列入海外敌对势力，对港人的影响》，作者沈旭晖指出，美国总统拜登已经签署的《国防授权法2024》针对中国的大方向是非常、非常清晰的。很多位置从前没有谈及中国，这份报告都插入了"PRC"；而整个印太战略、台海战略、科技战、商业战、文化战（例如禁止孔子学院）的拨款，无论有没有直接指名道姓是中国，基本上都是以针对中国为主。这可见美国政界完全没有因为习近平和拜登上个月的会面，而对中国的态度有任何哪怕是短期的改变，而且近日还有"消息人士"放风，说习近平其实当面有对美国的台湾政策作出挑衅性发言，可见美国政坛对中国的定调，起码到大选之前都不会改变。

文章指出，这份报告首次非常清晰的列出谁是美国的"海外敌对势力"清单，在清单的"中华人民共和国"部分，明确写明"包括香港、澳门特别行政区"。

文章介绍说，法案的官方行政简报写明，禁止使用任何美国政府经费，使用在推广以"一国两制"解决台湾问题有关的任何事情，这是一个清晰讯号。法案内容又明确提出，禁止提供任何经费予"受中国政府或中共影响的娱乐项目"，包括电影、电视等，由于"中国"是包括了"新香港政府"，也就是说好香港故事的电影，都会被美国视为渗透的大外宣。

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