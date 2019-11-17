墙外文摘：中共与蒋家，蓝营支持谁？

（德国之声中文网）台湾《风传媒》发表文章《蒋万安"卖祖宗"了吗？ 从双十暴动谈起》，作者许剑虹说，一方面想讨好中共，寻求中共协助压制民进党，但同时又因为家庭背景与国民党有密切关系，无法否定两蒋父子的蓝营支持者，会遇到一个他们无法解答的问题，那就是两蒋父子立场分明就与中国共产党水火不容，既拥护中共政权又肯定蒋家的立场，难道没有矛盾吗？这样的矛盾，藉由此次蒋万安声援反送中学生的发言，被彻底激发了出来。从网路上蓝营支持者一面倒痛骂蒋万安的言行，就可以看出这些蓝营支持者在面对现实两岸政治议题时，已经在中共与蒋家之间做出了抉择，那就是义无反顾的拥护前者并否定后者。

作者认为，假若蒋中正今天还在世，他绝对不会因为蒋万安批评中共而感觉自己被卖。相反的，他可能还会嫌蒋万安立场太软，反共不够坚定呢！站在蒋中正的反共标准，韩国瑜甚至蔡英文总统可通通都是不合格的。

法治再也不是香港的骄傲

《纽约时报》发表文章《法律还能拯救香港吗》，作者余若薇是资深大律师、是香港立法会议员和公民党的创始人。她指出，中国的国务院2014年发布了一份关于香港治理的白皮书，其中有对香港法官必须"爱国"的要求。早在2008年夏天，时任中国国家副主席、现任国家主席的习近平就曾呼吁，香港政府的三个部门"要精诚合作"。

文章说，对中国领导人来说，法律是政治的武器；他们经常提"依法治国"。这可能听起来与"法治"是一回事，但远非如此：他们只是要证明当权者的统治是正当的，同时确保他们凌驾于法律之上。如果香港法官做出的决定，在中国当局眼里具有不受欢迎的政治影响的话，全国人大常委会总能推翻这个决定，因为香港小宪法《基本法》的最终解释权属于全国人大常委会。我们不要低估许多香港法官近年来在处理高度敏感、极具政治敏感性的案件时所面临的巨大压力。

作者认为，在目前阶段，认为少数律师和法官能够捍卫香港法治的想法是幼稚的。法治曾经是香港的骄傲，但在一个不尊重公平竞争、自由和民主的政府的压力下，法治不可能继续存在。

香港已经慢慢"新疆化"

台湾《上报》发表文章《香港已经慢慢"新疆化"》，作者李昱孝说，习近平之所以采取强硬的政策，很大原因在于他把苏联解体当成是中共失权的借镜。他认为苏联解题的原因就是因为在意识形态管理上的松懈以及领导过于软弱。因此他强力打压新疆以防止这种"暴力"扩散到中国各区、影响到共产党不可动摇的形象，同时也打压各地的异议份子或人权律师。习近平说："发展是第一要务，是实现长治久安的基础，这是对的，但不能认为发展起来了一切问题就能迎刃而解了。"由此可见，社会发展从来都不是习近平最关注的，中共产党的统治及形象才是，而且任何事情都不能与它抵触。

文章说，其实中国对于人权、民主等他们视为中共统治威胁的处理及散播谣言方式其实不难理解，不外乎先将这些威胁贴上标签，再对内向人民把西方各国尤其是美国，塑造成藏怀阴谋、干涉内政、假民主的形象，因此，从中国对新疆问题的处理方式，应可推断香港日后会遭遇到什么对待，也或许可以说香港已经慢慢的在"新疆化"。更该注意的是认同中国的国家们的反应，警戒类似的人权危害将不只会被局限在中国而会在那些国家发生-当新疆与香港的人权危机成为其他威权国家掌握国家权力的模板。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]