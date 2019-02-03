墙外文摘：两岸局部战争可能性上升？

（德国之声中文网）台湾《风传媒》发表文章《"避战"是今年两岸关系最重要的政治课题》，作者陈淞山认为，今年的两岸关系将是非常严峻且动荡不安的一年，甚至是有可能从"斗而不破"的冷和平对立僵局，演变成"斗且破"的热战对撞局面，发生"局部"战争冲突的可能性也正节节上升。美、中大国关系的结构性矛盾与冲突，加上川普与习近平两位政治领导人的"政治需要"，再配合台湾总统大选民进党政府要继续执政的选战"触媒"，两岸关系的国际因素与政权维系之交织拉扯，正逐步把台湾问题端上热腾腾的锅子，是有可能把两岸关系推向"战争边缘"的无底深渊当中，而其所将面临的状况也绝非当年96年总统大选的台海导弹危机可以加以比拟。

作者说，多位美国的亚太事务专家也明显看到今年台海的险峻情势发展，也深知台湾内部的绿营人士对台独公投与蔡英文赴美国会演说的问题是有不同的认知与争议，但对于什么样的情况或行动"有没有改变或破坏两岸现状"则是由美国所定义，不是台湾或中国大陆任何一方可以片面认定或改变的。因此，作者呼吁，"台湾的执政当局应该对与美方的政治互动及可能发生的台独公投采取更为审慎的处理态度，千万不要为了一时的选举利益而引发两岸之间更多难以收拾的政治对撞或军事冲突。"

中国留学生与普世价值

台湾《上报》发表文章《不识普世价值的中国留学生还要闹出多少国际笑话》说，近期加拿大多伦多大学选出了首位西藏裔学生会会长齐美拉姆，她因为与主张藏独的组织"自由西藏"关系过密，引发了多大中国留学生的抗议。其实类似的剧情早已虐过我们好多遍，中共可以说是始作俑者，它也经常用相同的手法霸凌台湾，将台湾阻挡在国际社会之外。这次中国留学生不过是依葫芦画瓢，有样学样。

作者李华认为，近代以来西风东渐，留学生为了救国图存，将西方的进步思想引进到中国，孙中山汲取了西方三权分立的思想，开创了五权分立。周恩来丶邓小平留法，受到共产主义的影响，后来回国参加革命。而今天的中国留学生，不能见贤思齐也就算了，连最起码的入乡随俗都不懂。没有出过国门的人，不懂普世价值还情有可原，出了国门，接受过通识教育的留学生，不具备一点自由民主素养，很难说得过去。

互联网管制也是贸易壁垒

《纽约时报》发表文章《美国不该对中国的互联网审查姑息讨好》，作者吴修铭认为，随着中国和美国就可能的贸易协议展开高层谈判，谈判桌上的遗漏话题令人费解：中国的互联网市场。中国长期以政治问题为由维护它的审查制度，称其为保护公民免受政府认为的"有害信息"（包括"传播不健康生活方式和流行文化"的内容）侵害的合法尝试。但你无需是一名贸易理论家便可认识到，这种审查也是国际贸易中极其有效的壁垒。全球互联网经济至少规模达8万亿美元，并且在不断增长中，而特朗普政府却首要关注了制造丶技术转让和农业，似乎没有在该议题上迫使对方让步。

文章说，贸易政策的基本原则是互惠互利：你们降低你们的壁垒，我们就降低我们的。在互联网经济方面，美国单方面解除武装，是在被中国愚弄。尤为令人困惑的，是美国主要互联网公司的态度。作为中国互联网贸易政策的受害者，它们的策略在很大程度上却是姑息讨好。谷歌实际上放弃了抗争：为中国市场开发审查版搜索引擎，乞求进入中国市场。尽管Facebook已被中国封杀多年，但其首席执行官马克曉瞬?(Mark Zuckerberg)为奉迎中国主席习近平，做出令人尴尬的努力。

作者认为，姑息讨好无法成为有效的外交政策或贸易政策。作为世界最大经济体和拥有最重要互联网行业的国家，美国应当利用其优势地位进行谈判。如果特朗普政府想要在贸易上对中国强硬，那么它应当要求对中国互联网市场的有意义准入，否则就拒绝中国公司进入美国市场。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

摘编：张平