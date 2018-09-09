墙外文摘：两岸如何亲 美中如何战

有评论认为，柯文哲为了两岸一家亲，不惜配合中国打压台湾生存空间的统战，正好代表台湾文化中比较低劣的一面。中共对民营企业是救是杀仍然态度暧昧，阴霾未散。
（德国之声中文网）台湾《上报》发表文章《用两岸用两岸一家亲批评柯文哲合理吗》，作者沈荣钦认为，柯文哲为了两岸一家亲，不惜配合中国打压台湾生存空间的统战、多次在电视专访以及议会公然说谎、挑起政争、封杀新闻自由，即使是平时饱受讥讽的台湾政客中，也鲜少有人能做到如此极致。柯文哲的支持者却往往以"批评-反驳"论点的方式而非历史发生的顺序记忆与诠释。
文章说，问题在于台湾文化的多元性既有古道热肠，也有势利功利的一面，既有温柔敦厚，也有尖酸刻薄的一面，不幸的是，柯文哲正好代表他那个世代重视生存所以努力优于公平，重视排名所以学历高于经历，重视稳定所以歧视先于正义的一面，柯文哲从对女性的歧视、人到中年仍强调台大医学系学历的狭窄视野、自视甚高所以刻薄他人，到严以待人、宽以律己的双重标准，正好代表台湾文化中比较低劣的一面。
台湾最重要的是坚持民主自由
台湾《风传媒》发表文章《台湾只有"统不统"，没有"独不独"》，作者沈建一认为，台湾内部应立即搁置"统独"这种与事实背离的争议，而单独聚焦在"统或不统"的选项就好。"设若我们都能团结在'不统'这面旗帜下，齐心协力地对抗强大的中国，这时'一中'已不在心中，请问还需争辩'九二共识'、'一中要怎么表'吗？若地表上的国家都清楚地认知台湾和中国不是同一个国家的话，那我们还要浪费精力去斤斤计较国名若太类似，外国人会分不清楚的问题吗？试想我们在考试的榜单上就算看到姓名相同的人，我们会因而分不清楚谁是谁吗？"
文章说，"所以主张不统的台湾人在主观上，不但要认为台湾跟中国早已是各自独立的国家外，并应随时大声地对外表述；最重要的是我们要坚持民主自由的体制，如此与我们理念相同的国家自然会站在台湾这边。全球的民主国家都不愿见到台湾被中国并吞，因为无论是从经济或军事的观点去看，台湾被并入中国版图后，台湾海峡就变成中国的内海，外国的商船、渔船或军舰就不能如今日般自由地通行，除海运贸易成本立即增高外，南海诸岛的历史争议也将更形激化、危及区域安全"。
美中战略竞争要了解的问题
台湾《自由时报》发表文章《关于中国的可怕问题》，作者易思安说，在最近一次具有里程碑意义的演讲中，美国副总统麦克．彭斯就与中国进行战略竞争一事，向美国民众提出了有力理由。这种方法好处多多。但若要长期奏效，华府官员还是得面对他们长久以来在逃避关于中国的大量问题。
文章提出美中战略竞争的六个问题，其中包括在中国经济模式挣扎、增长停滞、人口老化之际，以及基本社会福利计划于公共卫生、教育、科学技术、环境保护、执法与长者照护等领域存在严重缺陷的时候，中国共产党为何继续大力投资军费和军备生产？是什么驱动了中国国家资源这种分配不均的现象？是什么导致习近平授权针对台北的总统府、台中国际机场，甚至台湾一处小乡镇，进行模拟实弹演习？他为何命令战舰、轰炸机和侦察机定期环行台湾？他为何指示中国军队在福建和浙江沿海进行实弹演习？
中共对民营企业仍然态度暧昧
香港《苹果日报》发表文章《习近平再救市，民企是救是杀》，作者李平认为，中共喉舌曾讥笑美股暴跌让特朗普坐卧不安、恼羞成怒，言犹在耳，中国股市的跌跌不休也让习近平坐卧不安了，于是下令副总理刘鹤等高官集体以出口术救市。A股昨日虽然应声反弹，但一来A股惯性在技术底、政策底之后还有市场底，恐怕真正见底言之尚早；二来民企在股市爆煲中被杀得血流成河，国企、地方政府名为救民企，实际上成为最积极的买壳人，救民企还是继续杀民企，既是观察中国向左走、国进民退的政治风向标，又是中国经济能否恢复发展动力的关键所在，也将影响股市走向。
文章说，中共对民营企业是救是杀仍然态度暧昧，同样阴霾未散。虽然刘鹤说，国进民退的议论既片面的、错误的，但中共高层迄今未明确批驳民企退场论、第二次社会主义改造论、共产党要消灭私有制的初心论。而且，刘鹤宣称，中国"股市的调整和出清，正为股市长期健康发展创造出好的投资机会"，更令股民直斥其"冷血"。
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