墙外文摘：两岸如何亲 美中如何战

（德国之声中文网）台湾《上报》发表文章《用两岸用两岸一家亲批评柯文哲合理吗》，作者沈荣钦认为，柯文哲为了两岸一家亲，不惜配合中国打压台湾生存空间的统战、多次在电视专访以及议会公然说谎、挑起政争、封杀新闻自由，即使是平时饱受讥讽的台湾政客中，也鲜少有人能做到如此极致。柯文哲的支持者却往往以"批评-反驳"论点的方式而非历史发生的顺序记忆与诠释。

文章说，问题在于台湾文化的多元性既有古道热肠，也有势利功利的一面，既有温柔敦厚，也有尖酸刻薄的一面，不幸的是，柯文哲正好代表他那个世代重视生存所以努力优于公平，重视排名所以学历高于经历，重视稳定所以歧视先于正义的一面，柯文哲从对女性的歧视、人到中年仍强调台大医学系学历的狭窄视野、自视甚高所以刻薄他人，到严以待人、宽以律己的双重标准，正好代表台湾文化中比较低劣的一面。

台湾最重要的是坚持民主自由

台湾《风传媒》发表文章《台湾只有"统不统"，没有"独不独"》，作者沈建一认为，台湾内部应立即搁置"统独"这种与事实背离的争议，而单独聚焦在"统或不统"的选项就好。"设若我们都能团结在'不统'这面旗帜下，齐心协力地对抗强大的中国，这时'一中'已不在心中，请问还需争辩'九二共识'、'一中要怎么表'吗？若地表上的国家都清楚地认知台湾和中国不是同一个国家的话，那我们还要浪费精力去斤斤计较国名若太类似，外国人会分不清楚的问题吗？试想我们在考试的榜单上就算看到姓名相同的人，我们会因而分不清楚谁是谁吗？"

文章说，"所以主张不统的台湾人在主观上，不但要认为台湾跟中国早已是各自独立的国家外，并应随时大声地对外表述；最重要的是我们要坚持民主自由的体制，如此与我们理念相同的国家自然会站在台湾这边。全球的民主国家都不愿见到台湾被中国并吞，因为无论是从经济或军事的观点去看，台湾被并入中国版图后，台湾海峡就变成中国的内海，外国的商船、渔船或军舰就不能如今日般自由地通行，除海运贸易成本立即增高外，南海诸岛的历史争议也将更形激化、危及区域安全"。

美中战略竞争要了解的问题

彭斯10月初在华盛顿智库哈德逊研究所的演讲被一些人视为美中新冷战的开端

台湾《自由时报》发表文章《关于中国的可怕问题》，作者易思安说，在最近一次具有里程碑意义的演讲中，美国副总统麦克．彭斯就与中国进行战略竞争一事，向美国民众提出了有力理由。这种方法好处多多。但若要长期奏效，华府官员还是得面对他们长久以来在逃避关于中国的大量问题。

文章提出美中战略竞争的六个问题，其中包括在中国经济模式挣扎、增长停滞、人口老化之际，以及基本社会福利计划于公共卫生、教育、科学技术、环境保护、执法与长者照护等领域存在严重缺陷的时候，中国共产党为何继续大力投资军费和军备生产？是什么驱动了中国国家资源这种分配不均的现象？是什么导致习近平授权针对台北的总统府、台中国际机场，甚至台湾一处小乡镇，进行模拟实弹演习？他为何命令战舰、轰炸机和侦察机定期环行台湾？他为何指示中国军队在福建和浙江沿海进行实弹演习？

中共对民营企业仍然态度暧昧

香港《苹果日报》发表文章《习近平再救市，民企是救是杀》，作者李平认为，中共喉舌曾讥笑美股暴跌让特朗普坐卧不安、恼羞成怒，言犹在耳，中国股市的跌跌不休也让习近平坐卧不安了，于是下令副总理刘鹤等高官集体以出口术救市。A股昨日虽然应声反弹，但一来A股惯性在技术底、政策底之后还有市场底，恐怕真正见底言之尚早；二来民企在股市爆煲中被杀得血流成河，国企、地方政府名为救民企，实际上成为最积极的买壳人，救民企还是继续杀民企，既是观察中国向左走、国进民退的政治风向标，又是中国经济能否恢复发展动力的关键所在，也将影响股市走向。

文章说，中共对民营企业是救是杀仍然态度暧昧，同样阴霾未散。虽然刘鹤说，国进民退的议论既片面的、错误的，但中共高层迄今未明确批驳民企退场论、第二次社会主义改造论、共产党要消灭私有制的初心论。而且，刘鹤宣称，中国"股市的调整和出清，正为股市长期健康发展创造出好的投资机会"，更令股民直斥其"冷血"。

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