 墙外文摘：两岸和平四十年 国际关系变了调 | 媒体看中国 | DW | 30.12.2018

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墙外文摘：两岸和平四十年 国际关系变了调

1979年元旦，中国人民解放军根据国防部长徐向前的命令，宣布从此停止炮击大小金门与附属岛屿。四十年之后，决定两岸和平的国际关系尤其是中美关系，是否还是唱着同一首歌？

Symbolbild China und Taiwan (picture-alliance/AP Photo/Chiang Ying-ying)

在过去的这一年，两岸关系发生了怎样的变化？

（德国之声中文网）香港政府在圣诞前夕以"没有特别技能"为由拒绝向时代力量立委林昶佐为主音的闪灵乐团批出工作签证，台湾《上报》发表文章《台湾应以"香港就是中国"为鉴》，作者黄乐祈认为， 当从冷战时期美英中港的四角关系转换至今日美中港的三角关系，中国显然并未有足够的政治智慧处理。失去了英国这一屏障，中国理应在国际社会强调中港之不同，然而主权移交迄今，中南海明显倒行逆施。习近平在敏感时期公开香港作为中国科技发展的战略地位是一大败笔，另一方面港府不予《金融时报》资深记者马凯（Victor Mallet）工作签证引起了西方媒体的注意，继而勾起了四年前雨伞运动后国际社会又一次的对香港之关注。

Taiwan New Power Party Freddy Lim (Getty Images/AFP/P. Lopez)

时代力量立委林昶佐

 文章说，最近与中共关系密不可分的国民党在九合一大胜之台湾，应以香港为鉴。台湾与香港最大差别在于国民有选票，与港府毫无选择沦为北京傀儡不同。正如不是北京和香港亲中人士大呼"美国错判香港形势，外人勿说三道四"就能让白宫手软，台湾也不应妄想对外宣称"票投国民党只为惩罚民进党，外人勿说三道四"就能置美中贸易战于事外。在国民党胜选后不断吹捧"承认九二共识发大财"的氛围下，假若美国认为运往台湾或台湾生产的资源有被中国拿用的风险，美国政府不可能无动于衷。

和平四十年，继续拼经济？

1979年元旦，中国人民解放军根据国防部长徐向前的命令，宣布从此停止炮击大小金门与附属岛屿。台湾《风传媒》发表文章《两岸和平40年，会被台湾独立战争打断吗》，作者王宗伟说，台湾朝野至今对有没有92共识与什么是92共识，现在还莫衷一是吵得不可开交。但是其实在1979年初的这个关键时刻，两岸双方虽无任何达成口头或文字的合致，就已经完成一个行动中形成的共识--那就是"停止敌对，拼经济"。

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面包师傅吴宝春发声明支持「九二共识」，引发台湾人民挞伐，准高雄市长韩国瑜应邀出面为他灭火，总统蔡英文则在公开发言中谴责中国压迫。面包已经超越食物的角色，成为政治舞台的当红热词。 (10.12.2018)

台湾立法委员，同时也是闪灵乐团主唱林昶佐遭香港入境处以不具备「特殊技能」为由拒發签证而无法前往表演。他接受《德国之声》专访時回顧這次遭遇，坦言藝文圈在當今政治氣候下已無法獨善其身，創作者面對壓力時應守護其核心價值。 (28.12.2018)

2019年世界经济前景如何？只是放缓还是会遭遇严重危机？《新德意志报》重点从中美贸易战出发分析了走势。《法兰克福汇报》指出，今年下半年，中国投资者对德国的兴趣已经明显减退。 (28.12.2018)

特朗普在推特上称，与习近平进行了“非常好的通话”，表示中美贸易协议谈判进展顺利。与此同时，中方就中美建交40周年进行了高调的报道，告诫“进展来之不易、防止战略误判”。 (30.12.2018)

文章说，在冷战时担任过里根政府重要幕僚，以"中美能否避免修昔底德陷阱"而近年更加闻名于世的，美国重要国际关系学者格雷厄姆・艾利森12月来台发表的几场演讲，认为中美的冲突最终还是有希望可以避免的，战争不是注定无法修改的命运。其实中美在未来的几十年内要爆发冲突，唯一可能的战场就是台湾。对已经享受40年和平发展经济的红利台湾人来说，战争在政治上是一个永不可以接受的选项。

美中两国都将转向聚焦内政？

台湾《自由时报》发表文章《美中关系走向何方》，作者杨苏棣（Stephen M. Young）说，尽管习近平企图成为中国的万年领导人，但他最近已面临一些严峻逆势。所有的客观报告一致显示，中国经济已陷入成长迟缓丶发展停滞，川普祭出的关税惩罚已打乱北京当局的经济布局。中国官方的统计数据令人存疑，一些外部分析认为，中国的实质经济成长率，已从北京当局长期引以为傲丶且一度视为理所当然的10％或7％水准，萎缩到仅剩几个百分点。

文章认为，基于前述种种情况，习近平将难以和大幅增加国防开支的川普匹敌。因此，如果这位中国强人够明智，应该会收敛他的野心，多关注自己国内的问题，而非在国外兴风作浪。美中两国领导人都将其主要心力，聚焦于应对内部的经济和政治挑战。但是，在即将迈入2019年之际，华府和北京审慎应对双方共同关切的议题至关重要，全球其他国家对此也充满期待。

"改革"一词有了新的解释

纽约时报中文网发表文章《中共正在改变改革开放的历史叙事》，作者洪振快说，在全世界的眼中，中共领导人中对改革开放功劳最大的是邓小平。但这个以往的公众印象正在被改写，邓小平的地位正在被习近平超越乃至取代。

China Deng Xiaoping (picture-alliance/dpa/UPI)

邓小平的地位正在被改写？

文章说，中国的改革开放，最大的特点是经济上接受市场经济--直到1992年邓小平南巡后，市场经济才写入中共党章和宪法，获得了合法性，但在它前面加上了"社会主义"的限定语，实际上就是不以法治为基础的市场经济。而政治丶意识形态上仍然坚持毛式话语。这种"政左经右"的改革是一条腿走路的跛足改革。

作者认为，中共新的改革开放叙事，以收权丶集权的习式改革替换了放权的邓式改革，这使得"改革"的词义已经严重混乱，但区分是假改革还是真改革未必有多大意义，因为"政左经右"的改革思路实际上也是从邓小平那里延续下来的，中共只改经济不改政治的思路不会变，除非经济崩溃或外力大到其不得不改变。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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  • Finnland Ankunft Liu Xia, Witwe des chinesischen Dissidenten Liu Xiaobo (picture-alliance/dpa/Lehtikuva/J. Nukari)
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    作者: 文木


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