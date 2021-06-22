墙外文摘：不必等到中共垮台后才措手不及？

（德国之声中文网）台湾《风传媒》发表文章《中共下台后，中国往哪里去》，作者吕正理认为，古今中外从来没有一个王朝或国家，有不灭亡的。王朝或国家覆灭虽然有千百种不同的原因，归纳起来却只有3个根本原因──政治腐败、内部分裂，以及外患。中共政权在过去只有一个倒台的根本原因——政治腐败，近几年来中共内部权力斗争越趋激烈，分裂越来越趋明显；至于外患，中共的问题并不是有什么外国将入侵中国，而在于国际社会对中共近年来无视“国际秩序”的战狼行为至为不满，已形成一股强大的反中联盟，对中国的经济发展将有极负面的影响。

作者说，人们如果只是继续指责中共如何不是，而不讨论如何使其下台，如何让新中国找到一条新道路，许多中国人民及海外华人就不知道未来究竟在哪里，也无法挣脱“中共不容易推倒”的迷思。

作者期盼不久之后就有类似波兰、匈牙利的“圆桌会议”召开，聚集各方人士一起认真讨论中国的问题与未来，而不必等到中共垮台后才措手不及。同时，作者说，虽然机会微小，也不排除一个可能性，那就是中共在外部越来越大的压力之下有越来越多改革派敢于发出不同的声音，并促使中共在明年预定召开的二十大里讨论是否举行有中共高层参加的圆桌会议，而让中共有秩序地退场，结束一党专政。毕竟，没有人会希望中国在中共下台的过程中发生动乱。

台商在中国的政治风险

台湾《报导者》发表文章《中共百年党庆，台商“灯火楼台”？》作者林宗弘说，习时代中国资产阶级的命运将会如何？随著中国巨贾如马云被迫退出阿里巴巴集团经营、滴滴出行App被勒令下架，曾经与中共关系良好的红顶商人们，似乎逐一走上胡雪岩的“灯火楼台”之路，曾经享有两岸渔利的台商，恐怕早已心底有数。

文章说，尽管台商看似迅速崛起、规模扩张，但是在后太阳花时期，随著习近平的权力日益集中与巩固，中国官方带动民族主义浪潮导致国际关系恶化，美中关系与两岸关系大逆转。多数中国台商技术能力有限，被迫采取转移、转型和转行所谓“三转”策略。

作者认为，从《灯火楼台》看百年前大清帝国的政商关系，到今日中共党国体制下的资产阶级，虽然中国在经济成长与科技应用上确实有相当进展，资本家始终无法透过制度确保自己的人身与财产安全，依赖政商关系崛起的企业包括台商，就必须承担国际关系与高层权斗所带来的巨大政治风险。一旦被中共高层视为政治威胁或负债、或阻碍派系菁英的利益，恐怕不免要付出身家性命的代价。

红色旅游的世代变化

台湾《上报》发表文章《中国大陆掀起红色旅游风潮的背后意涵》，作者黄宇松说，与过往将红色旅游跟老年人缅怀过去岁月的刻板印象不同，“90后”的青年世代正在成为红色旅游的核心消费群体。在历经六四天安门事件后，中共逐步加强学生爱国教育的课程内容，除指定青年族群为爱国主义教育的重点群体外，并以国家政策指导将红色旅游纳入爱国教育课程范围，同时结合现代科技进行行程包装，提高中国大陆青年世代兴趣，而最终目的即在争取对中共的认同感，强化统治的正当性。

作者认为，中国大陆青年世代在网路社群的爱国意识有言行不一的状况，是否能真的成为稳固中共政权统治的助力，应当持续观察。此外，这种刻意打造历史片段与爱国意识如真的成功在根深蒂固在中国大陆青年世代的心中，这种认同的价值观将无法轻易改变，对于之后两岸的沟通对话，将可能更加困难。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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