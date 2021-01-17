墙外文摘：不再承认 BNO，外交部“颠覆政权”？

（德国之声中文网）中国外交部发言人声言，为了反制英国实施新的 BNO 政策，中国将不再承认 BNO 作为旅行证件和身份证明。香港政府随即配合。香港《立场新闻》发表文章《笑什么？中国外交部大过人大》，作者“肠”指出，“有效旅行证件”于香港法例第 115 章《入境条例》第 2 条中有明确定义，基本上只要该证件在其发出国的法律下属有效，即符合定义；其中中国外交部（甚至香港政府本身）承认与否，并非有关证件有效性的先决条件，例如中华民国护照。

作者质疑，如果中国外交部的宣布不具法律约束力，香港政府采取的配合措施就是基于法律上不相关的因素，公然违反成文法的明文规定；如果中国外交部的宣布的确有法律约束力，《基本法》第 8、第 18、第 64 条，规定香港条例（而非国务院命令）为在香港实行的法律，全部都已经废除了吗？

根据《中华人民共和国宪法》，解释法律属全国人民代表大会常务委员会的宪法职权。作者嘲笑道：“区区国务院外交部就想修改由最高国家权力机关制定的基本法律，是想搞政变，颠覆国家政权根本制度？”

林郑月娥连任与否，对中共治港无关紧要

习近平在听取林郑月娥述职报告时，虽表示关心、担忧香港的疫情防控，但充份肯定林郑“履职尽责”，表扬其展现出爱国爱港情怀，让坊间猜测林郑的去留各有各理。香港《苹果日报》发表文章《中共只要林郑式的愚忠》，作者李平认为，实际上，随着中联办公开展示香港管治权，其改组比特首人选更引人瞩目。盛传中联办将大换班，换上与香港并无交集的中国官员，显示中共对治港人选、班子务求政治正确，只要林郑式的愚忠、林郑式的爱国者治港，并不在意对香港有无感情、对稳定繁荣香港有无能力。

习近平说，只有做到爱国者治港，中央对特区的全面管治权才能得到有效落实，各种深层次问题才能得到有效解决，香港才能实现长治久安。作者认为，只要看看他所赞赏的爱国者林郑月娥的治港成效，就知道所谓爱国者，无非是爱党者爱领袖者，只会是“愚＋忠”。由此也可断言，林郑月娥是否连任，对中共治港无关紧要，重要的是谁能做到“两个维护”，是否正合朕意。

拜登时代，中国的气候牌不好打了？

台湾《上报》发表文章《气候问题将成为美中的新角力点》，作者黎蜗籐指出，《巴黎气候协议》对中国要求非常低。当时中国不但是第一大碳排放国家，碳排量更遥遥领先，GDP总量也稳居第二，但中国依旧以“发展中国家”的身份加入。基本上“有益无害”的，有权利无义务，中国“承诺会减排”并非义务且不受监管。川普退出气候协议之后，中国俨然成为“新的气候拯救者”，成为中国“向世界展示自己作为值得信赖的大国形象”的标志性话语。

作者认为，拜登要在国际舆论上打个翻身仗，在气候问题上对中国施压，正是一举两得的事：显示美国的领导力，又打击中国“新的气候拯救者”的形象。而且，如果民主党的“绿色新政”得以推行。那么美国必然大规模能源转型，这必然在绿色能源产业上和中国展开激烈的竞争。由此可见，在拜登时代，美中在气候问题上的交锋必然大于合作，成为两国关系的最重要角力点之一。

拜登抗中，能否成功领导“打群架”？

台湾《风传媒》发表文章《他们都说美国持续抗中，真的假的？》，作者乌凌翔说，拜登政府有没有能力达成自己设定的目标？如果没有，光说不练，那真是继承了川普的对中政策。但要说有，显然凭美国一己之力，不足以压制中国，川普已经试验过了一回，至少效果不佳。所以拜登才一再强调要联合盟友，媒体称之为“多边主义”，其实就是改“挑单个”为“打群架”的意思。

作者强调说，国际关系讲究的不只是己方的绝对实力消长，还要看对手的实力增减，也就是要看博弈两方的“相对实力”。这就牵涉到中国本身的政治、军事、经济、科技等实力的增长，以及是否也有本领能扩大朋友圈。若论中、美的朋友圈势力拉踞，欧洲是必须关注的重点。只怕拜登未来忙于消灭疫情，等恍过神来，欧洲朋友往东走远了不少。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]