 墙外文摘：不再承认 BNO，外交部“颠覆政权”？ | 媒体看中国 | DW | 31.01.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

媒体看中国

墙外文摘：不再承认 BNO，外交部“颠覆政权”？

有评论认为，解释法律属全国人大常务委员会的宪法职权，外交部宣布不再承认 BNO不具法律约束力。外交部“是想搞政变，颠覆国家政权根本制度吗？

Hongkong Hong Kong passport & British National Oversea (BNO) passport

媒体：中国外交部（甚至香港政府本身）承认BNO与否，并非有关证件有效性的先决条件

（德国之声中文网）中国外交部发言人声言，为了反制英国实施新的 BNO 政策，中国将不再承认 BNO 作为旅行证件和身份证明。香港政府随即配合。香港《立场新闻》发表文章《笑什么？中国外交部大过人大》，作者“肠”指出，“有效旅行证件”于香港法例第 115 章《入境条例》第 2 条中有明确定义，基本上只要该证件在其发出国的法律下属有效，即符合定义；其中中国外交部（甚至香港政府本身）承认与否，并非有关证件有效性的先决条件，例如中华民国护照。

作者质疑，如果中国外交部的宣布不具法律约束力，香港政府采取的配合措施就是基于法律上不相关的因素，公然违反成文法的明文规定；如果中国外交部的宣布的确有法律约束力，《基本法》第 8、第 18、第 64 条，规定香港条例（而非国务院命令）为在香港实行的法律，全部都已经废除了吗？

根据《中华人民共和国宪法》，解释法律属全国人民代表大会常务委员会的宪法职权。作者嘲笑道：“区区国务院外交部就想修改由最高国家权力机关制定的基本法律，是想搞政变，颠覆国家政权根本制度？”

林郑月娥连任与否，对中共治港无关紧要

习近平在听取林郑月娥述职报告时，虽表示关心、担忧香港的疫情防控，但充份肯定林郑“履职尽责”，表扬其展现出爱国爱港情怀，让坊间猜测林郑的去留各有各理。香港《苹果日报》发表文章《中共只要林郑式的愚忠》，作者李平认为，实际上，随着中联办公开展示香港管治权，其改组比特首人选更引人瞩目。盛传中联办将大换班，换上与香港并无交集的中国官员，显示中共对治港人选、班子务求政治正确，只要林郑式的愚忠、林郑式的爱国者治港，并不在意对香港有无感情、对稳定繁荣香港有无能力。

习近平说，只有做到爱国者治港，中央对特区的全面管治权才能得到有效落实，各种深层次问题才能得到有效解决，香港才能实现长治久安。作者认为，只要看看他所赞赏的爱国者林郑月娥的治港成效，就知道所谓爱国者，无非是爱党者爱领袖者，只会是“愚＋忠”。由此也可断言，林郑月娥是否连任，对中共治港无关紧要，重要的是谁能做到“两个维护”，是否正合朕意。

China | Präsident Xi Jinping und Joe Biden

拜登上台后和“老相识”习近平将如何首次会晤？已经成为各方关注焦点（资料图片）

拜登时代，中国的气候牌不好打了？

台湾《上报》发表文章《气候问题将成为美中的新角力点》，作者黎蜗籐指出，《巴黎气候协议》对中国要求非常低。当时中国不但是第一大碳排放国家，碳排量更遥遥领先，GDP总量也稳居第二，但中国依旧以“发展中国家”的身份加入。基本上“有益无害”的，有权利无义务，中国“承诺会减排”并非义务且不受监管。川普退出气候协议之后，中国俨然成为“新的气候拯救者”，成为中国“向世界展示自己作为值得信赖的大国形象”的标志性话语。

作者认为，拜登要在国际舆论上打个翻身仗，在气候问题上对中国施压，正是一举两得的事：显示美国的领导力，又打击中国“新的气候拯救者”的形象。而且，如果民主党的“绿色新政”得以推行。那么美国必然大规模能源转型，这必然在绿色能源产业上和中国展开激烈的竞争。由此可见，在拜登时代，美中在气候问题上的交锋必然大于合作，成为两国关系的最重要角力点之一。

拜登抗中，能否成功领导“打群架”？

台湾《风传媒》发表文章《他们都说美国持续抗中，真的假的？》，作者乌凌翔说，拜登政府有没有能力达成自己设定的目标？如果没有，光说不练，那真是继承了川普的对中政策。但要说有，显然凭美国一己之力，不足以压制中国，川普已经试验过了一回，至少效果不佳。所以拜登才一再强调要联合盟友，媒体称之为“多边主义”，其实就是改“挑单个”为“打群架”的意思。

作者强调说，国际关系讲究的不只是己方的绝对实力消长，还要看对手的实力增减，也就是要看博弈两方的“相对实力”。这就牵涉到中国本身的政治、军事、经济、科技等实力的增长，以及是否也有本领能扩大朋友圈。若论中、美的朋友圈势力拉踞，欧洲是必须关注的重点。只怕拜登未来忙于消灭疫情，等恍过神来，欧洲朋友往东走远了不少。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

DW.COM

墙外文摘：解密对台文件对拜登形成压力

有评论认为，特朗普任内国安人事更迭频繁，但在落实印太战略的方向上并无转变，拜登较强调友盟国家合作以维持美国霸权地位，应会在美中战略竞争的格局下寻求更多合作的空间。  

墙外文摘：美国正推行“两个中国”政策？

有评论认为，蓬佩奥以“自由中国”称台湾，并说这是遵行美国的一个中国政策，这不但是美国版的“一中各表”，更可以说美国的“两个中国”政策已经浮现。  

墙外文摘：解除自我限制，蓬佩奥语带深意

美国国务卿蓬佩奥宣布解除美国与台湾关系中的自我限制时，继续使用被中国抗议过的 “Taiwanese counterparts”一词，属于实质意义的推进，对台湾“国家地位（定位）”将有深刻影响。  

墙外文摘：新冠疫苗来源地有多重要？

 “买国产车还是进口车你们都能鉴别，为什么一到疫苗就鉴别不了呢？” 有评论引述上海防疫专家张文宏的话，反驳香港特首林郑月娥不要“政治化”疫苗来源地的说法。  

墙外文摘：蔡英文是不是“民主皇帝”？

有评论指出，蔡英文到底是不是一个穿上龙袍的“民主皇帝”，本是一件可受公评之事。不过，“可受公评”本身就是测量民主到威权程度的一个指标。  

相关内容

Hong Kong Finanzmarkt - Börse

港人移民、 巨资流失 北京会怎样出手？ 17.01.2021

英国今年1月对香港启动新的BNO（英国国民海外护照）政策后，可能会有大批港人携资金移民英伦，这是否对香港造成严重后果？北京政府会采取哪些反制措施？

USA Washington | vor Amtseinführung | Antony Blinken, designierter Außenminister

建立竞合关系 中美联合国角力持续 28.01.2021

美国候任驻联大使表态愿强硬对抗中国的影响力。美国国务卿布林肯也在上任首日表示他认定北京在新疆对维吾尔人进行种族灭绝，但同时称美国在特定议题上仍应与中国政府合作。中国外交部则强调所谓种族灭绝是“蓬佩奥之流的世纪谎言”。

Hongkong | Silvester 2020

蓬佩奥下台之际再推涉港制裁 港府："卑劣无耻" 16.01.2021

香港政府本周六就美国最新针对6名中港官员出台的制裁措施表达了“极度愤怒”的情绪，称有关行径“荒唐和卑劣无耻”，会“全面支持中央政府采取任何合适的反制措施。”

广告