 墙外文摘：上海封城对于台湾的冲击 | 媒体看中国 | DW | 03.04.2022

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墙外文摘：上海封城对于台湾的冲击

对于台湾而言，除了担忧中国疫情可能造成供应链的断链危机外，台湾银行或租赁业者面对厂商债务违约的风险也可能会增加。

China | Coronavirus Lockdown in Schanghai

上海通往浦东隧道被封

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对于北京来说，俄罗斯入侵乌克兰是否可以作为解放军武力攻台的试验参照物？与此同时，在西方国家纷纷祭出严厉制裁的同时，中国还在经济上“力挺”俄罗斯，这种支持究竟能维持多久？

来自德国的欧盟保守党政治家提出了“台湾是新的西柏林”的说法，他具体是什么意思呢？看似迅速走出了第一波新冠疫情，在经济上交出高分答卷的中国，未来路在何方？这些都是德媒关注的话题。

（德国之声中文网）台湾《上报》发表评论《台湾也会感受到上海封城的冲击》，作者蔡明芳认为，中国上海在3月28日开始实行"封半城"的防疫措施，除了对于制造业的冲击外，对于上海的人流、物流与金流将会续速消失，进而对于庞大的服务业厂商与从业人员产生冲击。

其次，上海邻近城市的生产活动也会因为上海封城而连带造成国内外货物运输的中断，进一步促使中国经济产值再降低。

再者，稳就业与保民生虽然是中国政府重要的施政目标，然而，从深圳、吉林与上海的封城可知，封城的作法对于经济的直接冲击，即是伴随制造业而生的服务业以及创造庞大就业人口的餐饮、批发等内需型服务业，一旦失业人口伴随封城措施增加，民众对于经济的负向预期将会上升，这会使得人民进一步减少消费与增加储蓄，故中国经济会面临下行的风险将愈来愈高。

作者认为，对于台湾而言，乌俄战争与中国封城将会使得在中国经营的厂商所面对的经营困境增加，厂商面对的债务违约风险也可能会提高，因此，除了担忧中国疫情可能造成供应链的断链危机外，台湾银行或租赁业者面对厂商债务违约的风险也可能会增加，特别是拥有更多中小企业或微型企业的金融租赁业者所面临的违约风险也会增加，若再考虑主要国家央行的升息决策，台湾租赁业者在中国面临的金融风险将会愈来愈高。

Bildergalerie | China | Omicron erreicht Chinas Festland

香港疫情：上层政策混乱矛盾，下层消极应对

大陆"长子"痛骂香港"逆子"

总部位于美国华盛顿特区的网络媒体《歪脑》发表文章《"为了逆子，搭进长子"？香港人在怎样的两年防疫政策下去了沙滩》，作者雍明认为，面对疫情及《国安法》双重压力，香港人对政府的信任已经完全崩溃，而政府也因为中央祭出《国安法》，自以为民间再无反对声音，在大小政策制订及推行上，更加雷厉风行，几乎不知市民感受为何物。如此，疫情两年间香港的图景是，上层政策混乱矛盾，下层则消极应对。

文章说，中国网民纷纷痛骂港人放任自由，连累中国疫情升温，形容是"为了逆子，搭进长子"，香港人则觉得中国长期以来"没事称兄道弟，有事当你'契弟'（冤大头）"。相对"逆子"这一意象的，是中国人自比乖巧孝顺的长子。当疫情首次在武汉爆发以来，中国人面对重大的公共卫生危机，虽说有政府强力指令，但大多数人也自愿交出自由及其他权利，以便中央政府顺利防控疫情。

3月21日，香港政府宣布4月下旬后逐步解除防疫限制。作者认为，就如同"暂缓"一词般，一切都是暧昧而留有转弯余地，要是更上层的意志举棋不定。

北京谎言与台湾风险

台湾《自由时报》发表文章《北京的真相问题》，作者罗曼（Walter Lohman）指出，除了COVID-19确实从中国开始传播外，这个疾病的源头迄今仍悬而未决，即使在科学界也尚无定论。作者认为，自从COVID-19的消息在2019年末首次浮上台面以来，中国政府的谎言、掩盖事实、转移焦点、拒绝合作及打压吹哨者（whistleblowers）等作法，已让外界不可能相信任何对中国有利的解释。

作者认为，中共决策机制和军事发展的模糊难解彼此交织，导致台湾面临极大风险。台湾可以根据经验或知识去揣测中国可能会或可能不会对台湾采取什么行动，或者会在什么时间点行动，但即使有再多的经验或知识，能做的也只是推论而已。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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