墙外文摘：七十年"国庆"被香港人啪啪打脸

（德国之声中文网）美国参众两院外交委员会通过《香港人权与民主法案》后，香港独立关税区地位问题再度备受关注，商务及经济发展局长邱腾华说香港不需因某些国家的行动而卑躬屈膝。香港《苹果日报》发表文章《香港官场基本法─舔共》，作者李平说，身为财经高官，邱腾华罔顾独立关税区须得到世界贸易组织、贸易夥伴的认可才有价值，一味效仿中共维护国家尊严和主权的战狼风格，与贸易伙伴对抗，莫非真要断送这条攸关香港金融、贸易兴衰的命脉？

文章说，中国官场奉行的三大"基本法"是──领导的看法、领导的想法、领导的讲法，即决定要紧跟领导看法、行事要紧跟领导想法、说话要紧跟领导讲法。不幸的是，这套官场基本法在香港官场演变成──中共的看法、中共的想法、中共的讲法，一言以蔽之，就是──舔共。林郑政府为媚共舔共，强推《逃犯条例》修订，结果引爆管治危机。面对这场世纪风暴，林郑月娥及一众高官迄今仍不知反省，继续罔顾民意，以中共的看法、想法、讲法来处理危机，把逆权运动视为反中乱港，想的是把风暴归咎于外部势力和乱港势力，讲的是要止暴制乱而不是治暴止乱，结果变成以暴制暴、乱上加乱。

七十年大庆，催泪瓦斯让人笑不起来

台湾《新新闻》发表文章《伞运五年，反送中百日，七十国庆》，作者张秀贤说，当年占中三子提出"让爱与和平占领中环"，本身是希望将非暴力抗争、公民不服从带入社会运动，伴随商议式民主概念融入民主派抗争理念，让最保守的一群，也慢慢接受公民不服从抗争。

2014年要求真普选的雨伞运动

文章说，当年示威者只是背对升旗典礼，身穿黑衣、高举交叉手以示抗议。但今天的抗争已经有不少挑动中共神经的示威方式，如除下中国国旗践踏、丢进海里，甚至焚烧国旗；此外，在两个月前就以黑漆弹、鸡蛋攻击中联办的国徽，令中共大感震怒。虽然这些示威行为没有太多真实效用，但已经起了挑动北京神经的政治效果。

中国国家主席习近平希望以国庆典礼，向外国宣扬中国国威，透过国力呈现震慑世界、拉拢友邦，现在却因为中美贸易战与香港问题深陷泥泞当中。七十大寿，恐怕在香港会变得黯淡无光，以催泪瓦斯、拆国旗和枪声"庆贺"国庆，掩掉北京的光彩。

香港人能坚持到什么样的结果？

香港《立场新闻》发表文章《现在只是过渡期，中共最后只有两个选择》，作者甄拔涛说，如果中共一心将暴力镇压推到最尽，进行大规模杀戮，最终结局只有"锁国"一途。即是中共打算从国际社会撤退，把国民和财产锁在中国。因为大规模杀戮必会促使国际社会出手制裁中共，而且不会再次出现九十年代西方社会给予的改过机会。

文章说，另一个版本是，当所有硬手段都用尽的时候(不包括大规模杀戮)，中共才会考虑采用软功。"如果习近平考虑到做什么比较能保住自己小命及中共大命时，他有可能不得不承认香港本质上是一个国际共管城市。"不过，在最终结局来到前，过渡期可能长达几个月至几年不等。今次香港人知道退缩了便一无所有，反抗力量并不会轻易散去。即使有时累了气势稍歇，甚至可能因政府的高度镇压而停止一阵，很快又会卷土重来。

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[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]