墙外文摘：一国两制被拒，地动山摇将临?

（德国之声中文网）就在习近平发表《告台湾同胞书》40周年纪念会谈话一周前，中国天津第二中级人民法院终于开始审理王全璋案。台湾《上报》发表社评《拒统才是台湾共识》，文章认为，王全璋的境遇对照起习近平最新的对台谈话，实在有种无限荒谬的反差。

文章问道：真的有"一国两制"吗？如果一个国家可以无视自己的《宪法》及法律丶践踏自己的司法制度，在没有任何人身安全保护的情况下，让任何人被失踪丶被关押，甚而同一时间逮捕数百名律师丶维权人士；那凭什么让人相信"和平统一后，台湾同胞的社会制度和生活方式等将得到充分尊重，台湾同胞的私人财产丶宗教信仰丶合法权益将得到充分保障"，被视为样板的香港连选上的区议员都被取消资格，中共凭什么让台湾人相信"一国两制"？

文章说，台湾早已是独立的国家，不管名字叫什么，台湾从来没有独立的问题，只有被统一的问题；对于一群独立的自由人而言，没有"不排斥统一"这件事，只有拒统才是台湾共识。习近平将一套已证明失败的制度想套用到台湾身上，是自己吹哨子壮胆？还是台湾的政情变化给了他如此错误的讯息，当然值得台湾人自己好好想一想。

且待习近平地动山摇？

台湾《风传媒》发表文章《小英悍拒"九二共识"，习近平被迫地动山摇》，作者陈昭南认为，所谓"九二共识"的长远统战意图，不外乎就是"台湾内政化"的统战进程，用套语来说，不就是"温水煮青蛙"。只要把台海两岸问题套进到"中国内政问题"的牢笼里，中共就可以堂而皇之地拒绝再让国际势力来插手干预，说穿了就是不要再让美国来干扰两岸这件好事。

文章认为，中共领导阶层施政唯一考量的只会是"如何保住共产党的政权"，而不是政府是不是会被轮替。只要中共被推翻被颠覆就是亡国，也就是古时候历朝历代被改朝换代的亡国意义--"中共国"被灭亡，即是换了另一个"王朝"的认知。在现实意义下，中国政府只能是共产党的执行机构，并不具实质决策权力。也因此，两岸的谈判根本不可能对等。

美中关系会彻底决裂吗？

台湾《自由时报》发表文章《台湾在美中关系里的利害得失》，作者罗曼认为，华府坚定支持台湾，而且力道愈来愈强。美国此刻对台湾议题的积极，甚于1990年代以来的任何时候。班班明证见诸过去几年国会通过的许多措施，包括年度国防授权法案中的友台条款丶支持台湾参与国际组织的立法丶《台湾旅行法》，以及最近通过的《亚洲再保证倡议法》 ，一再强调美国对台湾的支持，乃其印太战略的核心。

文章说，美国将继续和北京维持一种务实的关系。要是台湾有某些人期盼美中关系彻底决裂，以为如此可以从中获利，他们将会大失所望。毫无疑问，美中关系正进入一个新的竞争时代，但双方也都关切如何约束这场竞赛不至于失控。美中两国将持续化解彼此的分歧─以一种不会导致关系全面破裂，或降低其冲击的方式加以管理，而非寻求彻底解决。光是涉及经济利益的风险，就必须以此方式因应。

独裁者喜欢听独裁语言？

《纽约时报》发表文章《穆斯林世界为何对中国的"古拉格"保持沉默》，作者作者穆斯塔法•阿克约尔说，中国的"再教育"政策是对穆斯林群体及其伊斯兰信仰的重大攻击，但穆斯林世界却基本上保持着沉默。尽管这一政策已受到人权团体丶西方自由新闻媒体，以及维族组织的谴责，但只有少数几位穆斯林领导人，如马拉西亚政治人物安瓦尔•易卜拉欣(Anwar Ibrahim)及巴基斯坦宗教事务部长及巴基斯坦宗教事务部长努鲁尔•哈克•卡德里(Noorul Haq Qadri)公开表达了担忧。

为何会这样？作者认为，答案有三个。其一，与世界第二大经济体中国友好相处是值得的，中国也并不怯于提供经济援助作为封口费。其二，中国政府对维吾尔人的镇压是基于这样一个前提：法律和秩序可以通过根除政府的敌人和社会中的叛徒来恢复。这是大多数穆斯林领导人都理解的独裁语言。这是他们自己的语言。第三个原因是，大多数可能与受压迫的教众团结一心的穆斯林认为，压迫者是"西方"，即由大撒旦领导的资本主义丶享乐主义和犹太复国主义文明。

作者认为，对于穆斯林社会来说，在自由和独裁之间做出选择应该不难。"在自由之中，你可以作为穆斯林安全而有尊严地生活。在独裁统治下，正如中国向我们展示的那样，你最终可能会被送进再教育营"。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]