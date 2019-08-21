 墙内开花墙外红 “大外宣”力道全球通 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.08.2019

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时政风云

墙内开花墙外红 “大外宣”力道全球通

在这一轮香港“反送中”运动之初保持沉默的中国官方媒体，如今早已开足马力制造舆论气氛抵制香港示威活动。这样的努力不仅在“墙内”凝聚了民意，在“墙外”也发挥了巨大作用。

Kenia Leser der China Daily-Zeitung (Getty Images/AFP/T. Karumba)

《中国日》报在脸书上已经有近8000万读者

（德国之声中文网）中国官媒《中国日报》的脸书公共账号目前有超过7800万用户。对于一个大部分报道正面信息，被官方认可，讲述专制国家故事的大外宣机构来说，这样的用户群着实相当可观，尤其是在脸书被中国政府屏蔽的背景下。

本周，脸书和推特宣布封禁了一部分被认为是帮助中国在全球范围内开展宣传工作、影响香港问题民意的用户账号。近几年来，越来越多的中国官方机构在这些中国居民看不到的社交媒体上开设账号。

这两家社交媒体平台表示，它们认为被封禁的账号与中国官方开展的散布不实信息的专项活动有关。

推特表示封禁了近1000个来自中国内地的账号。脸书则关闭了7个公众主页，3个群和5个个人账户，称它们在香港话题上"策划了不真实用户行为"。

Screenshot China CCTV (CCTV)

包括CCTV在内的中国官媒已经开足马力宣传抵制香港民主抗议活动

舆论战已经打响

面对香港持续数月的大规模"反送中"抗议活动，北京中央政府到目前为止没有采取直接干涉的手段，但已经通过其强大的官方媒体喉舌拉开了舆论战的帷幕。

"从破坏政府大楼到......私刑，香港骚乱者已到恐怖主义的边缘"，这是《中国日报》在其脸书账号上发的一条推文。与其它中国官方媒体一样，《中国日报》并不在脸书此次查禁账号的范围当中。

有报道称，到目前为止，有关香港抗议活动期间出现施加私刑的消息仍然很有争议。

新西兰坎特伯雷大学研究中国政治和媒体的教授布雷迪(Anne-Marie Brady)向法新社表示，北京希望"在国际上塑造对香港正在发生的事情的看法"。她表示："大外宣传统上善于利用每一个可利用的媒体。所以看到它们在推特和脸书上展开活动就并不意外。"

德国华文媒体的"大外宣"背景

在传统上依靠广告收入维持运营的西方媒体需要面对互联网"一切免费"大潮的冲击时，中国官方媒体不用有资金上的担忧，在近年里大大加速了海外扩张的脚步。如今中国官方的新华社在推特上已经有超过1200万追随者。截止发稿时，其推特账户的最新一则推文是一个视频，也同香港局势和批评西方媒体的报道有关。视频援引知名德国汉学家、退休波恩大学教授顾彬(Wolfgang Kubin)的表态，并称一部分西方媒体在报道香港事件时带有偏见，问题的根源在于西方媒体"长期以来在报道中国新闻时的负面陈述方式"，让公众"不知不觉的接受了中国的负面形象"，与德国记者的"意识形态"有关。

Support To Hong Kong Protests In Berlin (picture-alliance/NurPhoto/E. Contini)

“留德华”们已经举起了爱国的旗帜（摄于2019年8月17日）

在德国的华文媒体中，也可以清晰的看到大外宣的痕迹。在华人圈中比较有影响力的《欧洲时报》、"开元网"运作的《人民日报海外版》都直接有着中国官方机构的背景。就连由德国华人旅行社创办的《欧洲新报》，以及创始人原本是89六四后民运阵线代表性人物之一的《华商报》，也被认为已经成为了大外宣的一部分。团结海外华人，"讲好中国故事"似乎是它们共同的任务和目标。

虽然这种中国大外宣的意识形态输出对德国本地民众的影响目前仍然甚微，但在留德华人界所产生的作用已经相当可观。纵观大大小小的留德华人微信群，里面有大量谴责香港示威民众的抗争行为，并放大所谓分裂中国"港毒（独）"的规模和影响力。而那些发声支持香港示威运动的用户会常常招致群中很多人的高调反驳。一位不愿意透露身份，在中国官方新闻媒体高层担任要职的媒体人认为，这是香港和西方社会也必须面对的现象。"毕竟世界不应该忽略14亿（中国）人的声音"。

 

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