填补国库亏空 俄罗斯抛售黄金及人民币

（德国之声中文网）由于预算严重超支，今年一月俄罗斯抛售了部分黄金和外汇储备，以解燃眉之急。塔斯社援引俄罗斯财政部报道称，今年一月，俄罗斯从国家黄金储备中销售了3.6吨黄金，价值大约相当于两亿欧元，并在外汇市场上抛出了大约22.7亿元人民币。俄罗斯财政部的相关声明称："由此获得的资金将被汇入预算账户，以填补赤字。"

来自俄罗斯官方的数据显示，今年一月，财政预算出现了1.76万亿卢布的赤字，大约相当于230亿欧元。同一时间的财政支出则为3.1万亿卢布，相当于400亿欧元，财政支出同比增加了59%。

尽管俄罗斯财政部并没有说明支出大幅增高的原因，但历时已近一年的对乌战争显然同国库亏空有密切关联。受经济及金融制裁的影响，可供俄罗斯政府支配的收入明显减少。政府预算报告显示，去年俄罗斯的原油及天然气收入几乎减少了一半（降幅为46%）。

一般认为，今后几个月内，俄罗斯有可能会进一步抛售黄金及外汇储备，以填补政府的财政亏空。俄罗斯财政部的数据显示，俄罗斯目前拥有104亿欧元和3074亿元人民币的外汇储备以及551.2吨黄金储备。

去年年底，俄罗斯就曾为赤字可能会严重超标发出警告。12月底，俄罗斯第一副总理贝罗索夫（ Andrei Beloussow）接受一家俄罗斯电视台采访时坦言，2023年俄罗斯的财政状况将面临一系列挑战。此前路透社也报道称，俄罗斯财政部长西卢安诺夫（Anton Siluanow）承认俄罗斯财政预算的赤字率可能会超过预计的2%。

俄罗斯发动侵乌战争后，尽管西方发布了一系列制裁措施，但俄罗斯经济仍保持了相对的稳定：国际货币基金发布的秋季预估显示，2022年度俄罗斯国民生产总值仅下滑了3.4%，而2023年可能会再度回落2.3%。

《法兰克福汇报》报道称，由于西方国家对俄罗斯发布的制裁令中也包括不得买卖俄罗斯黄金的内容，因此俄罗斯在国际市场上抛售黄金绝非易事。而俄罗斯同时抛售黄金和人民币储备的举动显示，买家很有可能是中国。而中国也确实在同一时间宣布了该国增加黄金储备的消息。中国央行中国人民银行在其官网上宣布，今年一月央行连续第三个月增加了黄金储备，增幅为15吨，总量达到2025吨。 此前的两个月当中，中国央行则总共收购了62吨黄金。

（综合报道）

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