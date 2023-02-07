 填补国库亏空 俄罗斯抛售黄金及人民币 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.02.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

新闻广角

填补国库亏空 俄罗斯抛售黄金及人民币

鉴于原油及天然气收入持续下滑，对乌战争又耗费巨大，俄罗斯为了填补巨额的财政赤字，已开始变卖黄金及外汇储备。

Russland | Goldreserven

（德国之声中文网）由于预算严重超支，今年一月俄罗斯抛售了部分黄金和外汇储备，以解燃眉之急。塔斯社援引俄罗斯财政部报道称，今年一月，俄罗斯从国家黄金储备中销售了3.6吨黄金，价值大约相当于两亿欧元，并在外汇市场上抛出了大约22.7亿元人民币。俄罗斯财政部的相关声明称："由此获得的资金将被汇入预算账户，以填补赤字。"

来自俄罗斯官方的数据显示，今年一月，财政预算出现了1.76万亿卢布的赤字，大约相当于230亿欧元。同一时间的财政支出则为3.1万亿卢布，相当于400亿欧元，财政支出同比增加了59%。

尽管俄罗斯财政部并没有说明支出大幅增高的原因，但历时已近一年的对乌战争显然同国库亏空有密切关联。受经济及金融制裁的影响，可供俄罗斯政府支配的收入明显减少。政府预算报告显示，去年俄罗斯的原油及天然气收入几乎减少了一半（降幅为46%）。

一般认为，今后几个月内，俄罗斯有可能会进一步抛售黄金及外汇储备，以填补政府的财政亏空。俄罗斯财政部的数据显示，俄罗斯目前拥有104亿欧元和3074亿元人民币的外汇储备以及551.2吨黄金储备。

俄罗斯第一副总理：2023年俄罗斯的财政状况将面临一系列挑战。

俄罗斯第一副总理：2023年俄罗斯的财政状况将面临一系列挑战。

去年年底，俄罗斯就曾为赤字可能会严重超标发出警告。12月底，俄罗斯第一副总理贝罗索夫（  Andrei Beloussow）接受一家俄罗斯电视台采访时坦言，2023年俄罗斯的财政状况将面临一系列挑战。此前路透社也报道称，俄罗斯财政部长西卢安诺夫（Anton Siluanow）承认俄罗斯财政预算的赤字率可能会超过预计的2%。

俄罗斯发动侵乌战争后，尽管西方发布了一系列制裁措施，但俄罗斯经济仍保持了相对的稳定：国际货币基金发布的秋季预估显示，2022年度俄罗斯国民生产总值仅下滑了3.4%，而2023年可能会再度回落2.3%。

《法兰克福汇报》报道称，由于西方国家对俄罗斯发布的制裁令中也包括不得买卖俄罗斯黄金的内容，因此俄罗斯在国际市场上抛售黄金绝非易事。而俄罗斯同时抛售黄金和人民币储备的举动显示，买家很有可能是中国。而中国也确实在同一时间宣布了该国增加黄金储备的消息。中国央行中国人民银行在其官网上宣布，今年一月央行连续第三个月增加了黄金储备，增幅为15吨，总量达到2025吨。 此前的两个月当中，中国央行则总共收购了62吨黄金。

（综合报道）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

28.02.2022 Russische Rubel-Banknoten liegen auf einem Tisch. Die US-Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat Russlands Kreditwürdigkeit aufgrund neuer westlicher Sanktionen wegen des Krieges gegen die Ukraine weiter abgestuft. +++ dpa-Bildfunk +++

担心"次级制裁" 中资银行回避对俄业务 07.02.2023

俄乌战争爆发后，俄罗斯各大银行也成了西方国家的制裁对象。但得益于各"友好国家"的合作，银行业务一直得以勉强维持，但现在情况显然正在发生变化。

FILE - A Phantom 4, developed by major Chinese consumer-drone maker DJI, flies during its demonstration flight in Tokyo, Thursday, March 3, 2016. Drone company DJI Technology Co said Tuesday, April 27, 2022, that it has temporarily suspended business activities in Russia and Ukraine to prevent use of its drones in combat, in a rare case of a Chinese company pulling out of Russia. (AP Photo/Shizuo Kambayashi, File)

《华尔街日报》：俄海关数据显示中国公司正向俄运送军需技术 08.02.2023

据《华尔街日报》(The Wall Street Journal)报道，总部设在华盛顿的高级国防研究中心C4ADS提供给该报的俄罗斯海关数据显示，中国公司去年向俄罗斯运送了军用运输直升机的导航设备、军用车辆的伸缩天线以及战机的雷达设备或部件。

An employee checks a gas valve at the Atamanskaya compressor station, part of Gazprom's Power Of Siberia gas pipeline outside the far eastern town of Svobodny, in Amur region, Russia November 29, 2019. Picture taken November 29, 2019. REUTERS/Maxim Shemetov.

乌克兰议员：如中印继续购买俄能源 美国应予以二级制裁 04.02.2023

周三，一名乌克兰高层政治家在华盛顿表示，如果中国和印度继续购买俄罗斯能源，美国应对上述两国实施二级制裁。他呼吁各方团结一致，共同反对莫斯科发动的侵略战争。中国方面则在周六表示，与俄罗斯的“政治互信持续深化”。