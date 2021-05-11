 塞舌尔打国药疫苗没用？北京：涉华必黑 | 科技环境 | DW | 14.05.2021

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科技环境

塞舌尔打国药疫苗没用？北京：涉华必黑

美国两家重量级媒体两天以塞舌尔为例，报导这个世界上新冠病毒疫苗接种率最高的国家在接种国药疫苗后感染病例却出现激增，质疑这个中国疫苗的有效性。

Chinas Impfstoff Sinopharm

根据报导，国药疫苗两种疫苗的的保护力都不如辉瑞和Moderna的mRNA疫苗，这两种疫苗的有效性在95%左右。

(德国之声中文网)《华尔街日报》和《纽约时报》分别在12日与13日报道，世界上新冠病毒疫苗接种率最高的印度洋岛国塞舌尔在大约10人口中，60%以上的人口，约3.8万人，接种了中国国药疫苗，但却出现感染病例激增，疫苗的有效性令人质疑。

《华尔街日报》12日引用塞舌尔卫生部消息表示，当地每日新增有症状感染病例数跃升至300多例，累计病例数达到8,172例，塞舌尔政府被迫重新实施封锁措施，当地唯一一个新冠治疗中心也不堪负荷。

《纽约时报》报道中则引用当地人的说法，表示政府提供的疫苗讯息不清，不了解「为什么他们推动所有的人去打打国药疫苗」，最后许多人的新冠病毒检测又呈阳性。

对此，中国外交部发言人华春莹12日回应表示，「个别西方媒体总是想抹黑中国疫苗的安全性、有效性」，表示这种报道「暴露了他们典型的『涉华必黑』的不健康心态」。

她表示，有关媒体选择性地忽视「世卫组织认可中国疫苗安全、有效、高质量」以及「西方发达国家大量囤积疫苗却对急需疫苗国家一毛不拔或者口惠而实不至」的事实？

《纽约时报》报导，有科学家警告，「选择使用有效性相对较低的中国疫苗的发展中国家，到头来可能会落在选择辉瑞(Pfizer)-BioNTech和莫德纳(Moderna)生产的疫苗的国家后面。这个差距可能会让新冠病毒在资源较少的国家继续蔓延」。

若状况为真，这对接受中国国药疫苗，指望借此遏制疫情大流行的国家是一大挫折。《纽约时报》引用澳洲雪梨新南威尔斯大学(University of New South Wales)柯比研究所(Kirby Institute)生物安全项目负责人雷娜·麦金泰尔(Raina MacIntyre)的说法 ：「为了在经济上受益，真的需要使用高效疫苗，否则将不得不与这种疾病长期共存......疫苗的选择很重要。」

Chinas Impfstoff Sinopharm

中国期望国药集团的疫苗疫苗外交主力，而根据位于北京的咨询公司播锐智咨询（北京），「为了努力争取亲善，中国已向其他国家捐赠了1330万剂国药疫苗」。但国药疫苗一直面临着后期临床试验数据缺乏透明度以及有效性的质疑。

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中国制造的新冠疫苗已经在一些国家中被批准使用，还有一些国家正在参与中国疫苗的临床试验。那么，中国疫苗的有效性到底怎样呢？

为了获取疫苗，台湾友邦洪都拉斯传出将在中国开设贸易办事处，疫苗外交再次成为美中角力焦点。

中国国药疫苗7日通过世卫组织紧急使用认证，现在又传出正与全球疫苗免疫联盟 (GAVI)谈判，以协助更多贫穷国家获得疫苗。

在欧洲，新冠疫苗接种工作进展缓慢；在非洲，很多地方根本就还没开始。众多贫困国家得不到亟需的疫苗。中国有意利用这一情况，而不只是出于人道动机。

世界卫生组织为中国国药集团生产的新冠疫苗亮了绿灯。该疫苗成为首个获得世卫认可的非西方国家研制的新冠疫苗。这一批准将有助于加速全球正在进行的疫苗接种运动。

塞舌尔政府捍卫中国疫苗

两家美媒报导，塞舌尔接种了两剂疫苗的人群中，57%打的是国药疫苗，43%打的是阿斯利康(AstraZeneca)疫苗。「据该国卫生部，在新确诊的感染病例中，有37%的人已经完成了两剂疫苗的接种，但卫生部没有透露其中有多少人接种的是国药疫苗。」

根据《华尔街日报》，世界卫生组织(WHO)的免疫部主任奥布莱恩(Kate O'Brien)10日表示，在塞舌尔新增新冠病例大多数都是轻症。她指出：「国药集团的疫苗确实需要注射两剂。而目前报告的一些病例要么是在注射一剂后不久出现的，要么是在注射第二剂后不久出现的。」

《纽约时报》报道引用澳洲墨尔本梅铎儿童研究所(Murdoch Children's Research Institute)的儿科医生金姆·马尔霍兰(Kim Mulholland)的说法，表示来自塞舌尔的初步报告显示，「国药疫苗的有效率为50%，而不是国药集团宣称的78.1%」。

他用以色列的情况相比，表示「研究表明，以色列使用的辉瑞疫苗在预防病毒传播上的有效率为94%。据『用数据看世界』(Our World in Data)项目的统计，本周三，塞舌尔每百万人中的日新增新冠病毒确诊病例为2613.38例，而以色列只有5.55例。」

然而中国官媒报导，塞舌尔总统拉姆卡拉旺接受采访时驳斥了国药疫苗无效的说法，并指出塞舌尔新增病例大多为没有接种过或只接种了一剂疫苗的人，「入院病例中有75%到80%的人没有接种过疫苗」，且他表示，尚未出现过任何接种完两剂疫苗后死于新冠的病例，「这向我们展示了疫苗的功效。」

(华盛顿邮报、纽约时报)

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