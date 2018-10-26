 塞申斯遭革職 通俄门才是真凶? | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.11.2018

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时政风云

塞申斯遭革職 通俄门才是真凶?

自从去年三月，塞申斯宣布通俄门由穆勒接手之后，特朗普的公开抨击就没有少过。如今他应特朗普要求离职，让通俄门的调查增加了不确定性。

USA: Jeff Sessions wurde entlassen (Reuters/J. Ernst)

美国司法部长塞申斯週三透过一封给白宫的信件宣布请辞。他强调，他是在特朗普的要求下，选择离开司法部长的职位。

(德国之声中文网) 美国总统特朗普的内阁团队在期中选举后一天出现了大变动。司法部长塞申斯 (Jeff Sessions) 于週三 (11月7日) 下午宣布请辞，并强调他是在特朗普的要求下做出此决定。特朗普也透过推特，宣布塞申斯的幕僚长威特克 (Matthew Whitaker) 将暂代司法部长一职，直到他决定下一个司法部长人选为止。

自从去年三月，塞申斯宣布迴避通俄门的调查案开始，这位司法部长便饱受特朗普抨击长达一年。特朗普指责塞申斯的决定使得穆勒 (Robert Mueller) 能够以特别顾问的身分接手调查通俄门案。

在塞申斯请辞消息传出后，民主党参议院领袖舒默 (Chuck Schumer) 第一时间指出，现在首要之务是确保通俄门案调查能持续进行。他强调塞申斯请辞的时间点十分可疑，并说如果特朗普是为了影响穆勒的通俄门调查而逼迫塞申斯离开，将引发宪政危机。

此外，即将接任众议院司法委员会主席的民主党议员纳德勒 (Jerry Nadler) ，也要求政府立即针对赛申斯的请辞给个完整答复。他在推特上强调必定追查整起事件的原委，并要求特朗普明确表示谁将继续负责指挥通俄门案。司法部的发言人弗洛尔斯 (Sarah Flores) 说代理部长威特克将掌管所有司法部的业务，但民主党议员们要求威特克迴避通俄门案的相关调查。美联社报导，威特克曾经在2017年也曾在美国媒体CNN发表一篇文章，批评穆勒在通俄门案中的行为，已经踰越职权了。此外他还在CNN节目上开玩笑说特朗普或许有天会将塞申斯革职，并任命一位代理部长来缩减通俄门案的调查预算。

共和党参议员柯林斯 (Susan Collins) 也透过推特警告特朗普团队，不要在塞申斯请辞之后还出手阻碍穆勒的通俄门案调查。她强调:「不管司法部长是谁，穆勒都必须能不受干扰的完成通俄门案的相关调查。」

特朗普週三 (11月7日) 在一场记者会上，再度强调他绝对没有与俄罗斯私下串通，也绝不会公布他的税务纪录。他说:「就像我之前说过的，我的税都有合法被审计，而且它们非常複杂。一般人是无法理解的。」

USA: Jeff Sessions wurde entlassen (picture-alliance/AP/P. Monsivais)

自从塞申斯一年前决定迴避参与通俄门案的调查后，特朗普变多次公开批评他，并表示后悔当初指派他为司法部长。

根据媒体报导，特朗普与塞申斯的关係不睦，是华府众所皆知的事。虽然通俄门案是两人关係决裂的起源，特朗普也曾数次因其他事件，公开批评塞申斯，并表示当初后悔指派他出任司法部长。

在塞申斯请辞消息传出后，法律专家纷纷预测穆勒或许早预料此事会发生，并强调他们认为穆勒已准备起诉其他通俄门案的相关人士。

一名前司法部官员泽布拉克 (Julie Zebrak) 强调 :「政府过去几个月已将一些调查职权分给联邦检察官及司法部的诉讼部门，但我相信穆勒会继续尽他的职责，所以这场戏还没落幕。」

杨威廉 （综合报导）   

 

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