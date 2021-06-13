为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

塞浦路斯

位于地中海东部的一个岛国

目前处于南北分治状态

Lefkosia, Nikosia, geteilte Hauptstadt von Suedzypern, Blick auf die Altstadt und die Kirche Faneromeni, Phaneromeni-Kirche 222837.jpg

赚“翻”了！塞浦路斯违章签发数千欧盟护照   13.06.2021

经由出售塞浦路斯国籍，这一欧盟成员国赚了数十亿欧元。欧盟一调查委员会正着手查实 "黄金护照 "腐败丑闻参与者身份。
FILE - This Friday, July 6, 2018 file photo, shows the Oval building, left, one of a number of new high-rises transforming the skyline view, of the southern coastal city of Limassol in the eastern Mediterranean island of Cyprus. Cyprus government spokesman Kyriakos Koushos said on Tuesday, Oct. 13, 2020, that the Cabinet accepted a recommendation by the minsters of the interior and finance to cancel altogether the golden passport program that has netted billions of euros over several years. Koushos said the decision was based on the Cyprus Investment Program's long-standing weaknesses, but also the abuse of its provisions. (AP Photo/Petros Karadjias, File) |

卷入“黄金护照”丑闻 塞浦路斯国会议长走人 16.10.2020

塞浦路斯国会议长西卢里斯（Demetris Sillouris）宣布辞职，原因是他被指控协助发放移民护照贪污受贿。

FILE - This Friday, July 6, 2018 file photo, shows the Oval building, left, one of a number of new high-rises transforming the skyline view, of the southern coastal city of Limassol in the eastern Mediterranean island of Cyprus. Cyprus government spokesman Kyriakos Koushos said on Tuesday, Oct. 13, 2020, that the Cabinet accepted a recommendation by the minsters of the interior and finance to cancel altogether the golden passport program that has netted billions of euros over several years. Koushos said the decision was based on the Cyprus Investment Program's long-standing weaknesses, but also the abuse of its provisions. (AP Photo/Petros Karadjias, File) |

卖国籍给罪犯？ 塞浦路斯停发“黄金护照” 14.10.2020

对这个欧盟成员国而言，它曾是一笔好买卖：投资250万欧元，就能获得一本欧盟护照，刑事犯罪分子也有机会拿到。在电视台播出一个让当局难堪的报道后，塞浦路斯政府作出了反应。
A picture taken on August 29, 2019 shows the coastline of the fenced-off touristic area of Varosia in the Turkish-controlled ghost town of Famagusta, Cyprus. (Photo by Birol BEBEK / AFP) (Photo credit should read BIROL BEBEK/AFP via Getty Images)

塞浦路斯文件爆料:中国富豪悄然移民海外 25.08.2020

地中海小国塞浦路斯是欧盟成员国，受到金融危机重创之后，以出售国籍的手段为国库创收。中国和俄罗斯的富豪很青睐这本护照。
FILE PHOTO: A Turkish Petroleum (TPAO) engineer poses on the helipad of Turkish drilling vessel Yavuz in the eastern Mediterranean Sea off Cyprus, August 6, 2019. REUTERS/Murad Sezer/File Photo

土耳其在地中海钻气田 欧盟计划制裁 05.02.2020

土耳其与欧盟就东地中海天然气田资源开发争议不断。土耳其邻国希腊和塞浦路斯极为不满。现在，欧盟决定制裁土耳其。
21.01.2017****Dancers perform during a parade to celebrate the upcoming Chinese New Year in Lisbon, Portugal January 21, 2017. REUTERS/Rafael Marchante

欧盟：成员国应慎发“黄金护照” 07.08.2018

“投资25万欧元，即可全家移民欧盟”，这类中介广告，中国大城市随处可见。不过，欧盟预计将在今年秋季出台措施，限制“买卖国籍”的行为。
January 12, 2018 (c) DW/Adriaan de Loore

依赖中俄富豪上瘾 “甩卖”欧盟护照风险大?! 17.03.2018

马耳他、塞浦路斯等不少欧盟成员国都为外国投资者提供所谓的“黄金签证”。在实际操作中，这成为了中国、俄罗斯、中东富豪购买欧盟公民身份的手段。批评人士认为，一些欧洲国家政府为了快速获取资金，无视“黄金签证”背后的安全风险。
29.03.2016 A man thought to be the hijacker leaves the hijacked Egyptair Airbus A320 at Larnaca Airport in Larnaca, Cyprus, March 29, 2016 REUTERS/Yiannis Kourtoglou Copyright: Reuters/Y. Kourtoglou

埃及客机劫机者被警方逮捕 29.03.2016

埃及被劫持客机机上全部乘客和机组人员已经安全离开客机。塞浦路斯外交部一名官员说，埃及航空客机被劫持事件结束，劫机者已经被警方逮捕。目前该男子劫机的动机仍在调查之中。
29.03.2016 An official boards a hijacked Egyptair A320 Airbus at Larnaca Airport in Larnaca, Cyprus, March 29, 2016. REUTERS/Yiannis Kourtoglou Copyright: Reuters/Y. Kourtoglou

塞浦路斯总统称，劫机者与恐怖主义没有关联 29.03.2016

周二，埃及一架客机遭到劫持。塞浦路斯媒体报道称，这架客机最终降落在塞浦路斯拉纳卡机场。塞浦路斯总统称，劫机者与恐怖主义没有关联。劫机者最新提出要求埃及政府释放一名在狱中关押的反对派人士。机上全部乘客和机组人员已经离开被劫持的客机。劫机者被警方逮捕。
29.03.2016 Police stand guard at Larnaca Airport near a hijacked Egyptair Airbus A320 , March 29, 2016. REUTERS/Yiannis Kourtoglou Copyright: Reuters/Y. Kourtoglou

埃及一客机遭劫持 29.03.2016

据警方公布的消息，周二，埃及一架客机遭到劫持。塞浦路斯媒体报道称，这架客机最终降落在塞浦路斯拉纳卡机场。塞浦路斯媒体报道称，劫机者提出要求获得难民身份。
10.02.2016 *** BRUSSELS, BELGIUM - FEBRUARY 10: German Defence Minister Ursula Von Der Leyen attends the NATO Defence Ministers meeting at the NATO headquarter in Brussels, Belgium on February 10, 2016. Dursun Aydemir / Anadolu Agency © picture-alliance/Anadolu Agency/D. Aydemir

德防长:北约决定出兵爱琴海监控难民船只 11.02.2016

北约已经决定派出一个由德国领导的联盟舰队负责监视爱琴海海域难民船只的行动情况。土耳其将根据北约提供的信息拦截难民船只，打击人贩组织。
ARCHIV 2012 **** ARCHIV - Ein Graffiti mit zwei zusammengelegten Händen ist in Athen auf einer Hauswand gemalt, aufgenommen am 15.06.2012. Foto: Emily Wabitsch dpa (zu Weitere Entwicklung in der griechischen Schuldenkrise vom 08.04.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

希腊将成为第二个塞浦路斯？ 30.06.2015

希腊将何去何从？接下来的情形也许可以参照两年前塞浦路斯的剧本继续上演。资本市场目前还不致陷入恐慌。
Griechische Ein-Euro-Münze im Abgrund, Symbolfoto Schuldenkrise

资金流动该怎么限制？ 29.06.2015

希腊政府宣布进行资金管制，也就是说银行会限制资金流动，特别是对流往海外的资金进行控制。塞浦路斯在这方面积累了相当多的经验。
The Cypriot, left, and EU flag are seen at the Cypriot delegation building in Brussels on Sunday, March 24, 2013. The EU says a top official will chair a high-level meeting on Cyprus in a last-ditch effort to seal a deal before finance ministers decide whether the island nation gets a 10 billion euro bailout loan to save it from bankruptcy. (AP Photo/Virginia Mayo)

塞浦路斯欲与希腊欧元争议保持距离 11.03.2015

希腊在欧元区的未来，正在影响它与邻国塞浦路斯的历史连结。尼科西亚正尝试与雅典划清界线，以保留它在欧元区的立足点。
HANDOUT - Das am 30.01.2001 mit dem Bildgebungs-Radiospektrometer Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) erzeugte Bild zeigt die Insel Zypern. Erstmals seit dem EU-Beitritt vom Mai 2004 übernimmt die Inselrepublik am 1. Juli die EU-Ratspräsidentschaft. Es ist etwas ganz Besonderes. Und eine diplomatische Herausforderung für Brüssel, Nikosia und Ankara. Zypern ist das einzige teilweise besetzte EU Land. Im nördlichen Drittel der Insel sind seit 1974 schätzungsweise 40 000 türkische Soldaten stationiert. Die Türkei ist Kandidat für einen Beitritt zur EU, erkennt aber wegen der ausbleibenden Lösung der Zypernfrage die Republik Zypern nicht an. Foto: NASA Modis

塞浦路斯：南北双方将再次谈判 08.02.2014
#26528675 - Passport and Berlin Map © chrisdorney

欧洲穷国降低移民门槛："购房换绿卡" 14.08.2013

申根居留许可成了越来越多欧洲国家吸引投资移民的招牌，对投资范围和金额的限制逐渐降低，主要着眼中、俄等国的有钱人。不过，申根移民也有"误区"，不同国家对"绿卡"的界定往往与大众的一般理解有出入。
显示更多文章