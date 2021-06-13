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位于地中海东部的一个岛国
目前处于南北分治状态
经由出售塞浦路斯国籍，这一欧盟成员国赚了数十亿欧元。欧盟一调查委员会正着手查实 "黄金护照 "腐败丑闻参与者身份。
塞浦路斯国会议长西卢里斯（Demetris Sillouris）宣布辞职，原因是他被指控协助发放移民护照贪污受贿。
对这个欧盟成员国而言，它曾是一笔好买卖：投资250万欧元，就能获得一本欧盟护照，刑事犯罪分子也有机会拿到。在电视台播出一个让当局难堪的报道后，塞浦路斯政府作出了反应。
地中海小国塞浦路斯是欧盟成员国，受到金融危机重创之后，以出售国籍的手段为国库创收。中国和俄罗斯的富豪很青睐这本护照。
土耳其与欧盟就东地中海天然气田资源开发争议不断。土耳其邻国希腊和塞浦路斯极为不满。现在，欧盟决定制裁土耳其。
“投资25万欧元，即可全家移民欧盟”，这类中介广告，中国大城市随处可见。不过，欧盟预计将在今年秋季出台措施，限制“买卖国籍”的行为。
马耳他、塞浦路斯等不少欧盟成员国都为外国投资者提供所谓的“黄金签证”。在实际操作中，这成为了中国、俄罗斯、中东富豪购买欧盟公民身份的手段。批评人士认为，一些欧洲国家政府为了快速获取资金，无视“黄金签证”背后的安全风险。
埃及被劫持客机机上全部乘客和机组人员已经安全离开客机。塞浦路斯外交部一名官员说，埃及航空客机被劫持事件结束，劫机者已经被警方逮捕。目前该男子劫机的动机仍在调查之中。
周二，埃及一架客机遭到劫持。塞浦路斯媒体报道称，这架客机最终降落在塞浦路斯拉纳卡机场。塞浦路斯总统称，劫机者与恐怖主义没有关联。劫机者最新提出要求埃及政府释放一名在狱中关押的反对派人士。机上全部乘客和机组人员已经离开被劫持的客机。劫机者被警方逮捕。
据警方公布的消息，周二，埃及一架客机遭到劫持。塞浦路斯媒体报道称，这架客机最终降落在塞浦路斯拉纳卡机场。塞浦路斯媒体报道称，劫机者提出要求获得难民身份。
北约已经决定派出一个由德国领导的联盟舰队负责监视爱琴海海域难民船只的行动情况。土耳其将根据北约提供的信息拦截难民船只，打击人贩组织。
希腊将何去何从？接下来的情形也许可以参照两年前塞浦路斯的剧本继续上演。资本市场目前还不致陷入恐慌。
希腊政府宣布进行资金管制，也就是说银行会限制资金流动，特别是对流往海外的资金进行控制。塞浦路斯在这方面积累了相当多的经验。
希腊在欧元区的未来，正在影响它与邻国塞浦路斯的历史连结。尼科西亚正尝试与雅典划清界线，以保留它在欧元区的立足点。
申根居留许可成了越来越多欧洲国家吸引投资移民的招牌，对投资范围和金额的限制逐渐降低，主要着眼中、俄等国的有钱人。不过，申根移民也有"误区"，不同国家对"绿卡"的界定往往与大众的一般理解有出入。
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