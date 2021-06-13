意大利疫情恶化 欧盟全数沦陷

尽管全球各国持续提升他们的防疫机制，但意大利周二的病亡案例数仍创下新冠疫情爆发以来的新高。在塞浦路斯通报首起案例后，欧盟27个成员国都被新冠病毒入侵。伴随着海外疫情的扩散，中国进一步加强对入境人员的管制，严防输入性病例。