卖国籍给罪犯？ 塞浦路斯停发“黄金护照”

对这个欧盟成员国而言，它曾是一笔好买卖：投资250万欧元，就能获得一本欧盟护照，刑事犯罪分子也有机会拿到。在电视台播出一个让当局难堪的报道后，塞浦路斯政府作出了反应。