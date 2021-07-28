塞拉利昂油罐车爆炸 至少92人死亡

图片说明：爆炸发生后的现场

（德国之声中文网）塞拉利昂政府周六（11月6日）通报，首都弗里敦一个加油站发生严重爆炸事故，造成至少92人死亡。

爆炸于周五深夜发生在该市东郊惠灵顿地区，原因是一辆公共汽车撞上该加油站的一辆油罐车。

火焰立即蔓延开来，席卷了车内乘客和附近行人。

"一场非常可怕的事故"

当地康诺特医院的停尸房报告说，到周六上午，已经接收了92具尸体。

卫生部副部长阿马拉-詹拜（Amara Jambai）告诉路透社记者，另有100名伤者已在首都各医院和诊所接受治疗。

弗里敦市长阿凯-索耶（Yvonne Aki-Sawyerr）在Facebook上发帖说，受害者包括那些蜂拥而至从被撞毁的油罐车收集接油料的人们。

爆炸发生后的现场

红十字会的一名救援人员告诉法新社，"我们昨晚在现场救护车救助了80个人。"他说，周六上午救援行动仍在进行。

一家接收受害者医院的护士说，他已经为许多 "严重受伤 "的妇女、男子和儿童做了护理。

"我们有这么多伤亡者和烧焦的尸体。这是一场非常可怕的事故。"国家灾害管理局局长布瑞-塞萨（Brima Bureh Sesay）在网上分享的一段现场视频中说。

总统表达问候

塞拉利昂总统比奥（Julius Maada Bio）正在苏格兰参加联合国气候会议，他对"可怕的生命损失 "表示痛惜。他在推特上说："我对失去亲人的家庭和因此事故而致残的人们深表同情"，"我国政府将尽一切努力支持受影响的家庭。"

副总统朱尔德-贾洛赫（ Mohamed Juldeh Jalloh）周六晚些时候访问了爆炸现场。

2016年，肯尼亚发生油罐车爆炸事故，造成数十人伤亡。其中不少人也是因为涌向现场从破损的油罐车收集油料，被第二次爆炸击中。

2019年，坦桑尼亚发生油罐车爆炸事故，造成85人死亡。2018年刚果也发生类似故事，造成大约50人死亡。

（法新社、美联社、路透社）