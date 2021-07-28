 塞拉利昂油罐车爆炸 至少92人死亡 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.11.2021

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时政风云

塞拉利昂油罐车爆炸 至少92人死亡

塞拉利昂首都弗里敦一辆公共汽车撞上加油站油罐车导致严重爆炸事故，已有92人死亡。

Sierra Leone Tanker Explosion Freetown

图片说明：爆炸发生后的现场

（德国之声中文网）塞拉利昂政府周六（11月6日）通报，首都弗里敦一个加油站发生严重爆炸事故，造成至少92人死亡。

爆炸于周五深夜发生在该市东郊惠灵顿地区，原因是一辆公共汽车撞上该加油站的一辆油罐车。

火焰立即蔓延开来，席卷了车内乘客和附近行人。

"一场非常可怕的事故"

当地康诺特医院的停尸房报告说，到周六上午，已经接收了92具尸体。

卫生部副部长阿马拉-詹拜（Amara Jambai）告诉路透社记者，另有100名伤者已在首都各医院和诊所接受治疗。

弗里敦市长阿凯-索耶（Yvonne Aki-Sawyerr）在Facebook上发帖说，受害者包括那些蜂拥而至从被撞毁的油罐车收集接油料的人们。

爆炸发生后的现场

爆炸发生后的现场

红十字会的一名救援人员告诉法新社，"我们昨晚在现场救护车救助了80个人。"他说，周六上午救援行动仍在进行。

一家接收受害者医院的护士说，他已经为许多 "严重受伤 "的妇女、男子和儿童做了护理。

"我们有这么多伤亡者和烧焦的尸体。这是一场非常可怕的事故。"国家灾害管理局局长布瑞-塞萨（Brima Bureh Sesay）在网上分享的一段现场视频中说。

总统表达问候

塞拉利昂总统比奥（Julius Maada Bio）正在苏格兰参加联合国气候会议，他对"可怕的生命损失 "表示痛惜。他在推特上说："我对失去亲人的家庭和因此事故而致残的人们深表同情"，"我国政府将尽一切努力支持受影响的家庭。"

副总统朱尔德-贾洛赫（ Mohamed Juldeh Jalloh）周六晚些时候访问了爆炸现场。

2016年，肯尼亚发生油罐车爆炸事故，造成数十人伤亡。其中不少人也是因为涌向现场从破损的油罐车收集油料，被第二次爆炸击中。

2019年，坦桑尼亚发生油罐车爆炸事故，造成85人死亡。2018年刚果也发生类似故事，造成大约50人死亡。

（法新社、美联社、路透社）

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