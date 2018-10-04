 塞拉利昂拒盖中资机场 北京捍卫合作关系 | 经济纵横 | DW | 12.10.2018

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经济纵横

塞拉利昂拒盖中资机场 北京捍卫合作关系

中国通过资助基础设施项目，来扩大其在亚非发展中国家的影响力。近期几个曾经参与北京「一带一路」计划的国家，因担心庞大债务，以及未來可能产生的主权争议，决定停建合作项目。

China Präsident Xi Jinping und Julius Maada Bio Sierra Leone (picture-alliance/AP Photo/R. Pilipey)

塞拉利昂新总统比奥宣布停建中资新机场。这是首次有非洲国家取消已经宣布，由中国支持的项目，因此备受关注。

(德国之声中文网) 塞拉利昂政府 (獅子山共和國) 週三(10/10)宣布，取消一项由中国资助的3.18亿美元新机场建筑计划。中国外交部週四(10/11)表示，这个项目中方和塞拉利昂有关企业「仍在探讨」。

有关塞拉利昂总统比奥指责中国在塞项目没有给当地民生带来福祉，外交部發言人陆慷表示不知道记者「从哪儿听到的这个说法」。他表示中国与非洲国家在合作中，本着「平等协商、互利共赢」的原则。他也强调，中国政府一向鼓励中企与当地政府协商，并「向民生领域倾斜」。

塞拉利昂取消中资项目

总统比奥说，新的麦马玛国际机场 (Mamamah International Airport)是由他的前任政府计划的，不仅不必要，而且所要付出的代价对塞拉利昂人民来说并不公平。他表示，许多人需要的是改善教育和医疗保健等基本服务。

塞拉利昂电讯报报导，该项目的资金完全来自中国贷款，北京也将建造、管理和维护计划兴建的机场。

世界银行质疑该项目的财务审慎性。虽然这个西非国家有愈来愈多的游客，但世界银行已经在当地投资2亿美元升级首都弗里敦的隆吉国际机场。总统比奥政府造桥铺路，计划将隆吉变成一个全国性的商业和会议中心。

Ausschnitt Sierra Leone Ernest Bai Koroma und Samuel Sam-Sumana (picture-alliance/AP-Photo/Duff)

伊波拉病毒爆发时，中国在塞拉利昂建医院，时任总统与副总统与中国官员并肩而立

中国投资带来的债务

塞拉利昂并不是第一个拒绝中国大规模投资项目的国家。中国透过「一带一路」取得的影响力，使其他外国投资者望之却步。

斯里兰卡因中国投资陷入困境。斯里兰卡因其在非洲之角和东南亚之间的战略位置，在前总统拉贾帕克萨（Mahinda Rajapaksa）支持下，让北京介入该国债务危机，提供数十亿美元的贷款和援助。

其中，斯里兰卡首都科伦坡的「港口城市」更是中国「一带一路」的指标项目，填海造镇和建设项目之庞大，可能需要25年才能完成。目前这项工程因进度滞后受到批评。

马来西亚总理马哈蒂尔在8月份取消了价值220亿美元的中国资助项目，担心马来西亚因此进一步陷入债务困境，并且会让北京在马国拥有不当权力。

夏立民/李芊/罗法 (法新社等)

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