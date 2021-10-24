德语媒体：中欧俄相争，谁人得渔利？

拿到大批中国新冠疫苗的塞尔维亚储备充裕，甚至宣布外国人可前往该国免费接种。《世界报》指出，俄罗斯和中国正试图通过疫苗来提高自己的国际地位，在塞尔维亚尤其可以看到这一点。而欧盟、俄罗斯和中国都争取在巴尔干地区的影响力，这样的背景下，获利的又会是谁？另外，《明镜周刊》注意到了煤炭在中国的回归。