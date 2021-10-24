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塞尔维亚共和国位于巴尔干半岛。
塞尔维亚族是南斯拉夫人的一支，主要聚居在巴尔干半岛和中欧。
1941 年 10 月 21 日，作为”偿命行动＂的一部分，德军在其占领的塞尔维亚杀害了近 4000 人。死者来自社会各阶层，其中还有儿童。
塞爾維亞小鎮倫涅維察（Lunjevica）因為一個奇特的美食比賽聞名於世——世界睪丸烹飪大賽。今年的活動也吸引了全球各地的團隊參加，煮熟、烘烤和油炸，參賽者們在現場烹飪了創意十足的佳餚，用的食材皆為動物睪丸。誰是今年的「蛋蛋杯」冠軍呢？
塞尔维亚小镇伦涅维察（Lunjevica）因为一个奇特的美食比赛闻名于世——世界睾丸烹饪大赛。今年的活动也吸引了全球各地的团队参加，煮熟、烘烤和油炸，参赛者们在现场烹饪了创意十足的佳肴，用的食材皆为动物睪丸。谁是今年的“蛋蛋杯”冠军呢？
中国对外施展疫苗外交，帮助塞尔维亚建设疫苗生产线，并计划供应整个西巴尔干地区。而在国内推进疫苗接种的过程中，出现了把打疫苗作为强制性义务的趋势。
拿到大批中国新冠疫苗的塞尔维亚储备充裕，甚至宣布外国人可前往该国免费接种。《世界报》指出，俄罗斯和中国正试图通过疫苗来提高自己的国际地位，在塞尔维亚尤其可以看到这一点。而欧盟、俄罗斯和中国都争取在巴尔干地区的影响力，这样的背景下，获利的又会是谁？另外，《明镜周刊》注意到了煤炭在中国的回归。
自上周末以来，成千上万人在塞尔维亚疫苗接种中心前排队。塞尔维亚政府向全民提供免费的疫苗接种，就连外国人也可以前往塞尔维亚打疫苗。
由于北京“施援”，塞尔维亚的疫苗接种速度快于欧盟。中国还在这个东欧国家大笔投资铁路、钢厂和监控技术。不过并非人人都乐见这一发展。
塞尔维亚政府购买800万剂疫苗，但辉瑞、俄罗斯卫星5号只能提供数千剂，只有中国已经送达100万剂。
塞尔维亚大约两百多个城镇的居民已经开始接种疫苗。能够做到这一点，塞尔维亚离不开境外援助。但这一次，伸出救援之手的并非西方，而是中国。
欧盟多国已开始大规模接种疫苗，希望藉此制止新冠疫情持续扩散。在欧盟以外，英国丶瑞士和塞尔维亚也开始接种疫苗。
当局宣布恢复实施抗疫居家令后，塞尔维亚首都贝尔格莱德发生严重骚乱。有观察家认为，它是反对武契奇（Aleksandar Vučić）的民众起义的开始。
令人大惑不解的阿德里亚巡回慈善赛上又传来令人哭笑不得的消息：不顾疫情难测仍发起该慈善赛的国际男网排名第一的塞尔维亚球星德约科维奇（Novak Djokovic ）被确诊感染新冠病毒。
公开在网上发表反对中共统治、建立"新中国"宣言的中国足球名将郝海东近日接受了港媒的视频采访，将近90分钟的专访中，他讲述了自己为何与中共决裂的原因，也对儿子郝润泽被塞尔维亚球会解聘一事发出回应。
塞尔维亚一家足球俱乐部周三否认解聘一名中国籍球员同来自北京的政治压力有关。此前，涉事球员的父亲郝海东公开在网上发表了反对中共统治的宣言。
随着中国新冠疫情渐趋稳定，中国政府也开始把防疫焦点转移至其他正与新冠病毒搏斗的国家。除了贩售大量医疗物资到90个国家外，中国也派遣医疗团队到十多个国家，提供他们防疫的相关咨询与协助。然而专家认为，中国的一系列行为，都是其大外宣策略的一部分。
匈牙利开始实施无限期紧急状态，塞尔维亚总统则是用恐惧约束民众守法。人权团体担忧，这些政府会将「紧急状态」变成「新常态」。
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