爭奪「蛋蛋杯」冠軍！- 世界睪丸烹飪大賽

塞爾維亞小鎮倫涅維察（Lunjevica）因為一個奇特的美食比賽聞名於世——世界睪丸烹飪大賽。今年的活動也吸引了全球各地的團隊參加，煮熟、烘烤和油炸，參賽者們在現場烹飪了創意十足的佳餚，用的食材皆為動物睪丸。誰是今年的「蛋蛋杯」冠軍呢？