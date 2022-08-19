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塞尔维亚共和国位于巴尔干半岛。
塞尔维亚族是南斯拉夫人的一支，主要聚居在巴尔干半岛和中欧。
塞尔维亚东部的马伊丹佩克是矿业重镇，当地人祖祖辈辈依靠铜矿生活。不过自从中国公司紫金矿业收购当地矿山后，当地的开采工作日益频繁。随之而来的是每天的爆炸声，周边的生态环境遭到破坏。一些活动人士在斯塔利查山顶扎营数天。他们担心，这座山正在慢慢遭到摧毁。这样的担心究竟有没有道理？德国之声记者来到现场。
国际网球界年度第四场大满贯赛事——美国公开赛将于8月底拉开帷幕。网球好手德约科维奇却可能无缘美网：这位塞尔维亚名将迄今未接种疫苗。这会再次成为一起政治事件吗？
这架飞机从塞尔维亚起飞，在希腊北部爆炸坠毁，机上装载着包括地雷在内的弹药。塞尔维亚称弹药不是运往乌克兰。
鉴于保加利亚、黑山等国拒绝开放领空，俄罗斯外长拉夫罗夫原定本周一和周二对塞尔维亚的出访计划无法成行。
在俄羅斯持續侵略烏克蘭之際，北京派軍機飛越北約國家把中國先進的防空系統運送給俄羅斯的盟友塞爾維亞。專家憂心，這個巴爾幹國家增加的軍備可能會威脅到該地區脆弱的和平，北京則反批雙標。
疫情期间，塞尔维亚接收了大量中国防疫物资，还是首批施打中国新冠疫苗的国家之一。这个巴尔干半岛国家还和俄罗斯有着几百年的传统友谊。同时，现任总统武契奇也努力和西方国家维持良好关系。现在，这位八面玲珑的总统成功胜选连任。
俄罗斯对乌克兰的攻击可能也会使得莫斯科的盟友们感到不安。俄罗斯对乌克兰采取了军事行动的背景下，哪些国家可能继续选择与莫斯科站在同一边？
联合国缅甸问题的特别报告员表示，尽管缅甸军政府枪杀平民，但中国、俄罗斯和塞尔维亚仍继续向这个东南亚国家供应武器。
中国国家主席习近平于周六举办外宾宴会前会见多国领袖，讨论一带一路、疫情以及能源供应合作等议题。
这位塞尔维亚网球明星的签证被取消了，理由是他不接种冠状病毒疫苗的决定给澳大利亚公众带来了风险。德约科维奇说他将遵守法院的决定。
澳大利亚政府再次吊销了塞尔维亚网球名将德约科维奇的签证，该国移民部长表示这是为了“公众利益”。德约科维奇的律师团队计划提出上诉，但由于澳网公开赛开幕在即，这位卫冕冠军参赛的希望已经非常渺茫。
没有电，没有暖气也没有热水：几个月时间里，大约500名越南工人一直在这样的状况下生活，他们在塞尔维亚的一家中国轮胎厂的工地打工。其处境引起了记者和人权活动家们的关注。
中国玲珑轮胎在塞尔维亚工厂的越南工人本周集体罢工，抗议生活及工作条件恶劣。该起事件登上当地新闻头条，也引起人权团体及欧盟议员关注。塞尔维亚政府则试图淡化中国资方的责任。
1941 年 10 月 21 日，作为”偿命行动＂的一部分，德军在其占领的塞尔维亚杀害了近 4000 人。死者来自社会各阶层，其中还有儿童。
塞爾維亞小鎮倫涅維察（Lunjevica）因為一個奇特的美食比賽聞名於世——世界睪丸烹飪大賽。今年的活動也吸引了全球各地的團隊參加，煮熟、烘烤和油炸，參賽者們在現場烹飪了創意十足的佳餚，用的食材皆為動物睪丸。誰是今年的「蛋蛋杯」冠軍呢？
塞尔维亚小镇伦涅维察（Lunjevica）因为一个奇特的美食比赛闻名于世——世界睾丸烹饪大赛。今年的活动也吸引了全球各地的团队参加，煮熟、烘烤和油炸，参赛者们在现场烹饪了创意十足的佳肴，用的食材皆为动物睪丸。谁是今年的“蛋蛋杯”冠军呢？
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