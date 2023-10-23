塞尔维亚防长: 中国军事装备大大加强我国军力

（德国之声中文网）近日，塞尔维亚副总理兼国防部长武切维奇（Milos Vucevic）接受了中国官媒《环球时报》的专访。在讲到塞中双边关系时，武切维奇除了提到经济合作之外，还特别提到了两国军方之间的合作，表示这对塞尔维亚非常重要。在过去数年里，塞尔维亚军方购买了一些中国研发的武器装备。

据路透社报道，塞尔维亚2019年从中国购买了FK-3地对空导弹防御系统，该系统类似于俄罗斯S-300、美国的爱国者系统。该系统已于去年交付。

当时美联社的报道指出，这是中国该导弹系统首次在欧洲国家得到应用。

“我们获得了以前没有的军事能力”

在被环球时报问道，塞尔维亚军方为何选择中国制造的武器装备、而非像其他欧洲国家一样选择美制或者俄制装备时，武切维奇表示，塞尔维亚作为一个持有中立立场的国家，“与东西方伙伴都有合作”。

他说，中国在过去的一段时间里向塞尔维亚交付了FK-3中程防空导弹武器系统和CH-95、CH-92A无人机这样的重要武器装备。这些交付引发了全球公众的关注，“最重要的是塞尔维亚武装部队通过列装这些现代化的武器装备显著增强了实力，从而获得了以前没有的军事能力。我们还将继续增强我们的能力……为塞尔维亚独立自主提供保障”。

武切维奇还指出，塞尔维亚采购装备和实现现代化的所有决定，都是基于全面分析和专家评估后作出的，“从中国引进现代化的FK-3防空导弹武器系统会为我国的领空以及整个国家提供更多的安全保障。此外，通过从中国伙伴那里获得CH-95无人机，将大幅提高我们的空中侦察和目标精确打击能力，这种能力是该地区和世界上许多国家所没有的。”

曾引发巨大关注的FK-3交付

在中国2022年4月向塞尔维亚交付FK-3地对空导弹防御系统时，西方媒体对此进行了大量报道，称多架中国军用运输机短时间在贝尔格莱德机场降落。塞尔维亚也在此后公开展示了包括FK-3在内的一系列东西方武器。

当时一些报道指出，FK-3是HQ-22系统（红旗-22中远程导弹系统）的缩小版出口型，中国军队2017年将HQ-22系统投入使用。HQ-22系统以俄罗斯S-300为基础，用于防御飞机、导弹和无人机。美联社报道指出，该中国导弹系统的射程“比更先进的 S-300 要短”。

塞尔维亚购买中国防空导弹引起了邻国的不满。据一些媒体当时报道，黑山总统和科索沃总理随即表示，他们担心这些武器系统会危及他们的国家。据德国媒体RND报道，美国也曾对这个巴尔干国家从中国购买防空系统提出警告。不过北京当时强调，人们不应对此过度解读，这只是正常的合作。

中国国家主席习近平上周在北京会见塞尔维亚总统武契奇（Aleksandar Vucic）时敦促加强与“铁杆朋友”塞尔维亚的战略对接，并承诺支持塞尔维亚维护其主权和领土完整。

亲中亲俄亦不反欧美 武契奇成功连任塞尔维亚总统

指责西方媒体炒作和双标

在这次对塞尔维亚防长的专访中，环球时报的记者在提问时又强调，中国提供给塞尔维亚的武器装备“更多是防御性武器”，作用主要用于保卫国土，并批评西方媒体“借机炒作、称中国提供的武器装备改变了地区军力的均衡”。

武切维奇也回应称，“那些声称中国武器装备的交付改变了地区军力平衡的人，在我们的邻国装备战机、火炮和导弹系统、装甲车辆、反坦克武器系统或无人机等与防御目的完全相反的武器装备时，通常装聋作哑”。

目前正值科索沃局势紧张之际

塞尔维亚一直不承认科索沃独立。科索沃在游击队起义和1999年北约干预后于2008年宣布从塞尔维亚独立，并且随即获得许多国家承认。不过，像俄罗斯一样，中国也不承认科索沃的独立国家地位。

路透社的报道指出，近几个月以来，塞尔维亚和科索沃之间的关系格外紧张，美国和传统上支持塞尔维亚的俄罗斯都表示在监控局势。

据法新社报道，科索沃北部在9月底发生致命冲突。美国和欧盟9月底、10月初一度表示，对塞尔维亚在科索沃附近的大规模军事集结感到担忧，要求塞尔维亚撤军。

科索沃市场上的中国制造

中国官媒将科索沃与台湾相提并论

这位塞尔维亚防长在接受《环球时报》采访时特别感谢了“中国人民在1999年我们抵抗北约侵略的斗争中，坚定地站在我们一边，……我们永远感激中国人民在那个悲惨的1999年中为我们所做的一切”。

《环球时报》也在提问时将科索沃问题与台湾问题相提并论，称“西方在像利用科索沃问题打击塞尔维亚一样去利用台湾问题遏制中国”。而武切维奇则强调了该国支持一个中国政策，谴责一切威胁中国统一的企图。“我们认为台湾是中国不可分割的一部分。”

此外，武切维奇也盛赞中国的发展成就和无私，称“与其他大国不同的是，中国与塞尔维亚的合作不附带任何条件”，“我们认为中国是我们传统和长期的朋友，也是促进全球和平与稳定的关键力量之一”。他也表示，相信两国会继续全面发展关系，“特别是在军事经济、军事医疗、军事教育等领域的开展合作”。不过，他没有明示是否会购买更多中国军事装备。

塞尔维亚总统武契奇不久前刚刚访华参加一带一路高峰论坛，并与中国领导人习近平签署了中塞自由贸易协定。武契奇称赞，与中国的自贸协定将为两国关系开启新的前景。数据显示，2022年中国是塞尔维亚仅次于德国的第二大外贸伙伴，去年塞尔维亚约三分之一的外国投资来自中国，金额近15亿美元。

（综合报道）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。