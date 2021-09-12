塞尔维亚越南劳工罢工 抗议中国资方剥削

（德国之声中文网）37岁的阮勇（音）离开越南前往海外谋生时，他被保证会被塞尔维亚的德国公司聘用，但他的护照在抵达当地后就被中国雇主没收，当地的工作及生活条件极为恶劣。

在阮勇及数百名越南工人本周三发动罢工后，该工厂的情况以及用于引诱员工的所谓诈欺行为登上塞尔维亚的新闻头条。

北京在塞尔维亚和临近的巴尔干国家投资了数十亿美元，希望扩大在中欧的经济足迹。塞尔维亚也迅速从中国的投资中获利。但该国不断被指责对中资企业的运营采取放任态度。来自民间社会、人权团体和媒体的批评声指出，塞尔维亚政府对环境问题和侵犯人权行为视而不见。

中国玲珑轮胎在塞尔维亚北部小城兹雷尼亚宁雇有大量越南劳工

生活条件恶劣

这些越南工人受雇为山东玲珑轮胎在塞尔维亚北部小城兹雷尼亚宁（Zrenjanin）兴建欧洲的第一家中国工厂。媒体前往实地查访后发现，约500名人生活在恶劣的条件下。工人们睡在没有床垫的上下铺，宿舍中没有暖气和热水。他们的护照被中国雇主收走，困在塞尔维亚的平原上孤立无援。一些越南工人对媒体表示，即使出现类似新冠肺炎的症状，也没有得到任何医疗照顾，经理只告诉他们留在房中不要出门。

该项目被塞尔维亚和中国官员吹捧为两国"战略伙伴关系"的体现，但已因为生产轮胎可能造成的潜在污染遭到环保人士的严格审视，如今又因为劳工待遇问题引起人权组织关注。人权人士警告，这些工人可能是人口贩卖甚至是奴役制的受害者。

非政府组织Zrenjanin Action的活动人士Miso Zicanov表示："我们目睹了对人权的侵犯，这些越南工人的工作条件恶劣，护照和身份证明文件被中国雇主拿走。他们自五月就在这里，却只拿到一次工资。他们试图回越南，但首先需要取回证件。"

越南工人阮勇拍下了宿舍内部的影像传给法新社称，他们获得的待遇与当初求职时获得的承诺不符。"我们就像住在监牢里，所有人的护照在抵达机场后就被中国雇主收走。"

他接着表示："我不能透露更多，因为我怕会连累其他人。"

在工人发起抗议前，私人保安就已守在在工厂旁的宿舍周围，阻止媒体进入厂区。

另一名工人阮文值（音）表示："一切都与我们在签署的文件不同。生活糟糕，食物、药物、水……一切都很糟。"

阮文值穿着凉鞋，在冷风中瑟瑟发抖。他表示，与他同住一个营房的大约100名工人参与罢工，其中一些人因此被解雇。

部分工人在寒风中穿着拖鞋

人权组织A11和Astra本周发表了联合报告，要求塞尔维亚当局采取"紧急行动"。"大量既定事实表明，劳工有可能成为以劳动剥削为目的的人口贩卖受害者。"

该份报告指出，越南劳工并未得到暖气、电和热水，缺乏足够的基础设施和污水处理系统。A11的人权律师Danilo Curcic对当地电视台N1表示："当地的条件远不适合人类居住。有些人甚至不会在这样的条件下饲养动物，我认为这种说法并不过分。"

据A11称， 该工厂的建筑工在过去六个月内已发动两次罢工，原因是拖欠工资和食物短缺。N1电视台本月播出的一部纪录片也展示了工人在临时宿舍的生活空间狭窄。

"令人难以接受"

欧洲议会德国议员冯·克拉蒙（Viola von Cramon）表示："一个欧盟候选国容忍此事发生在其领土上，并对欧洲境内可能发生强迫劳动保持沉默，令人无法接受。"

玲珑轮胎发表声明称，越南工人并不是该公司的正式雇员，是由中国承包商招聘。声明写道："玲珑公司对其承包商的唯一义务是向其支付合同规定的工作补偿。"

玲珑轮胎还指出，该公司计划与分包商召开会议，以"告知他们公司坚持的价值观"，并要求将工人迁移至更好的住所。但该公司并未回应法新社进一步澄清的要求。

越南外交部表示，官员并未收到有关该工厂出现"暴力和骚扰"的报告，但正密切关注情况。

塞尔维亚是中国在欧洲扩张和投资政策的重要地点。鉴于有报道指其违反巴尔干国家的反污染法和劳动法规，中国企业对其项目三缄其口。

中国银行向塞尔维亚提供了数十亿美元的贷款，用于资助承建高速公路、铁路和工厂的中国公司。这并非人权团体第一次指出其侵犯劳工人权的行为。

中国玲珑轮胎正在塞尔维亚兴建在欧洲的第一间中国轮胎厂

与中国"钢铁般的友谊"

经过几日沉默后，塞尔维亚官员表示反对工地的"非人道"条件，但同时淡化玲珑轮胎对劳工处境的责任。

塞尔维亚总理布纳比奇（Ana Brnabic）在证实工人已被迁至更合适的住所后表示，这起事件可能是针对中国在该国投资的一场阴谋。

该国总统武契奇（Aleksandar Vucic）自上任以来大力拓展与北京的关系，并表示两国拥有"钢铁般的友谊"。

塞尔维亚是最早取得中国新冠疫苗的欧洲国家之一。2020年疫情爆发初期，武奇契在收到中国供给的医疗物资时还曾亲吻中国国旗。

在越南工人罢工的新闻登上头条后，武奇契强调，中国的投资仍将是重中之重。

"你想要什么？摧毁价值9亿美元的投资吗？" 武奇契周五如是说。"如果越南人需要帮助，我们会帮忙。但我们不会赶走投资者。"

（法新社、美联社）

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