 塞尔维亚球队称解雇郝海东之子同政治无关 | 足坛体坛 | DW | 10.06.2020

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足坛体坛

塞尔维亚球队称解雇郝海东之子同政治无关

塞尔维亚一家足球俱乐部周三否认解聘一名中国籍球员同来自北京的政治压力有关。此前，涉事球员的父亲郝海东公开在网上发表了反对中共统治的宣言。

Kind dribbelt mit einem Ball (Imago Images/Deutzmann/Dnet_cdn)

作为足坛新秀，郝润泽一度曾被认为有望子承父业入选中国国家队

（德国之声中文网）台湾媒体此前报道称，“六四”31周年纪念日当天，中国前国脚郝海东发表推翻中共，建立“新中国”的网络宣言后，其子郝润泽已被塞尔维亚尼什拉德尼奇基足球俱乐部（Radnicki Nis）解聘。 

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素有“郝大炮”之称的中国足球名将郝海东似乎加入了富商郭文贵发起的“爆料革命”，在2020年6月4日当天宣布成立“新中国”，并宣读了长篇“新中国联邦宣言”。郝海东当年的队友证实了消息的真实性，并为此感到“震惊”。 (04.06.2020)

原本可以在中国的体制内安心享受个人利益和社会声誉的“郝大炮”郝海东最新宣布要“消灭中共”建立新中国，让人大跌眼镜。他这一举动的初衷何在？让我们试着从这位有“中国体坛第一公知”之称者的成长经历中去寻找线索。 (05.06.2020)

六月四日，郝海东在其宣读的一份包括18项内容的网络宣言中，呼吁结束共产党在中国的统治，宣言称中共是一个无视人权、摧毁人性、践踏民主、违反法治、撕毁合约的“恐怖组织”。

中国是塞尔维亚重要的政治及经济盟友，中国向这一巴尔干国家提供了价值数十亿美元的贷款，用于基础设施建设。

尼什拉德尼奇基足球俱乐部在一份声明中宣称，该俱乐部同郝润泽分道扬镳，是因为今年年初同郝润泽签署的聘约已经到期。郝润泽是此前从西班牙格林纳达队转会到塞尔维亚的。这家塞尔维亚足球俱乐部声称，“我们只关心足球，不关心政治。没有任何人给尼什拉德尼奇基足球俱乐部来过电话，也没有人向我们施加压力。”

5月31日，现年23岁的郝润泽首度在塞尔维亚联赛中亮相即破门得分，为自己效力的俱乐部追平了比赛。作为足坛新秀，郝润泽一度曾被认为有望子承父业入选中国国家队。他的父亲郝海东现年五十岁，曾代表国家队打过上百场国际比赛，破门41次，是在国际赛事中进球最多的中国球员。在中超赛事中，郝海东破门96次，这一纪录至今无人打破。

郝海东宣读批评中共的宣言后，他在微博等中国社交媒体的账号立即被删除。《体坛》周报发表文章，对郝海东“损害中国主权”提出强烈谴责，并宣称“从即日起体坛周报将停止对H姓球员的一切报道。”

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