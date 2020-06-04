塞尔维亚球队称解雇郝海东之子同政治无关

（德国之声中文网）台湾媒体此前报道称，“六四”31周年纪念日当天，中国前国脚郝海东发表推翻中共，建立“新中国”的网络宣言后，其子郝润泽已被塞尔维亚尼什拉德尼奇基足球俱乐部（Radnicki Nis）解聘。

六月四日，郝海东在其宣读的一份包括18项内容的网络宣言中，呼吁结束共产党在中国的统治，宣言称中共是一个无视人权、摧毁人性、践踏民主、违反法治、撕毁合约的“恐怖组织”。

中国是塞尔维亚重要的政治及经济盟友，中国向这一巴尔干国家提供了价值数十亿美元的贷款，用于基础设施建设。

尼什拉德尼奇基足球俱乐部在一份声明中宣称，该俱乐部同郝润泽分道扬镳，是因为今年年初同郝润泽签署的聘约已经到期。郝润泽是此前从西班牙格林纳达队转会到塞尔维亚的。这家塞尔维亚足球俱乐部声称，“我们只关心足球，不关心政治。没有任何人给尼什拉德尼奇基足球俱乐部来过电话，也没有人向我们施加压力。”

5月31日，现年23岁的郝润泽首度在塞尔维亚联赛中亮相即破门得分，为自己效力的俱乐部追平了比赛。作为足坛新秀，郝润泽一度曾被认为有望子承父业入选中国国家队。他的父亲郝海东现年五十岁，曾代表国家队打过上百场国际比赛，破门41次，是在国际赛事中进球最多的中国球员。在中超赛事中，郝海东破门96次，这一纪录至今无人打破。

郝海东宣读批评中共的宣言后，他在微博等中国社交媒体的账号立即被删除。《体坛》周报发表文章，对郝海东“损害中国主权”提出强烈谴责，并宣称“从即日起体坛周报将停止对H姓球员的一切报道。”