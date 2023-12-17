 塞尔维亚提前大选 武契奇政党胜券在握 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.12.2023

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塞尔维亚提前大选 武契奇政党胜券在握

武契奇总统下令解散议会后，12月17日，塞尔维亚提前举行的议会大选开始投票。大约650万选民被呼吁投票选举国民议会的250名议员。

塞尔维亚总统武契奇参加提前举行的议会选举。

塞尔维亚总统武契奇参加提前举行的议会选举。

（德国之声中文网）一般认为，总统武契奇Aleksandar Vucic所属的右翼民族主义"塞尔维亚进步党"（SNS）获胜希望最高。选前最后一次民调显示，该党有望获得超过40％的得票率。进步党同其长年的联合执政伙伴，外交部长达吉奇(Ivica Dacic) 所属的塞尔维亚社会党（SPS）有望继续成为掌控塞尔维亚政坛走向的决定性力量。

上一届议会组成刚满两年，即遭武契奇总统下令解散。2012年以来，武契奇一直以不同角色掌控着塞尔维亚政局，他曾多次宣布提前大选，期望以此确保官员对他的高度效忠。本次提前大选的导火索是，今年五月发生的造成18人死亡的两次枪击事件以及同2008年宣布独立的科索沃所发生的冲突。

遍布首都贝尔格莱德街头的竞选海报。

遍布首都贝尔格莱德街头的竞选海报。

塞尔维亚一直宣称对这一主要居民为阿尔巴尼亚人的前南联盟省份拥有主权。而今年五月发生的枪击事件，曾引发大规模反政府游行。示威者指责武契奇政府制造了崇尚暴力和仇恨的社会氛围。自由派反对党随即成立了"塞尔维亚反对暴力"竞选联盟。该联盟希望，在同时举行的地方选举中，能够在首都贝尔格莱德获得胜利。

选举站将于周日晚间20点关闭，初步计票结果将于周日深夜发布。 

（德新社）

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