塞尔维亚：中国最中意的合作伙伴

（德国之声中文网）与中塞 "钢铁友谊 "的浮夸形象截然不同，这位身着朴素白大褂的男子友好、耐心。在中铁贝尔格莱德总部，于晖平静地展示了一个占了一半房间的铁路模型。

现在还是模型，但贝尔格莱德和布达佩斯之间的高铁线路很快就会由中国和俄罗斯公司联手建造。为此，塞尔维亚从这两个国家借贷数十亿。

“对我来说，这不是什么特别的挑战啦，”中国工程师于晖说，“我去过巴基斯坦，也去过埃及、伊朗、阿根廷。”

对于北京，与新丝绸之路有关的这些项目再正常不过，对巴尔干国家塞尔维亚而言却非同小可。在这里，列车平均时速几乎只有50公里。而现在，速度就要快4倍？对于中国，该项目关系到从希腊的比雷埃夫斯港到西欧的通道。

塞尔维亚商会主席查代日（Marko Čadež）不无自豪地说，“我们处在通往最大市场之一的道路上——拥有5亿人口的欧盟。”

“中国人是天赐礼物”

对中国资金而言，塞尔维亚是绝佳目的地。该国与布鲁塞尔之间有全面贸易协定，但因不是欧盟成员国而不受严格规约。

在贝尔格莱德，掌权的是务实派威权主义者武契奇总统，他严厉掌控媒体，并继续迫害反对派。他的进步党控制着哪怕是最小的村庄。不管是中国人修建的贝尔格莱德一座大桥还是还是某段高速公路竣工剪彩，武契奇和电视摄像机都会出现在现场。

该国最著名的主持人马里奇（Milomir Marić）津津乐道：“中国人给我们修建了欧洲不感兴趣的桥和路。”在亲政府的民营频道 “快乐电视 ”演播室，满是书架模拟壁纸，却独缺批评声音。武契奇总统本人经常到此做客，马利奇和他互相直呼其名。

马里奇说，年轻时，他做“美国梦”，希望加入欧盟，成为西方的一部分，而现在，他相信不会有这么一天了，原因也在于柏林和布鲁塞尔附加政治条件——塞尔维亚须接受前南部省份科索沃的独立。北京和莫斯科则在联合国安理会反对科索沃分离。

这位电视名嘴表示，“对我们来说，中国人就像天赐礼物。他们给我们贷款，但也做了大部分的工作。”

钱都流回中国了

马里奇所指为何，人们可在10月阳光明媚的一天，在贝尔格莱德的泽蒙区观察到：那里，一个高铁车站正要竣工。人们几乎看不到塞尔维亚工人的身影。施工者大多来自中国。他们不想和记者说一句话，甚至不想说自己在塞尔维亚过得怎么样。

记者向中国公司和塞尔维亚各部委询问，也毫无结果。目前，中方在塞尔维亚中部经营着一家大型钢厂，在该国东部有一铜矿和冶炼厂，在北部则有一家轮胎厂。

中方不太关注环境标准，这不足挂齿，塞尔维亚掌权人更看中就业。在这个大多数人每月只能靠不到500欧元过活的国家，很多就业岗位取决于党的恩赐，中国人的投资正给人以希望。塞尔维亚当局称，近年来中国 “投资” 了百亿欧元。然而，该国央行的官方数据却显示，至2019年，只是16亿，与来自欧盟的投资相比，不过是一个零头。

批评者说，中国人根本不投资——他们只是给建设项目贷款，然后将合同授予一家中国公司。在工地上干活的是中国工人。很快，他们也会在地下干活，因为除法国公司外，中国公司也将从今秋开始在贝尔格莱德铺设地铁。

在野的自由与正义党人士泰皮奇说：“使我们震惊的是建筑费的巨大差异”。她指出，中国人参与后，该项目预计将耗资44亿欧元，为此前没有中国人参与时所设想的两倍。对国家年度预算约为110亿欧元的塞尔维亚来说，这可是一个巨大负担。

泰皮奇指出，投资本是好事，但不该是她所怀疑的烧钱和腐败。她说，“我们并不了解钱用到了哪里。因为中国企业就像北极熊一样受到政府间双边协议的保护。” 由于发出批评之声，她被一些小报咒为 “叛徒”，甚至还受到死亡威胁。

疫苗地缘政治

然而，即使是对武契奇总统及其“中国爱情”批评最烈者，数周前也寂静无声了。经由中国国药集团提供100万剂疫苗，塞尔维亚的疫苗接种速度远超欧盟国家，国民甚至还可自行选择是要中国的、俄罗斯的还是西方的疫苗。

这不啻为疫情中的纯粹地缘政治。北方邻国匈牙利也依例效仿，向中国订购。甚至德国总理默克尔也表示，只要中国的疫苗获得欧洲当局的批准，她本人不会反对。

塞尔维亚成了中国人通往欧洲的试点？维权人士、女律师鲁日奇（Nevena Ružić）一边指着贝尔格莱德市中心的共和国广场、国家博物馆、人民剧院和步行区之间所在多有的白色的监控摄像头，一边道出了自己的担心。

华为认得你

她说："看到那个摄像头了吗，圆圆的像个球的那个？它可以360度旋转，当然，它还有面部识别功能。它们都有面部识别软件。

在塞尔维亚首都，已经有超过1000个这种华为摄像头。它们具体安装在哪儿，警察不说。于是活动人士们只能自己寻找，并在地图上做标记。尚不清楚的是，塞尔维亚警方是否已经在使用面部识别功能。

但有一点可以肯定： 贝尔格莱德是欧洲第一个全面安装 "智能 "摄像头的城市。它被称为 "平安城市"，也是为中国监控技术做广告。

“在议会或在专家中间没有协商和讨论；没有公开的信息用于了解我们为什么需要它。”

鲁日奇律师指出，与欧洲不同，在中国，隐私并不属于核心人权，“所以我们应问问自己，是否应该同这样的公司越界分享如此敏感的信息。”

中国康采恩华为向贝尔格莱德提供全覆盖智能摄像头

宣传奏效

塞尔维亚及其众邻国常被贬称为欧洲的 “后院”，俄罗斯、土耳其和海湾国家也都在此争夺影响力。不过，中国在巴尔干地区不断扩大的影响力，正引起欧盟的严重不安。因为，事情很清楚，中方的贷款也可能造成依赖性，中国可借此施加政治影响性。

记者马利奇则说，“嘿，得了吧！”。他称，西欧人之所以这么讲，只是因为他们要保护自己的经济：“中国在其它许多欧洲国家或北约成员国的投资远超塞尔维亚。中国货物抵运杜伊斯堡、汉堡和鹿特丹等北部港口。它们都靠中国货过日子。”他称，现在，西方人害怕出现一条从比雷埃夫斯经塞尔维亚或意大利的丝绸之路南方路线，从而形成竞争。

武契奇总统的讨好中国路线颇引老百姓好感。根据2020年11月的民调，16%的公民认为中国塞尔维亚是 "最大的朋友"。只有对俄罗斯的好感明显更强，达40%。

尤其是中国在疫情初期的快速援助，让很多塞尔维亚人刻骨铭心。中国的防护口罩和医疗设备都由武契奇亲自接收。至于价格如何，仍然是个秘密。疫情期间，欧盟提供了超过1亿欧元的帮助，但媒体对这一事实几乎只字未提。

甚至有几块由一家与政府关系密切的报社花钱买来的广告牌，也帮助夸大了中国的帮助。贝尔格莱德人可在上面看到这样的话：“谢谢你，习哥！”难怪在民调中，75%的人认为中国在疫情期间对塞尔维亚的帮助最大；提到过欧盟帮助的只占3%。

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