塞尔维亚：中国人来采矿 当地人担心什么？

象群出走背后的西双版纳困局

勐养至普洱是野生亚洲象分布最为集中的区域，约占云南省境内野生亚洲象的2/3，约200头左右，这里也是备受关注的“断鼻家族”野生象群北迁的出发地。从去年开始，共3群42头，超过五分之一世代生活在这里的野生亚洲象选择了离开。西双版纳保护区到底发生了什么？