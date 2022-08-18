塞尔维亚：中国人来采矿 当地人担心什么？

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塞尔维亚东部的马伊丹佩克是矿业重镇，当地人祖祖辈辈依靠铜矿生活。不过自从中国公司紫金矿业收购当地矿山后，当地的开采工作日益频繁。随之而来的是每天的爆炸声，周边的生态环境遭到破坏。一些活动人士在斯塔利查山顶扎营数天。他们担心，这座山正在慢慢遭到摧毁。这样的担心究竟有没有道理？德国之声记者来到现场。
俄罗斯对乌克兰的攻击可能也会使得莫斯科的盟友们感到不安。俄罗斯对乌克兰采取了军事行动的背景下，哪些国家可能继续选择与莫斯科站在同一边？
由于北京“施援”，塞尔维亚的疫苗接种速度快于欧盟。中国还在这个东欧国家大笔投资铁路、钢厂和监控技术。不过并非人人都乐见这一发展。
世界气候峰会周日（10 月 31 日）在格拉斯哥开幕。届时，众人也会将目光投向中国。中国目前是世界最大的二氧化碳排放国，就人均排放量而言也超过欧盟。
勐养至普洱是野生亚洲象分布最为集中的区域，约占云南省境内野生亚洲象的2/3，约200头左右，这里也是备受关注的“断鼻家族”野生象群北迁的出发地。从去年开始，共3群42头，超过五分之一世代生活在这里的野生亚洲象选择了离开。西双版纳保护区到底发生了什么？
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