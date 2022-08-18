 塞尔维亚：中国人来采矿 当地人担心什么？ | 经济纵横 | DW | 19.08.2022

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经济纵横

塞尔维亚：中国人来采矿 当地人担心什么？

塞尔维亚东部的马伊丹佩克是矿业重镇，当地人祖祖辈辈依靠铜矿生活。不过自从中国公司紫金矿业收购当地矿山后，当地的开采工作日益频繁。随之而来的是每天的爆炸声，周边的生态环境遭到破坏。一些活动人士在斯塔利查山顶扎营数天。他们担心，这座山正在慢慢遭到摧毁。这样的担心究竟有没有道理？德国之声记者来到现场。

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