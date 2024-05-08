塞尔维亚与中国签署历史性协议 构建“共同命运体”

中国国家领导人习近平访问塞尔维亚期间，令其成为首个与中国签署“新时代命运共同体”协议的欧洲国家。此协议预示中国和塞尔维亚将开展更深层次的战略合作。协议的具体内容有哪些呢？

（德国之声中文网）在贝尔格莱德，中国领导人习近平与塞尔维亚总统武契奇共同宣布将加深和提升中塞全面战略伙伴关系，并共同建设新时代中塞命运共同体。这一声明在双方领导人会晤后发表，标志着双方关系的新高度。

习近平十多年前首次提出“命运共同体”的概念。尽管这个术语可能并未指明具体倡议，有分析人士认为它具有结盟的潜在意义。

习近平在塞尔维亚举行的新闻发布会上表示：八年前，塞尔维亚成为中国在中东欧地区的第一个全面战略伙伴，今天塞尔维亚又成为第一个与中国建立命运共同体的欧洲国家，这充分反映了中塞关系的战略性、特殊性和高水平。

习近平5月7日抵达塞尔维亚的日期具有象征意义——正值美国战机在科索沃战争期间轰炸中国驻贝尔格莱德大使馆25周年纪念日，那次事件导致三名中国公民死亡。这一事件加速了中塞之间建立紧密的政治联系。

25年前，北约轰炸南联盟 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

欧盟如何回应塞尔维亚与中国日益密切的关系尚不明确。俄罗斯对乌克兰的战争已让包括塞尔维亚在内的六个西巴尔干国家成为加入欧盟的首要候选国家。

中国在乌克兰冲突中声称保持中立，但拒绝称俄罗斯的行动为侵略，并被指控增强了俄罗斯的军事能力。塞尔维亚谴责了俄罗斯的入侵，但拒绝加入对莫斯科的国际制裁。

习近平在塞尔维亚受到的礼遇

习近平在周二晚上从法国访问结束后在塞尔维亚受到热烈欢迎，此前他的国事访问主要围绕贸易争端和俄罗斯在乌克兰的战争。

在贝尔格莱德的塞尔维亚宫前举行的欢迎仪式上，从塞尔维亚各地乘车而来的数千人高呼“中国——塞尔维亚”并挥舞两国国旗。

塞尔维亚的民粹主义总统武契奇（Aleksandar Vučić）在阳台上对人群发表讲话，称习近平为“铁杆”朋友。他说，习近平的访问是“历史性的”，因为它为两国关系的更紧密联系开辟了道路。

习近平在周三官方会议开始时表示：塞尔维亚人民视中国人民为铁杆好友，是一手见证人。

中国已在塞尔维亚投资数十亿美元，尤其是在采矿和基础设施建设方面。两国于2016年签署了战略伙伴关系协议，并于去年签署了自由贸易协议。

习近平在访问期间 与塞尔维亚签署了“命运共同体”协议 图像来源: Marko Djurica/REUTERS

“中塞命运共同体”的初期内容

习近平公布了中方支持新时代中塞命运共同体建设的首期6项举措，包括支持塞尔维亚承办2027年世博会，增加双方科研人员和青少年的互访，扩大进口塞尔维亚农产品，并且让双方的自由贸易协议于2024年7月1日开始生效。

中塞签署的一系列协议，比如自由贸易协定，并不符合欧盟的会员资格条件。因为作为申请加入欧盟的国家，最迟到获得正式成员国地位，塞尔维亚就必须放弃与第三国单独签订的自贸协议。塞尔维亚于2014年与欧盟开启入盟谈判程序，迄今已将近十年，但进展有限。

作为位于巴尔干半岛中心的内陆国家，塞尔维亚是中国“一带一路”倡议的关键国家，该倡议旨在通过经济投资增强北京在欧洲的影响力。批评者认为，它可能成为中国通往欧洲的特洛伊木马。

2022年，随着俄罗斯入侵乌克兰之后，塞尔维亚获得了一套先进的中国防空系统，该系统由中国空军运-20运输机运送而来。该武器的运送路线经过至少两个北约成员国的领土，即土耳其和保加利亚，美联社报道称，有专家认为这是中国日益增长的全球影响力的一种体现。

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