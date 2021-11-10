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发源于阿富汗坎大哈地区的伊斯兰原教旨主义运动组织，信仰伊斯兰教逊尼派。曾一度以严厉的伊斯兰教法统治阿富汗。2001年911事件发生后，美国率领北约入侵阿富汗，塔利班伊斯兰政权被推翻。此后塔利班分子以游击队的形式分散在阿富汗，与新政府及多国部队对抗，更将战火蔓延至巴基斯坦。
在波斯语中，塔利班的含义是“伊斯兰教的学生”。
因在马扎里沙里夫为德国国防军工作多年后被抛弃不顾，一名阿富汗导航员起诉德意志联邦共和国。其律师周三（11月10日）表示，该男子及其家人要求得到赴德签证。
位于阿富汗首都喀布尔的一所军事医院成为袭击目标。据报道，袭击者在爆炸后冲入医院内。这次袭击很可能是 "伊斯兰国 "当地分部所为。
据法新社报道，由于对阿富汗塔利班政权控制极端组织的能力存有疑虑，中国将在塔吉克邻近阿富汗边界地点为塔吉克警方建一个基地。
10月27日，中国外交部长王毅称，阿富汗塔利班渴望与外部世界对话，国际社会应帮助阿富汗发展。有中国学者指出，中国不会率先承认塔利班政权。
德国联邦移民和难民局公布的最新统计数据显示，今年在德国境内提交的难民申请数量大幅增长。截至9月底，德国相关机构总共收到100278份难民申请，与去年同期相比增加了35.2%。
为了躲避塔利班政权，拉特布·努里（Rateb Noori）从阿富汗逃亡法国。这位记者正试图在巴黎开始新的生活，并得到了一个独特的难民酒吧的帮助。这里汇聚来自世界各地的政治流亡者。
繼西方國家撤軍、阿富汗前政權垮台後，塔利班的軍人難以適從自己的定位不再是攻打政府，而是統治這個國家。
在德国政府同塔利班举行会晤之后，欧盟也采取了同样做法。目前，阿富汗的人道主义危机进一步加剧。
美国撤离阿富汗后，华盛顿与塔利班的非官方接触一直没有中断，本周末双方举行了第一次正式会谈。会面地点还是老地方——卡塔尔首都多哈。
在极端武装塔利班夺取政权后，阿富汗民众的日常生活还要继续。不过，很多事情都跟以前不一样了。
德国之声在阿富汗当地通讯员及家人逃离塔利班，先进入邻国巴基斯坦。现在，其中一批人已从那里安全飞抵德国。
双边关系持续紧张之际，美国和俄罗斯军事高层在芬兰举行了会晤。
塔利班有可能被联合国承认吗？在联合国大会期间，各国动作频频，英国欲协调中俄商讨国际间一致的对阿富汗策略，塔利班则希望派驻联大使，在大会发言。
西方联军仓促从阿富汗撤离后，曾为西方军队工作的阿富汗当地人员就面临着不小的安全威胁。BBC日前披露，英国国防部此前不慎泄露了250名阿富汗当地译员的信息，其中甚至包括这些译员的照片。
塔利班上台后虽然表示，女性可以在伊斯兰教允许的范围内继续就学就业，但种种迹象表明，阿富汗女性的权益和自由备受限制。中学开学前塔利班当局通告：仅男生返校上课。
对北京而言，阿富汗国内的矿产资源能带来的经济利益虽然重要，但是更重要的是阿富汗国内局势的稳定以及中国边境地区的安全。专家认为，北京方面对阿富汗塔利班采取的依旧是观望的态度。
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