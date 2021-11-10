为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

塔利班

发源于阿富汗坎大哈地区的伊斯兰原教旨主义运动组织，信仰伊斯兰教逊尼派。曾一度以严厉的伊斯兰教法统治阿富汗。2001年911事件发生后，美国率领北约入侵阿富汗，塔利班伊斯兰政权被推翻。此后塔利班分子以游击队的形式分散在阿富汗，与新政府及多国部队对抗，更将战火蔓延至巴基斯坦。

在波斯语中，塔利班的含义是“伊斯兰教的学生”。

ARCHIV - Eine Transall landet am 28.03.2013 auf einem Flugfeld in der Nähe des Feldlagers der Bundeswehr in Kundus, Afghanistan. Die Bundeswehr startet am Freitag (15.08.2014) Hilfsflüge in den Nordirak. Nach dpa-Informationen vom 14.08.2014 werden vier Transall-Flugzeuge über 30 Tonnen Sanitätsmaterial und Lebensmitteln nach Erbil im kurdischen Autonomiegebiet im Irak transportieren. Foto: Can Merey/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

一阿富汗空中导航员控告德国  10.11.2021

因在马扎里沙里夫为德国国防军工作多年后被抛弃不顾，一名阿富汗导航员起诉德意志联邦共和国。其律师周三（11月10日）表示，该男子及其家人要求得到赴德签证。 
KABUL, AFGHANISTAN - NOVEMBER 02: Smoke rises after a large explosion takes place in Afghanistan's capital Kabul at Wazir Akbar Khan region on November 02, 2021. Bilal Guler / Anadolu Agency

喀布尔发生爆炸 死伤惨重 02.11.2021

位于阿富汗首都喀布尔的一所军事医院成为袭击目标。据报道，袭击者在爆炸后冲入医院内。这次袭击很可能是 "伊斯兰国 "当地分部所为。
Tajik President Emomali Rakhmon and high-ranking military officials attend a parade near the border with Afghanistan in the town of Khorog (Khorugh), Tajikistan September 30, 2021. Press Service of President of Tajikistan/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

心忧IS维吾尔战士渗透 中国为塔吉克警方建基地 29.10.2021

据法新社报道，由于对阿富汗塔利班政权控制极端组织的能力存有疑虑，中国将在塔吉克邻近阿富汗边界地点为塔吉克警方建一个基地。
Wang Yi (r), Außenminister von China, und Mullah Abdul Ghani Baradar, afghanischer Führer der Taliban, stehen während eines Treffens zusammen. Chinas Außenminister hat Gespräche mit militant-islamistischen Taliban aus Afghanistan geführt. (zu dpa «Telefonat mit Blinken über Afghanistan: Wang Yi kritisiert USA ») +++ dpa-Bildfunk +++

北京称塔利班渴望与各国对话 27.10.2021

10月27日，中国外交部长王毅称，阿富汗塔利班渴望与外部世界对话，国际社会应帮助阿富汗发展。有中国学者指出，中国不会率先承认塔利班政权。
26.08.21 *** RAMSTEIN-MIESENBACH, GERMANY - AUGUST 26: Evacuees from Afghanistan walk from a temporary tent to a bus at Ramstein Air Base on August 26, 2021 in Ramstein-Miesenbach, Germany. Ramstein has become one of the main preliminary destinations for evacuees leaving Afghanistan on U.S. military flights. U.S. forces there have built a temporary shelter and are preparing to accept up to 10,000 people. Evacuations by a multitude of nations of their citizens and endangered Afghans are ongoing as the Taliban warn against extending foreign military presence in Afghanistan beyond August 31. (Photo by Andreas Rentz/Getty Images)

2021年德国境内难民申请数量大幅增长 17.10.2021

德国联邦移民和难民局公布的最新统计数据显示，今年在德国境内提交的难民申请数量大幅增长。截至9月底，德国相关机构总共收到100278份难民申请，与去年同期相比增加了35.2%。

“异议人士俱乐部”：巴黎的政治流亡者之家 17.10.2021

为了躲避塔利班政权，拉特布·努里（Rateb Noori）从阿富汗逃亡法国。这位记者正试图在巴黎开始新的生活，并得到了一个独特的难民酒吧的帮助。这里汇聚来自世界各地的政治流亡者。

Taliban fighters enjoy a boat ride in the Qargha dam, outskirt of Kabul, Afghanistan, Friday, Sept. 24, 2021. (AP Photo/Bernat Armangue)

阿富汗：塔利班沒敵人之後要幹嘛？ 17.10.2021

繼西方國家撤軍、阿富汗前政權垮台後，塔利班的軍人難以適從自己的定位不再是攻打政府，而是統治這個國家。

12.10.2021, Doha, Qatar, Taliban delegates meet with U.S. and European delegates in Doha, Qatar October 12, 2021. REUTERS/Stringer. NO RESALES. NO ARCHIVES.

欧盟同塔利班会晤 出10亿紧急援救 12.10.2021

在德国政府同塔利班举行会晤之后，欧盟也采取了同样做法。目前，阿富汗的人道主义危机进一步加剧。
Taliban's former envoy to Saudi Arabia Shahabuddin Delawar (C) and delegate members arrive to the signing of a US-Taliban agreement in the Qatari capital Doha on February 29, 2020. - Washington and the Taliban are set to sign a landmark deal in Doha that would see them agree to the withdrawal of thousands of US troops from Afghanistan in return for insurgent guarantees. (Photo by KARIM JAAFAR / AFP) (Photo by KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images)

撤军后美国与塔利班首次正式接触 10.10.2021

美国撤离阿富汗后，华盛顿与塔利班的非官方接触一直没有中断，本周末双方举行了第一次正式会谈。会面地点还是老地方——卡塔尔首都多哈。
An Afghan girl working as a shoe cleaner sits in the street while men pray during Friday prayers in Kabul, Afghanistan, Friday, Sept. 24, 2021. (AP Photo/Bernat Armangue)

塔利班统治下阿富汗人的新生活 30.09.2021

在极端武装塔利班夺取政权后，阿富汗民众的日常生活还要继续。不过，很多事情都跟以前不一样了。
Ein Frachtflugzeug Boeing 757-222 der E-Cargo Airlines startet vom Flughafen Leipzig/Halle nach Afghanistan. Der Flughafen entwickelt sich weiter zu einem der wichtigsten Drehkreuze für Luftfracht in Europa. Obwohl das Passagieraufkommen vor allem durch die Corona-Pandemie sank, legte der Frachtumschlag deutlich zu: 2020 stieg er um 11,7 Prozent auf knapp 1,4 Millionen Tonnen. Allein im Dezember legte die Luftfracht um 35 Prozent zu. Dank einer speziellen Zertifizierung können an dem Airport auch sensible Pharmaprodukte abgefertigt werden, er könnte also beim Umschlag von Corona-Impfstoffen eine wichtige Funktion übernehmen. +++ dpa-Bildfunk +++

德国之声在阿富汗当地通讯员及家人安全抵达德国 29.09.2021

德国之声在阿富汗当地通讯员及家人逃离塔利班，先进入邻国巴基斯坦。现在，其中一批人已从那里安全飞抵德国。

10.11.2015 *** 2735267 11/10/2015 November 10, 2015. First Deputy Defense Minister and Chief of the Armed Forces General Staff, Army Gen. Valery Gerasimov before the beginning of the meeting on defense industry development in the Bocharov Ruchei residence. Alexei Druzhinin/RIA Novosti Getty Images/AFP/A.-C. Poujoulat

“双边利益”为重 美俄军事高层对话  22.09.2021

双边关系持续紧张之际，美国和俄罗斯军事高层在芬兰举行了会晤。 
14.09.21 *** KABUL, AFGHANISTAN - SEPTEMBER 14: Mawlawi Amir Khan Muttaqi, Foreign Affairs Minister of Taliban interim government holds a press conference in Kabul, Afghanistan on September 14, 2021. Bilal Guler / Anadolu Agency

塔利班欲在联大发言 英国促中俄合作对阿策略 22.09.2021

塔利班有可能被联合国承认吗？在联合国大会期间，各国动作频频，英国欲协调中俄商讨国际间一致的对阿富汗策略，塔利班则希望派驻联大使，在大会发言。
15.08.2021++++ In this photo provided by the Ministry of Defence on Sunday, Aug. 15, 2021, members of the 16 Air Assault Brigade arrive in Kabul as part of a 600-strong UK-force sent to assist with Operation PITTING to rescue British nationals in Afghanistan amidst the worsening security situation there. (Leading Hand Ben Shread/Ministry of Defence via AP)

英国防部严重乌龙 泄露数百阿富汗译员信息 21.09.2021

西方联军仓促从阿富汗撤离后，曾为西方军队工作的阿富汗当地人员就面临着不小的安全威胁。BBC日前披露，英国国防部此前不慎泄露了250名阿富汗当地译员的信息，其中甚至包括这些译员的照片。
25/07/2021*** KABUL, AFG- JULY 25 : A female student listens during 10th grade class at the Zarghoona high school on July 25 2021 in Kabul, Afghanistan. The Zarghoona girls high school is the largest in Kabul with 8,500 female students attending classes. The school opened after almost a two months break due to Coronavirus. Currently there is widespread fear that the Taliban who already control around half the country will reintroduce its notorious system barring girls and women from almost all work, and access to education. The Ministry of Education has announced the opening of schools, but there are mixed reports in many areas where the Taliban have taken control or where fighting is ongoing. (Photo by Paula Bronstein /Getty Images)

阿富汗学校开学了，女生在哪里？ 19.09.2021

塔利班上台后虽然表示，女性可以在伊斯兰教允许的范围内继续就学就业，但种种迹象表明，阿富汗女性的权益和自由备受限制。中学开学前塔利班当局通告：仅男生返校上课。
Wang Yi (r), Außenminister von China, und Mullah Abdul Ghani Baradar, afghanischer Führer der Taliban, stehen während eines Treffens zusammen. Chinas Außenminister hat Gespräche mit militant-islamistischen Taliban aus Afghanistan geführt. (zu dpa «Telefonat mit Blinken über Afghanistan: Wang Yi kritisiert USA ») +++ dpa-Bildfunk +++

北京希望与阿富汗建立稳定关系 14.09.2021

对北京而言，阿富汗国内的矿产资源能带来的经济利益虽然重要，但是更重要的是阿富汗国内局势的稳定以及中国边境地区的安全。专家认为，北京方面对阿富汗塔利班采取的依旧是观望的态度。
显示更多文章