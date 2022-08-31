发源于阿富汗坎大哈地区的伊斯兰原教旨主义运动组织，信仰伊斯兰教逊尼派。曾一度以严厉的伊斯兰教法统治阿富汗。2001年911事件发生后，美国率领北约入侵阿富汗，塔利班伊斯兰政权被推翻。此后塔利班分子以游击队的形式分散在阿富汗，与新政府及多国部队对抗，更将战火蔓延至巴基斯坦。

在波斯语中，塔利班的含义是“伊斯兰教的学生”。