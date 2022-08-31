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发源于阿富汗坎大哈地区的伊斯兰原教旨主义运动组织，信仰伊斯兰教逊尼派。曾一度以严厉的伊斯兰教法统治阿富汗。2001年911事件发生后，美国率领北约入侵阿富汗，塔利班伊斯兰政权被推翻。此后塔利班分子以游击队的形式分散在阿富汗，与新政府及多国部队对抗，更将战火蔓延至巴基斯坦。
在波斯语中，塔利班的含义是“伊斯兰教的学生”。
一年前，美国宣布撤离阿富汗行动全部结束，由此历时20年的阿富汗战争也宣告画上句点，塔利班重返政权，建立一个和平自由阿富汗的理想随之破灭。
在周五之前，135名塔利班官员受到联合国制裁，但是其中13人获得旅行禁令豁免，可以出国访问。俄罗斯和中国主张豁免延期，其他国家没有同意。
一年前塔利班掌权，阿富汗的贫困进一步加剧。为了不至全家饿死，阿富汗一些父母甚至被迫卖掉亲生骨肉。
美軍去年8月倉促撤軍，塔利班接管阿富汗一年過後，該國似乎陷入比一年前更嚴重人道危機，像是經濟、饑荒和女權等問題都沒有獲得解決。當初塔利班承諾會讓女性「在伊斯蘭教的框架下」活躍於社會，如今看來只是空談。
法伊奇医生可能是阿富汗所剩无几的在职女性。塔里班掌权后，法伊奇医生升任喀布尔一家最大妇幼保健院院长。她问，如果都走了，谁来重建这个国家？
阿富汗-巴基斯坦交界地區發生強烈地震。當地官員說，地震已造成1000人死亡，而隨著搜救和搜索工作繼續，死亡人數可能會上升。
自塔利班重掌政权以来，阿富汗在国际上受到孤立，国内状况亦不断恶化：几乎一半人口挨饿，女性权利受到进一步限制。
欧盟外交政策高级代表博雷利在接受《金融时报》采访时表示，应考虑将冻结的俄罗斯外汇储备用于支付乌克兰的战后重建费用。在塔利班夺权之后，美国曾将冻结的阿富汗政府资产用于人道救援和恐怖主义受害者赔偿，因此如果欧盟采取类似措施也是“符合逻辑的”。
塔利班控制阿富汗之后，不少民众选择离开祖国，时尚编导哈米德·瓦利就是其中之一。现在他希望在柏林重新开始自己的事业。
阿富汗警方称，昆都士的一座清真寺周五遭到炸弹袭击，造成数十人伤亡。恐怖组织IS-K宣称，对周四发生的三起炸弹袭击事件负责。
中國即將在30與31日召開阿富汗鄰國外長會議，美國也確認將派代表與會。在會議召開前，美國表示其與參與會議的主要國家都希望塔利班能組建一個具有包容性的國家。
塔利班正在打压在阿富汗的外国媒体。由合作伙伴以普什图语和达里语转播的德国之声节目将被禁播。英国广播公司说，其普什图语、波斯语和乌兹别克语的新闻简报已被移除。美国之音也在阿富汗遭到禁播。
美国政府宣布，将所冻结的阿富汗央行外汇储备的一半留在美国，可能的用途包括向9-11恐袭受害者支付诉讼赔偿。这一消息引起阿富汗各界的愤怒。
阿富汗妇女Gulljan每晚都冒着生命危险在喀布尔兜售书籍。塔利班掌权后禁止女性在外抛头露面，也不允许传播非伊斯兰文学。但Gulljan不愿放弃卖书，她坚信知识就是改变国家的力量。
阿富汗去年夏季遭遇严重干旱导致粮食不足，加上塔利班上台后大量国际援助组织撤离，该国的儿童正饱受饥荒所苦，许多孩子因长期挨饿严重营养不良。
塔利班代表23日在挪威首都奥斯陆讨论人道主义援助问题，这是他们掌权后，首次在欧洲举行正式会谈。然而，他们的到来也引发了运动人士的抗议。
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