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发源于阿富汗坎大哈地区的伊斯兰原教旨主义运动组织，信仰伊斯兰教逊尼派。曾一度以严厉的伊斯兰教法统治阿富汗。2001年911事件发生后，美国率领北约入侵阿富汗，塔利班伊斯兰政权被推翻。此后塔利班分子以游击队的形式分散在阿富汗，与新政府及多国部队对抗，更将战火蔓延至巴基斯坦。
在波斯语中，塔利班的含义是“伊斯兰教的学生”。
一名塔利班高官上周来到德国科隆并出席公开活动，引起德国舆论哗然。更让人们的吃惊是，德国当局对此毫不知情，在媒体报道后才做出回应。
阿富汗统治者塔利班承诺消灭该国的毒品产业,于2022年4月开始禁止种植罂粟。阿富汗此前是世界上最大的鸦片生产国，也是欧洲和亚洲海洛因的主要来源地。
面对被驱逐的威胁，超过20万阿富汗人已经离开了巴基斯坦。他们曾为逃避塔利班的暴政而来到这个南亚国家，如今又要面对前方未知的命运。
上百万的阿富汗难民因在巴基斯坦没有合法身份遭到驱逐。他们当中有人已在当地生活了数十年。有人担心他们的女儿回到阿富汗后接受教育将成问题。
中国国家主席习近平周四与巴基斯坦总理卡卡尔会晤时表示，中国愿与巴基斯坦深化互利合作，同时也呼吁巴基斯坦保证中方人员安全。印度则批评中巴经济走廊项目缺乏对印度主权及领土完整性的尊重。与此同时，塔利班政府表示希望正式成为中巴经济走廊及“一带一路”的一部分。
阿富汗塔利班政权发言人周六宣布，塔利班将出席下周在中国举行的“一带一路”国际合作高峰论坛，这是塔利班被邀请参加的最高级别的多边峰会之一。
周六，阿富汗西部发生里氏6.3 级地震，并引发一系列强烈余震，地震造成多个村庄被毁，数千人伤亡。邻国伊朗也有明显震感。
阿富汗塔利班政权的代表向中国承诺，将对中国的安全威胁视为对自身的威胁，绝不允许在阿富汗境内出现任何破坏中国安全的活动，也会保障在阿中国人的安全。
阿富汗内政部一名发言人向路透社证实，该国正在各大城市架设大规模的摄像头网络，这可能是美军2021年撤出之前所制定的相关计划的延续。此前曾有报道称，塔利班曾就建立监控网络系统一事同华为进行过接触。
在塔利班重新掌权阿富汗后，国际社会不承认他们是阿富汗的合法统治者。只有少数国家在阿富汗设有外交使团，其中就包括中国。如今，中国也成为全球首个向当今阿富汗派出新大使的国家，受到了塔利班的隆重欢迎。
塔利班占领首都喀布尔两年之后，DW访问了多名阿富汗妇女，倾听她们两年来的感受。
2021年国际驻军撤出阿富汗时，阿富汗公民社会代表曾对国际社会发出警告，塔利班蔑视女性权利。如今，活动人士感到孤立无援。
2021年8月，塔利班在阿富汗重新掌权。许多曾经协助德国部队的阿富汗当地雇员匆忙逃离家园。然而，还有不少人至今仍在等待援助。
根据塔利班新近颁布的法令，阿富汗数千家美容院将于本月被迫关闭。到此为止，阿富汗女性在方方面面都遭受到塔利班政权的严格限制。
伊斯兰极端组织塔利班正在系统性地将女性逐出社会和经济生活。最新的一个步骤是，禁止美发沙龙。生计受到影响的女性理发师们对德国之声吐露心声。
联合国的一份报告称，自塔利班接管政权以来，有1000多名阿富汗平民在爆炸和其他暴力事件中丧生。与塔利班夺权之前相比，死亡人数大幅下降。该报告也指出，阿富汗获得的捐助资金急剧下降，袭击受害者难以获得“医疗、经济和心理支持”。
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