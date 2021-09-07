 塔利班：黑名单和通缉犯都入阁 中西反应大不同 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.09.2021

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塔利班：黑名单和通缉犯都入阁 中西反应大不同

美国国务卿布林肯8日抵达德国，与盟国讨论阿富汗问题，目前共识为塔利班成立的过渡政府并未给出乐观信号，至於中国将向阿富汗紧急提供价值2亿元人民币的物资援助。

Afghanistan I Lage in Kabul spitzt sich zu I 15.08.2021

治理阿富汗这个多民族且饱受战争摧残的贫穷国家，对塔利班将是艰钜挑战。

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塔利班再次掌权不到一个月，已开始在街头搜捕LGBT人士，对他们实施殴打、强暴、甚至直接杀害。德国之声访问了受困喀布尔的LGBT人士，记录他们的恐惧，以及他们曾有过的短暂自由。

塔利班宣布成立伊斯兰主义的「看守政府」，名单出炉让不少人大失所望。人权团体也呼吁，目前积极介入的中俄两国应该关注妇女和儿童的权利。

塔尔半岛电视台此前援引阿富汗塔利班消息人士称，该组织已邀请中国等多个国家代表参加新政府成立活动。俄罗斯明确表示参加，而中国外交部则回应说，暂时无可提供的信息，但是支持阿富汗组建开放、包容、有广泛代表性的政府。

（德国之声中文网）塔利班公布的看守政府内阁名单引发国际社会质疑，新内阁清一色都是塔利班高层人士，没有任何女性。其中新总理被列在联合国的黑名单上，内政部长则是美国通缉人物。

新任总理穆罕默德·哈桑·阿洪德（Mullah Mohammad Hassan Akhund）是塔利班的创始人之一，他被联合国列入黑名单。内政部长是被美国联邦调查局（FBI）通缉的武装组织哈卡尼（Haqqani）的领导人西拉杰丁·哈卡尼（Sirajuddin Haqqani），该组织隶属于塔利班，曾多次制造袭击事件。

分析人士称，塔利班夺权後，拖了三周才成立看守政府，是因为花了很大精力在拿下潘杰希尔省，并称塔利班要管理阿富汗是个艰巨任务。

内部分歧

有报道称，塔利班各派别间就新政府中的关键职位的分配有些分歧。但内阁名单表明，塔利班目前已有共识。

政治分析家扎希德·侯赛因（Zahid Hussain）在巴基斯坦《黎明报》的专栏中写道：「阿富汗塔利班最严重的挑战是团结内部，有些人担心，成立临时政府将进一步扩大裂痕。」他指出，温和派希望摆脱前政府遗留的问题，而强硬派则不愿意改革，两者之间的斗争可能会更加激烈。 

「虽然塔利班在战争期间可能看来团结，但在军事战术和其他政策问题上的分歧却不断浮现，」侯赛因补充。

塔利班官员曾声称，新政府将包括不同的政治及种族群体，但看守政府仍由旧有势力主导。阿富汗记者萨米·尤苏夫扎伊（Sami Yousufzai）告诉德国之声：「塔利班认为他们不再需要一个包容性的政府。」

他并指出，对他们来说，更重要的是由有权势的人领导他们的政府，这样他们就可以压制潜在的抵抗运动，并说：「塔利班是根据对该组织的忠诚度来任命部长。」

西方社会观望

针对这份塔利班过度政府的内阁名单，各国也纷纷表态。在塔利班宣布成立看守政府後，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）8日访问德国，并与德国外长海科·马斯（Heiko Maas）在德国西部的拉姆施泰因空军基地举行会谈，并在当地与盟友外长举行视频会议。

Deutschland | PK | Treffen US-Außenminister Antony Blinken mit Heiko Maas

美国国务卿布林肯8日到德国访问，与德国外长马斯会面

德国拉姆施泰因空军基地成为阿富汗撤离人员中转枢纽，撤离过程中，约有3万4000人被送到该地。德国内政部发言人8日表示，约有2万人已经离开，前往其他目的地。

会后，布林肯告诉记者，他与盟友讨论了如何让塔利班履行其承诺，他还说，塔利班必须努力争取国际社会将他们视为合法政府。

另外，他也回应了有关美国政府在阿富汗撤离上做得不够的批评，誓言要对塔利班施压，让包机能离开阿富汗。他说：「我们正在努力尽我们所能协助这些航班，让飞机离开阿富汗」。

布林肯补充，「塔利班正阻止一些航班离开，因为一些离开的人没有文件」，并指出，已向塔利班表明，这些包机必须离开。

另外，马斯则表示，「塔利班宣布看守政府不具包容性，对於在该国进行更多国际合作和社会稳定，不是个好的信号」。 他说：「必须让塔利班明白，国际孤立不符合它的利益，尤其不符合阿富汗人民的利益。一个经济完全崩溃的国家将永远不会稳定。」

中国宣布援助阿富汗

相较於各国谨慎表态，西方社会持续观察塔利班政府接下来的作为，中国则积极回应并表示将援助阿富汗。中国外交部8日表示，重视阿富汗塔利班宣布成立临时政府和一些重要人士的安排，这结束了阿富汗长达三周多的「无政府状态」，是恢复国内秩序和战後「重建的必要一步」。

Afghanistan Chinas Außenminister Wang Yi führt Gespräche mit Taliban-Führung

中国外长王毅7月曾在天津会见塔利班政治委员会负责人巴拉达尔一行人。

中国外长王毅8日在北京以视频方式出席首次阿富汗邻国外长会。他表示，今天的阿富汗站在历史的十字路口，并称「美国及其盟友仓促撤离，美西方推行的强权政治、军事干涉和所谓『民主改造』以失败告终。

王毅指出，阿富汗塔利班宣布成立临时政府，而政权的「临时」性恰恰说明阿富汗的未来还具有很多不确定性。他指出，作为邻国，「没有国家比我们更不愿看到阿富汗重陷战乱、再起祸端，没有国家比我们更期盼阿富汗恢复和平、实现发展」。

他强调，将对形势发展变化施加正面、积极影响，并表示，中国决定紧急提供价值2亿元人民币的粮食、越冬物资、疫苗和药品。待安全等条件具备后，中方愿帮助阿富汗建设有助于改善民生的项目，并在力所能及的范围内，支持阿富汗和平重建和经济发展。

（综合报导）

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