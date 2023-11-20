 塔利班高官来德国 政府后知后觉 | 德国新闻 | DW | 20.11.2023

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德国新闻

塔利班高官来德国 政府后知后觉

一名塔利班高官上周来到德国科隆并出席公开活动，引起德国舆论哗然。更让人们的吃惊是，德国当局对此毫不知情，在媒体报道后才做出回应。

塔利班粮食与药品管理局负责人奥马尔在科隆

塔利班粮食与药品管理局负责人奥马尔在科隆

（德国之声中文网）塔利班政府的粮食和药品监管部门负责人奥马尔（Abdul Bari Omar）上周四（11月16日）在德国科隆出席了一个伊斯兰团体的活动，并公开发言。在这场在一所清真寺举行的约有70人参加的活动上，奥马尔赞扬了塔利班政府在阿富汗的工作。

德国外交部和内政部对媒体证实，对奥马尔到德国的行程事先并不知情。外交部还补充道，德国不承认塔利班政权，"只要塔利班继续践踏人权，尤其是妇女和儿童的权利（德国）与塔利班政权的关系就不会正常化。"

与荷兰卫生部长同框

据西德意志电台（WDR）报道，奥马尔是持申根签证从荷兰入境德国的。此前他在海牙参加了世界卫生组织11月6日到8日举办的一次国际会议。

荷兰卫生部表示，正在调查这件事的来龙去脉。大约十天前，在社交平台X（原推特）上就出现了荷兰卫生部长库伊佩斯（Ernst Kuipers）在会议期间与奥马尔的一张合影。库伊佩斯上周解释称，他当时并不知道与自己同框的这位与会者是谁。而且直到奥马尔的德国之行被曝光后，荷兰方面才注意到此事。

塔利班重返政权两年后 阿富汗妇女怎么看？

德国内政部长费泽（Nancy Faeser）对德新社表示，塔利班代表在科隆公开亮相之是"完全不可接受的"， "任何人在德国为极端伊斯兰主义者提供舞台都是不能被允许的。"她表示，有关当局已对这一事件展开调查。

“文化协会”牵线？

有关活动举办场地的所有者是德国宗教团体"土耳其伊斯兰联盟"（Ditib）。该团体上周试图撇清与这次活动的关系，称场地的使用者，即活动主办方是一个名为"科隆-美舍尼西阿富汗文化协会"的组织。但该协会立即否认与这次活动有关，并指控其名称被盗用。

上周末，Ditib更正了之前的说法，称场地的使用者是"库纳尔青年文化协会"的一名理事会成员。Ditib向阿富汗文化协会道歉，并再次试图与塔利班划清界限，称"塔利班蔑视人性、敌视女性、敌视自由的精神立场与我们的信仰格格不入，作为穆斯林，我们坚决反对这种宗教诠释。"

Ditib是德国规模最大的逊尼派伊斯兰教团体，主要面对在德国的土耳其裔穆斯林。该组织与德国政府在不同层面存在合作，但长期以来也因其与土耳其政府之间的密切联系受到诟病，甚至被一些批评人士指责为埃尔多安在德国的代理人。

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    作者: Julie Huehnken


德国反对党基民盟（CDU）的联邦议院党团内政发言人特罗姆（Alexander Throm）对这一事件提出尖锐批评。他说，一名塔利班高官在德国"发表演讲、散布其反人类的意识形态"让人"无法忍受"；而此人得以堂而皇之入境德国，则是现任政府执政无方的又一例证。他认为Ditib也要为此事承担责任。

不过，由基民盟人士出任部长的北威州（科隆所在联邦州）内政部对媒体表示，根据联邦总检察署的一项评估，鉴于塔利班在阿富汗接管权力、并于2021年9月建立政府，"自这一时间点起"，不再被视为犯罪或恐怖主义组织。

 

（德广联、德新社）

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