 塔利班：阿富汗地震已造成 2000 多人死亡 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.10.2023

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新闻广角

塔利班：阿富汗地震已造成 2000 多人死亡

周六，阿富汗西部发生里氏6.3 级地震，并引发一系列强烈余震，地震造成多个村庄被毁，数千人伤亡。邻国伊朗也有明显震感。

Afghanistan Erdbeben in Herat-Provinz

（德国之声中文网）塔利班当局周日表示，阿富汗西部发生一系列强烈地震，目前已造成超过两千人死亡。地震发生在周六上午，震区主要集中在阿富汗西部，邻国伊朗也有震感。

美国地质调查局（USGS）称，地震发生在赫拉特市西北约 35 公里处，其中一次震级为 6.3 级。地震在当地引发了恐慌。

我们对这次地震了解多少？

阿富汗灾害管理机构一名发言人表示，地震和随后的强烈余震已造成 2053 人死亡，9240 人受伤。世界卫生组织表示，赫拉特省有多个村庄被夷为平地，至少600座房屋倒塌，成百上千的居民仍被埋在废墟下。

赫拉特省许多村庄被地震夷为平地。

赫拉特省许多村庄被地震夷为平地。

塔利班当局在X上发出的救助呼吁称："我们请求富裕的同胞们向我们的受难兄弟提供一切可能的合作和帮助。"塔利班当局预计伤亡人数还会增加，因为搜寻废墟下人员的行动仍在继续。

这次地震是阿富汗过去几十年来遭受的最严重地震之一。不过，由于阿富汗位于阿拉伯板块、印度板块以及欧亚板块的交汇之处，所以地震在这个国家时有发生。

搜救行动仍在继续，死伤人数有可能进一步攀升。

搜救行动仍在继续，死伤人数有可能进一步攀升。


去年，阿富汗曾遭受强烈地震，造成上千人死亡。此外，过去数十年的战争和动荡也使该国建筑质量普遍低劣，在地震中更显得不堪一击。
 

（美联社、德新社、路透社）

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