塔利班计划扩建监控系统 华为或成合作伙伴

（德国之声中文网）阿富汗内政部发言人表示，为了恢复安全稳定，有效打击"伊斯兰国"发动的袭击，阿富汗正在同中国通讯网络设备供应商华为就开展可能的合作展开会谈。一系列会谈记录显示，阻止包括"伊斯兰国"等恐怖组织发动袭击，也是塔利班同美国和中国等国进行接触时的核心议题。

不过一些分析人士则表示，财政状况捉襟见肘的塔利班政权并没有能力打造覆盖面较广的监控网络，况且电力供应短缺，时常断电的阿富汗，也很难保障监控系统的正常运作。而人权组织则担心，监控网络会被塔利班用来打压反对派力量。

塔利班将如何扩建并管理监控网络，以及他们是如何获取美国相关计划的，目前外界并不知情。阿富汗内政部发言人贾尼（ Abdul Mateen Qani）对路透社表示，在喀布尔"重要节点"以及阿富汗境内其他地区安装监控探头的计划是该国安全战略的组成部分，整个实施过程将持续四年时间。

他表示，目前正在由专家拟定一份喀布尔安全地图，这项工作将耗费很多很多时间。"目前我们拥有两份这样的地图，一份是美国方面为阿富汗前政府制定的，另一份则来自土耳其"。但贾尼拒绝透露，土耳其方面是何时提交的这份安全地图。

美国国务院发言人表示，华盛顿并不是塔利班的"伙伴"，而塔利班应自行承担不为恐怖分子提供藏身之地的责任。土耳其政府则没有就路透社的问询做出回应。

贾尼表示，今年八月，塔利班曾同华为就建立监控网络一事进行过"简单的会谈"，但并未签署任何合同或制定具体合作计划。今年八月，彭博社曾报道称，华为已就监控系统建设事宜同塔利班达成了口头协定。

前不久，中国外交部女发言人回应相关提问时表示，她对有关会晤的具体情况并不了解，"但中国一向支持阿富汗的和平重建，也支持中国企业参与重建。"

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喀布尔及阿富汗境内其他城市目前有超过62000个摄像头。塔利班表示，这些由中央控制室掌控的摄像头网络上一次大规模系统更新是在2008年。阿富汗前副总统萨利赫对路透社表示，阿富汗前政府原本计划在2021年初在北约的财政支持下进行一次大规模监控系统更新，但随着国际驻阿部队撤出，以及基本设施遭到破坏，这次更新计划最终不了了之。

美国海军分析中心阿富汗问题专家施罗登（ Jonathan Schroden）表示，建立摄像头监控系统对塔利班很有益处，因为它能够防范伊斯兰国武装人员对喀布尔市内的塔利班成员及政府机构发动袭击。但人权组成和反对派人士则担心，监控系统会被塔利班用来打压公民社会及反对派。

（路透社）

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