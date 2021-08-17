塔利班见前阿富汗总统 东部大城传示威者丧命

(德国之声中文网) 塔利班在承诺於阿富汗组建一个和平的政权後，18日会见了阿富汗前总统卡尔扎伊 (Hamid Karzai) 和前首席执行官阿卜杜拉 (Abdullah Abdullah)，因为他们寻求组建政府。

会谈举行之际，已逃离阿富汗的前总统加尼（Ashraf Ghani）揭露自己已抵达阿拉伯联合酋长国，并说他支持这些谈判，且表示自己正在商谈回国事宜。

塔利班在几天内快速掌控了阿富汗，该组织已承诺不对反对者进行报复，并说会尊重妇女的权利，但全球对其过去残酷的人权记录以及数以万计仍在试图逃离的阿富汗人表示了极大的关注。

塔利班说，随着他们着手组建政府，其领导人阿洪扎达（Haibatullah Akhundzada）已下令释放政治拘留犯，告诉各省省长不受任何限制或条件地释放他们。

名为SITE的阿富汗情势监测组织说，塔利班谈判代表哈卡尼 (Anas Haqani) 与前阿富汗总统卡尔扎伊 (Hamid Karzai) 和阿卜杜拉会面。塔利班在谈判後发布了双方於喀布尔会面的照片。刚逃离阿富汗的前总统加尼说阿联酋政府基于人道主义理由接待他和他的家人，并表示他希望这些谈判能够成功。

示威和枪声

虽然塔利班发言人穆贾希德 (Zabihullah Mujahid) 17日在该组织第一次对外的新闻发布会上宣布将实行全面大赦，并称塔利班不会寻求报复，但阿富汗当地的新闻机构Pajhwok Afghan News却拍摄到在阿富汗东部的贾拉拉巴德有示威者手持阿富汗国旗在逃亡，背景不断传来枪声。

Pajhwok Afghan News的记者阿米尔扎达（Babrak Amirzada) 说：「当我正在拍摄时，一名塔利班成员开始从后面用枪打我。」

路透社报导则称，至少有三人在18日贾拉拉巴德的反塔利班抗议活动中被杀。两名目击者和一名前警察官员告诉路透社，当居民试图在该市的一个广场上安装阿富汗国旗时，塔利班战士开火了，造成三人死亡，十多人受伤。

绝望的阿富汗公民

周三，阿富汗人和外国人继续逃离该国，美国和其他国家加强了从喀布尔的疏散空运。由于传言有外国政府正在提供庇护，所以阿富汗首都喀布尔的外国使馆外聚集了大量人群。

在塔利班接管阿富汗後，该组织的共同创始人巴达尔 (Mullah Abdul Ghani Baradar) 于17日从卡塔尔返回阿富汗。他选择抵达阿富汗第二大城坎大哈 (Kandahar) ，因为该城是塔利班的发源地，也是他们第一次执政时的首都。

与此同时，联合国人权理事会说，他们将在下周举行一次关于阿富汗的特别会议，以解决塔利班统治下的「严重人权问题」。欧盟丶美国和其他18个国家18日发表了一份联合声明，称他们对阿富汗妇女和女孩可能面临的情况深感担忧，敦促塔利班确保她们的安全。

世界各地的城市都举行了支持阿富汗平民，特别是妇女和女孩的示威活动。美国总统拜登的政府迄今没有对塔利班做出的承诺做出任何回应。华盛顿表示，他们正在观察塔利班是否采取行动，而不是只有承诺。反观，俄罗斯和中国已表示愿意与塔利班合作。

美国副国务卿谢尔曼 (Wendy Sherman) 表示，美国在阿富汗问题上与中国和俄罗斯有着相同的目标。她指出，联合国安理会周一发表声明，呼吁塔利班建立一个具包容性的新政府。

她告诉记者：「该声明说明了一个事实，也就是各国在阿富汗议题上立场一致，也就是呼吁塔利班确保正义丶平等权利和包容，以及确保没有暴力，确保人们能够在他们想离开的时候离开。」

在美国决定从阿富汗撤军后，俄罗斯和中国都加强了与塔利班的接触。两国都被视为希望避免阿富汗局势不稳，以及防止阿富汗成为恐怖组织的安全庇护所。

(法新社丶路透社)

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