 塔利班获“一带一路”峰会入场券 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.10.2023

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时政风云

塔利班获“一带一路”峰会入场券

阿富汗塔利班政权发言人周六宣布，塔利班将出席下周在中国举行的“一带一路”国际合作高峰论坛，这是塔利班被邀请参加的最高级别的多边峰会之一。

2022年3月，王毅访问阿富汗时同塔利班高官举行会晤。

2022年3月，王毅访问阿富汗时同塔利班高官举行会晤。

（德国之声中文网）阿富汗塔利班政权一名发言人周六（10月14日）宣布，塔利班将出席下周在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛，这凸显出中国与塔利班政府的官方关系日益增强。在塔利班重新掌权阿富汗后，国际社会不承认他们是阿富汗的合法统治者。

塔利班高官曾出席过一些主要聚焦阿富汗问题的地区性会议，“一带一路”论坛是塔利班被邀请参加的最高级别的多边峰会之一。

阿富汗塔利班政府代理工商部长阿齐兹（Haji Nooruddin Azizi）将在未来几天前往北京，该部发言人告诉路透社，出席峰会期间他会邀请投资者前往阿富汗。

贫困的阿富汗可能拥有令人渴望的丰富矿产资源。一位矿业部长2010年就估计，阿富汗拥有大量尚未开采的矿藏，包括铜、黄金和锂等等，价值在1万亿到3万亿美元之间。目前尚不清楚这些矿产的具体价值。中国一直在与塔利班就可能在阿富汗东部开采一座巨大的铜矿进行谈判。

发言人还透露，阿齐兹在北京将与中方继续讨论打通瓦罕走廊，旨在为中国提供直接通往阿富汗的通道。 狭窄多山的瓦罕走廊是阿富汗与中国接壤的狭长地带。

中国加强了与塔利班的接触，中国是全球首个向当今阿富汗派出新大使的国家，并投资于采矿项目。

阿富汗塔利班以隆重仪式迎接新中国大使

 

（路透社等）

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