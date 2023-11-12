塔利班罂粟禁令后 阿富汗鸦片供应量下降95%

（德国之声中文网）根据联合国上周日（11月5日）发表的一份报告，自塔利班禁止种植罂粟以来，阿富汗的鸦片产量急剧下降。

阿富汗的统治者塔利班承诺消灭该国的毒品产业，并于2022年4月开始禁止种植罂粟。

罂粟是鸦片和海洛因的主要原料。在塔利班接管阿富汗之前，阿富汗是世界上最大的鸦片生产国，也是欧洲和亚洲海洛因的主要来源地。

关于阿富汗鸦片生产的报告怎么说？

联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）的报告发现，在过去的一年里，阿富汗的罂粟种植面积据估计下降了95%，从2022年底的23.3万公顷下降到2023年的1.08万公顷。鸦片产量也从6200吨降至2023年的333吨。

报告称，今年的收成相当于24-38吨可出口海洛因，远低于2022年的350-580吨。

阿富汗农民今年的收入下降了92%，总额据估计从约13.6亿美元降至1.1亿美元。

在2022年，罂粟作物的产值几乎占阿富汗农业总产值的三分之一。

阿富汗罂粟产量激增 佼佼者 阿富汗是全球鸦片产量最多的国家。去年，罂粟种植面积达到了20.9万公顷。海洛因是由鸦片制成的。全球近90％的鸦片供应都来自于阿富汗。

阿富汗罂粟产量激增 发展迅速 联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC) 去年11月公布了年度报告。文件得出了一个令人不安的结论：阿富汗鸦片的生产比上年增加了近50％，达到5500万吨。

阿富汗罂粟产量激增 未雨绸缪 联合国发出质疑，怀疑鸦片产量的激增与北约部队撤离之间存有关联。种植鸦片的农民增加产量可能是为政治和经济不稳定时期做好准备。多数观察者预计，北约部队撤离离开后阿富汗的经济会蒙受损失。

阿富汗罂粟产量激增 数十亿美元的大买卖 联合国毒品办公室估计，阿富汗去年的鸦片作物的价值约为9.5亿美元，相当于阿富汗国内生产总值的4％。

阿富汗罂粟产量激增 金钱的诱惑 对阿富汗农民来说，种植罂粟的诱惑极大。在阿富汗，1公斤罂粟能够卖出大约150美金。尽管鸦片是非法的，农业专家的努力引导农民种植其他作物，比如棉花的尝试一直没有成功，因为农民没有赚到足够的钱，农作物也很难卖出去。

阿富汗罂粟产量激增 问题省份 根据联合国毒品报道，仅南部省份赫尔曼德（Helmand）的产量就占阿富汗鸦片总产量的近50%，该地区是塔利班的一个据点。当地政府曾尝试用销毁罂粟地的方式打击非法种植。

阿富汗罂粟产量激增 艰难的战斗 在这场禁毒运动中，阿富汗也获得了来自美国的支持。去年春天阿美两方签署了一项价值2.5亿美元的协定，增强阿富汗司法和警察部队的实力，把应对重点放在根除罂粟作物。不过根据阿富汗政府方面的消息，大约20万个阿富汗家庭依靠鸦片来维持生计。

阿富汗罂粟产量激增 塔利班获利 激进的伊斯兰主义者从阿富汗毒品贸易中获得可观利润。农民一般要向塔利班支付一定的费用，后者用这笔钱资助他们反对喀布尔政府和北约部队的武装分子。讽刺的是，2001年塔利班垮台前，种植罂粟曾是被严格禁止的。

阿富汗罂粟产量激增 依赖毒品的孩童 大量生产——大量的瘾君子。阿富汗不仅出产毒品，也拥有众多的“消费者”。据联合国估计，阿富汗有150万吸毒者，其中包括约30万儿童。 作者: Esther Felden /gb/文木



联合国毒品和犯罪问题办公室警告说，以前参与鸦片产业的人有可能转向其他非法活动，如贩运武器、贩卖人口或者合成毒品。该机构9月份的一份报告指出，阿富汗是世界上甲基苯丙胺（俗称冰毒）产量增长最快的国家。

阿富汗正面临严重的人道主义危机

联合国毒品和犯罪问题办公室说，塔利班对罂粟产业的打击可能会对许多阿富汗人的生计产生负面影响，并警告说“会对许多脆弱的农村社区造成人道主义后果”。

“阿富汗民众现在需要紧急人道主义援助......以抗衡收入损失带来的冲击、挽救生命”，联合国毒品和犯罪问题办公室负责人瓦利（Ghada Waly）说。

瓦利表示，棉花和小麦等其他作物的耗水量远远超过罂粟。她补充说，阿富汗已经历了“连续三年的干旱”。她呼吁：“阿富汗迫切需要对可持续生计进行大力投资，为阿富汗人提供摆脱鸦片的机会。”

几十年的战争以及地震、干旱等自然灾害引发了严重的人道主义危机，阿富汗之前已经在面对这一危机。在邻国巴基斯坦下令100多万人离境之后，阿富汗还面临着大量归国难民的涌入。

巴基斯坦驱逐百万阿富汗难民

2021年8月，以美国为首的国际部队匆忙撤出后，塔利班在阿富汗重新掌权。迄今为止，塔利班的统治没有得到任何国家的正式承认，在塔利班推翻阿富汗前政府后，国际援助急剧减少，也加剧了阿富汗的危机。在国际援助减少的同时，塔利班严重限制了该国妇女和女童的权利以及其它许多基本人权。



（美联社，法新社，路透社，德新社）



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