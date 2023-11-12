塔利班罂粟禁令后 阿富汗鸦片供应量下降95%

阿富汗统治者塔利班承诺消灭该国的毒品产业,于2022年4月开始禁止种植罂粟。阿富汗此前是世界上最大的鸦片生产国，也是欧洲和亚洲海洛因的主要来源地。
（德国之声中文网）根据联合国上周日（11月5日）发表的一份报告，自塔利班禁止种植罂粟以来，阿富汗的鸦片产量急剧下降。
阿富汗的统治者塔利班承诺消灭该国的毒品产业，并于2022年4月开始禁止种植罂粟。
罂粟是鸦片和海洛因的主要原料。在塔利班接管阿富汗之前，阿富汗是世界上最大的鸦片生产国，也是欧洲和亚洲海洛因的主要来源地。
联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）的报告发现，在过去的一年里，阿富汗的罂粟种植面积据估计下降了95%，从2022年底的23.3万公顷下降到2023年的1.08万公顷。鸦片产量也从6200吨降至2023年的333吨。
报告称，今年的收成相当于24-38吨可出口海洛因，远低于2022年的350-580吨。
阿富汗农民今年的收入下降了92%，总额据估计从约13.6亿美元降至1.1亿美元。
在2022年，罂粟作物的产值几乎占阿富汗农业总产值的三分之一。
联合国毒品和犯罪问题办公室警告说，以前参与鸦片产业的人有可能转向其他非法活动，如贩运武器、贩卖人口或者合成毒品。该机构9月份的一份报告指出，阿富汗是世界上甲基苯丙胺（俗称冰毒）产量增长最快的国家。
联合国毒品和犯罪问题办公室说，塔利班对罂粟产业的打击可能会对许多阿富汗人的生计产生负面影响，并警告说“会对许多脆弱的农村社区造成人道主义后果”。
“阿富汗民众现在需要紧急人道主义援助......以抗衡收入损失带来的冲击、挽救生命”，联合国毒品和犯罪问题办公室负责人瓦利（Ghada Waly）说。
瓦利表示，棉花和小麦等其他作物的耗水量远远超过罂粟。她补充说，阿富汗已经历了“连续三年的干旱”。她呼吁：“阿富汗迫切需要对可持续生计进行大力投资，为阿富汗人提供摆脱鸦片的机会。”
几十年的战争以及地震、干旱等自然灾害引发了严重的人道主义危机，阿富汗之前已经在面对这一危机。在邻国巴基斯坦下令100多万人离境之后，阿富汗还面临着大量归国难民的涌入。
2021年8月，以美国为首的国际部队匆忙撤出后，塔利班在阿富汗重新掌权。迄今为止，塔利班的统治没有得到任何国家的正式承认，在塔利班推翻阿富汗前政府后，国际援助急剧减少，也加剧了阿富汗的危机。在国际援助减少的同时，塔利班严重限制了该国妇女和女童的权利以及其它许多基本人权。
（美联社，法新社，路透社，德新社）
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