塔利班禁雇佣女性 三国际组织暂停在阿运作

阿富汗塔利班下令禁止所有非政府组织雇佣女性职员。三个国际救援组织表示，没有女性职员，他们将无法运作。
（德国之声中文网）三个国际救援组织周日（12月25日）宣布，在塔利班禁止非政府组织雇佣女性职员之后，它们将暂停在阿富汗的工作。
救助儿童会（Save the Children）、挪威难民理事会（NRC）和国际关怀组织（CARE）表示，没有女性职员，他们将无法运作。
这三个救援组织在一份联合声明中说："在对这一禁令获得明确了解的同时，我们正在暂停我们的项目，并要求男人和女人能够平等地继续我们在阿富汗的救援工作。"
塔利班的命令是什么？
周六，塔利班下令禁止非政府组织的女性雇员工作，原因是有些雇员没有遵守对妇女的伊斯兰着装规范的严格要求。
这一决定是该阿富汗强硬派伊斯兰教统治者自2021年8月夺取政权以来实施的一连串限制措施中的最新一项。
一周之前，塔利班禁止女性进入大学学习。
塔利班对妇女权利的镇压将阻碍其获得国际承认的努力，而国际承认可能有助于解除制裁，并在阿富汗经济状况恶化的情况下带来亟需的援助。
禁令引发的国际回应
联合国谴责了塔利班这一禁令。联合国表示，将妇女"系统地排除在公共和政治生活的所有方面之外，将会使国家倒退，并危及在该国实现任何有意义的和平与稳定的努力。"
德国外交部长贝尔博克（ Annalena Baerbock ）敦促国际社会明确立场，反对塔利班最近对妇女自由的限制。贝尔博克周日在Twitter上写道："那些将妇女和年轻女孩排除在工作、教育和公共生活之外的人不仅是在毁灭他们的国家，我们将努力从国际社会获得明确的反应，基于性别歧视的迫害可以构成反人类罪。"
美国国务卿布林肯（ Antony Blinken）说，这一决定对阿富汗人来说是"毁灭性的"，因为它将"破坏对数百万人来说至关重要和拯救生命的援助工作"。
（法新社、美联社）
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