 塔利班禁雇佣女性 三国际组织暂停在阿运作 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.12.2022

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塔利班禁雇佣女性 三国际组织暂停在阿运作

阿富汗塔利班下令禁止所有非政府组织雇佣女性职员。三个国际救援组织表示，没有女性职员，他们将无法运作。

阿富汗女性的权益不断被塔利班当局限缩 

阿富汗女性的权益不断被塔利班当局限缩 

（德国之声中文网）三个国际救援组织周日（12月25日）宣布，在塔利班禁止非政府组织雇佣女性职员之后，它们将暂停在阿富汗的工作。

救助儿童会（Save the Children）、挪威难民理事会（NRC）和国际关怀组织（CARE）表示，没有女性职员，他们将无法运作。

这三个救援组织在一份联合声明中说："在对这一禁令获得明确了解的同时，我们正在暂停我们的项目，并要求男人和女人能够平等地继续我们在阿富汗的救援工作。"

12月22日，阿富汗的一些女性在首都喀布尔抗议塔利班当局禁止女性进入大学 

12月22日，阿富汗的一些女性在首都喀布尔抗议塔利班当局禁止女性进入大学 

塔利班的命令是什么？

周六，塔利班下令禁止非政府组织的女性雇员工作，原因是有些雇员没有遵守对妇女的伊斯兰着装规范的严格要求。

这一决定是该阿富汗强硬派伊斯兰教统治者自2021年8月夺取政权以来实施的一连串限制措施中的最新一项。

一周之前，塔利班禁止女性进入大学学习

塔利班对妇女权利的镇压将阻碍其获得国际承认的努力，而国际承认可能有助于解除制裁，并在阿富汗经济状况恶化的情况下带来亟需的援助。

禁令引发的国际回应

联合国谴责了塔利班这一禁令。联合国表示，将妇女"系统地排除在公共和政治生活的所有方面之外，将会使国家倒退，并危及在该国实现任何有意义的和平与稳定的努力。"

德国外交部长贝尔博克（ Annalena Baerbock ）敦促国际社会明确立场，反对塔利班最近对妇女自由的限制。贝尔博克周日在Twitter上写道："那些将妇女和年轻女孩排除在工作、教育和公共生活之外的人不仅是在毁灭他们的国家，我们将努力从国际社会获得明确的反应，基于性别歧视的迫害可以构成反人类罪。"

美国国务卿布林肯（ Antony Blinken）说，这一决定对阿富汗人来说是"毁灭性的"，因为它将"破坏对数百万人来说至关重要和拯救生命的援助工作"。

（法新社、美联社）

  • Infografik Kopftücher Islam - Schaila

    塔利班下令阿富汗妇女需穿戴全身式罩袍

    莎依拉（Schaila）

    莎依拉是长方形围巾，包住头和头发。落在肩上的两边，一长一短，长的那边从前身绕到另一肩膀上，向后摆，也可用夹子夹上。莎依拉的颜色不拘，佩戴也很随意，常常露出脖子或头发。莎依拉流行于海湾国家。

  • Infografik Kopftücher Islam - Hijab

    塔利班下令阿富汗妇女需穿戴全身式罩袍

    喜佳伯（Hidschab）

    喜佳伯遮盖头发、耳朵、脖颈和胸部，肩部也略有掩饰，但露出全部面容。这一头巾是穆斯林宗教以及信仰该宗教女性的象征，可以以不同的颜色和形式佩戴。它也是当代世界各地最普遍的盖头形式，被广为接受，认为是国际大众化。

  • Infografik Kopftücher Islam - Al Amira

    塔利班下令阿富汗妇女需穿戴全身式罩袍

    阿米拉（Al-Amira）

    阿米拉是双层头巾，里面是一顶帽子，稍有露边，拢住头发，外面是一层桶形轻纱或棉布。阿米拉露出面孔，过双肩，覆盖胸膛。两层的颜色不同。阿米拉也是颜色和佩戴形式很随意的，多出现在阿拉伯海湾国家。

  • Infografik Kopftücher Islam - Chimar

    塔利班下令阿富汗妇女需穿戴全身式罩袍

    喜玛尔（Chimar）

    喜玛尔是连着头巾的帽子，头巾很长，可以达到腰部并遮盖半背，但面部露出。喜玛尔多为黑色或白色，在传统的中国穆斯林地区，很多妇女穿戴喜玛尔。

  • Infografik Kopftücher Islam - Überblick

    塔利班下令阿富汗妇女需穿戴全身式罩袍

    卡多尔（Tschador）

    卡多尔是全身罩袍外套，里面用深色头巾拢住头发，露出全部面庞，但全身从头至脚都被外套包住。有时在罩袍内还有一个内巾。卡多尔在伊朗比较多。

  • Infografik Kopftücher Islam - Nikab

    塔利班下令阿富汗妇女需穿戴全身式罩袍

    尼卡布（Nikab）

    尼卡布几乎盖住全脸，只留下眼睛部位。黑色的尼卡布也常常同黑色的长罩袍配套穿戴。尼卡布在北非、中东部分地区较为常见。

  • Infografik Kopftücher Islam - Burka

    塔利班下令阿富汗妇女需穿戴全身式罩袍

    布卡（Burka）

    布卡是从头到脚包裹最严实的罩袍，头上有一顶帽子，顺着帽子下来是一袭蒙面长袍。只在眼睛部位，留有网格式的"窗口"供向外看。布卡多为蓝色，流行于阿富汗和巴基斯坦山区。

    作者: Uta Steinwehr


阿富汗的女医生

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