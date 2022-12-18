塔利班禁女性讀大學 聯合國美英轟違反承諾

（德國之聲中文網）阿富汗塔利班高等教育部週二（12月20日）去信全國所有公私立大學，宣佈即時起禁止女性就讀大學，直至另行通知為止。信中指該命令是由政府內閣決定，而頒佈的時間點，正值聯合國安理會剛於紐約總部商討阿富汗議題。塔利班高等教育部發言人在推特上發佈了這封信函。

就在三個月前，阿富汗全國數千名女性通過入學試考入大學，此時適逢大學期末考。一名居於喀布爾的母親表示，她正就讀大學的女兒聽聞消息後落淚，擔憂再也無法繼續完成醫科學位。她向路透社表示：「這種痛是難以言喻的，不止是我或其他母親，我們所有人都感到很心痛，我們很擔心孩子的未來。」

一名新聞傳播系三年級生告訴美聯社：「我已無法實現我的夢想和盼望，所有一切在我眼前消失，而我無能為力。」她說：「身為女生是罪嗎？如果是，我希望我不是女生。我父親寄望她的女兒將來能成為一名傑出的記者，這已經被摧毀了。」她稱會嘗試就讀網上課程，或出國繼續學業。

塔利班下令阿富汗妇女需穿戴全身式罩袍 莎依拉（Schaila） 莎依拉是长方形围巾，包住头和头发。落在肩上的两边，一长一短，长的那边从前身绕到另一肩膀上，向后摆，也可用夹子夹上。莎依拉的颜色不拘，佩戴也很随意，常常露出脖子或头发。莎依拉流行于海湾国家。

塔利班下令阿富汗妇女需穿戴全身式罩袍 喜佳伯（Hidschab） 喜佳伯遮盖头发、耳朵、脖颈和胸部，肩部也略有掩饰，但露出全部面容。这一头巾是穆斯林宗教以及信仰该宗教女性的象征，可以以不同的颜色和形式佩戴。它也是当代世界各地最普遍的盖头形式，被广为接受，认为是国际大众化。

塔利班下令阿富汗妇女需穿戴全身式罩袍 阿米拉（Al-Amira） 阿米拉是双层头巾，里面是一顶帽子，稍有露边，拢住头发，外面是一层桶形轻纱或棉布。阿米拉露出面孔，过双肩，覆盖胸膛。两层的颜色不同。阿米拉也是颜色和佩戴形式很随意的，多出现在阿拉伯海湾国家。

塔利班下令阿富汗妇女需穿戴全身式罩袍 喜玛尔（Chimar） 喜玛尔是连着头巾的帽子，头巾很长，可以达到腰部并遮盖半背，但面部露出。喜玛尔多为黑色或白色，在传统的中国穆斯林地区，很多妇女穿戴喜玛尔。

塔利班下令阿富汗妇女需穿戴全身式罩袍 卡多尔（Tschador） 卡多尔是全身罩袍外套，里面用深色头巾拢住头发，露出全部面庞，但全身从头至脚都被外套包住。有时在罩袍内还有一个内巾。卡多尔在伊朗比较多。

塔利班下令阿富汗妇女需穿戴全身式罩袍 尼卡布（Nikab） 尼卡布几乎盖住全脸，只留下眼睛部位。黑色的尼卡布也常常同黑色的长罩袍配套穿戴。尼卡布在北非、中东部分地区较为常见。

塔利班下令阿富汗妇女需穿戴全身式罩袍 布卡（Burka） 布卡是从头到脚包裹最严实的罩袍，头上有一顶帽子，顺着帽子下来是一袭蒙面长袍。只在眼睛部位，留有网格式的"窗口"供向外看。布卡多为蓝色，流行于阿富汗和巴基斯坦山区。 作者: Uta Steinwehr



塔利班於九十年代在阿富汗執政時也禁止女性上學。雖然塔利班去年重新掌權後，曾經承諾這次會採取較溫和的管治方式，但今年三月當局食言並禁止女性讀中學，九月還解散了婦女事務部，十一月更禁止女性進入公園、健身房和泳池等公共場所。

在大學禁令出台前，阿富汗女性即使能入讀大學，亦已被限制選科，例如經濟和工程等科系均把女學生拒緒門外。各個院校被命令設立男女隔離的課室和入口，只有女性、或年長男性能教導女學生。而當局減少對教育的資助，令不少教職員欠薪。

塔利班在美國去年撤出阿富汗後再次上台，它表明會根據被稱為「沙里亞（Sharia）」的伊斯蘭教法統治阿富汗，美方的軍事決定受到各界批評。塔利班政權至今未被國際承認，聯合國的代表席位仍然由前任政府出任。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 喀布尔机场发生血腥袭击事件 8月26日，阿富汗喀布尔机场外发生两起自杀式炸弹袭击事件。爆炸造成170名阿富汗平民丧生，13名美军士兵在袭击中遇难。这是十年来美军在阿富汗伤亡最严重的事件。 爆炸事件后，“伊斯兰国”（IS）的一个分支组织声称对这次袭击负责。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 “伊斯兰国呼罗珊分支” 宣布对袭击事件负责的是IS在中亚地区的分支“伊斯兰国呼罗珊”（Islamic State Khorasan）。该组织此前也曾发动致命袭击，认为塔利班过于温和。“伊斯兰国”属于伊斯兰教的萨拉菲主义运动；而塔利班主要是德奧班迪教派。一段时间以来，塔利班与“伊斯兰国呼罗珊”多次交火。塔利班方面表示，至少28名塔利班成员在周四的爆炸事件中丧生。在这次爆炸事件前，据通讯社援引军方消息，塔利班曾在检查站拦截并杀死了几名IS刺客。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 他们在战争的最后一刻阵亡 13名在炸弹袭击中身亡的美国士兵遗骸被运回故乡。这场战争开始时塔利班在台上，结束时塔利班回到台上，人们不禁发问，这场战争的意义何在？

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 “我们会让你们付出代价” 拜登在8月26日晚的电视演说中表示，“我们不会原谅，也不会忘记。我们将追捕你们，让你们付出代价。”他表示美国的疏散行动将继续进行，维持在8月31日前撤离的目标。五角大楼也对喀布尔可能发生新的恐怖袭击保持高度警惕。在塔利班接管后，美国及其盟国紧急撤离其在阿富汗的公民、当地员工。截至8月26日，德国已经结束了相关救援撤离行动，比8月31日的最后期限提前了5天。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 塔利班接管了总统府 国际驻阿部队开始撤军后还不到三个月，极端伊斯兰主义的塔利班就已经接管了全国大部分地区。8月15日，塔利班武装占领了位于首都喀布尔的总统府。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 极端伊斯兰主义者宣称要“解决问题” 塔利班发言人纳伊姆（Mohammad Naeem）说：”阿富汗战争已经结束。我们恳请各国和国际机构和我们坐下来开展对话，以便解决所有尚存的问题。” 他表示，阿富汗很快就会建立新政府。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 塔利班旗帜几乎插满全境 阿富汗全境很多地方已经插上了塔利班的旗帜，这是昆都士市中心的场景。8月初，塔利班几乎不费吹灰之力轻取这一东北重镇，曾令西方国家震惊和不解。德国联邦军曾长期在这里驻防。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 警车成了塔利班的战利品 过去20年里，美国斥资无数，为阿富汗政府军和警察力量提供培训和装备。大批政府军官兵缴械投降后，这些先进装备就成了塔利班的战利品。图为喀布尔机场附近，塔利班武装人员驾驶缴获的警车正在巡逻。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 阿富汗总统加尼已逃亡境外 8月14日阿富汗总统加尼在电视上发表安民告示的画面，而一天之后，据半岛电视台援引总统保镖的消息报道称，加尼总统已经逃往乌兹别克斯坦首都。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 西式广告隐身 听说塔利班已攻入喀布尔，当地一家美容院急忙遮盖橱窗上有性感画面的广告。民众意识到，在推崇伊斯兰极端主义的塔利班管制下，此类图像可能引来麻烦。喀布尔街头几乎已看不到女性的身影。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 大逃亡 总统逃亡，政府离散，许多阿富汗人心中只剩下一个念想：逃吧！成千上百的他们涌向喀布尔机场，希望能搭乘西方国家的撤侨专机离开。其中有很多人曾为西方驻军、国际机构和发展援助项目工作，担心因此遭到塔利班的报复。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 悲剧性一幕 8月16日，令人难以置信的画面震惊全球：一家美军飞机启动后，很多绝望的阿富汗人在跑道上追跑，甚至爬到飞机底部，最后造成7人死亡。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 撤离：争分夺秒 西方国家加快撤离侨民、机构和需要保护的阿富汗人。美国与塔利班达成的撤离最后期限是8月31日，后者拒绝延长。一旦没有美军的安全保障，其他国家的人员也无法继续留在当地。法国宣布于26日结束撤离行动，德国预计27日起不再执行撤离飞行。



多國斥責塔利班再次食言

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）譴責塔利班再次失信，形容是一次「非常令人不安的舉動」。他說：「在缺乏女性主動參與和受教育的情況下，實在難以想像一個國家如何能發展及應付所有挑戰。」

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）回應稱，美方以最強烈措辭譴責這個「無法令人接受」的禁令。他說：「這禁令很快會令半數阿富汗人口在小學後失學，阿富汗每年損失逾十億美元計來自女性的經濟貢獻，如今塔利班把損害無限期延伸至阿富汗人的未來。」他重申教育是國際認可的人權，塔利班一再違反公開承諾，華府將研究措施令其負上責任。

2010年阿富汗女大學生上課的情景

英國常駐聯合國代表吳百納（Barbara Woodward）表示，新禁令再次「嚴重削弱女性權益」並使所有女學生深感失望。她指，這一步導致塔利班距離建設自立和繁榮的阿富汗更加遙遠。

阿富汗經濟不佳，塔利班執掌的政府遭受嚴重制裁。多國政府早前已經表明，在塔利班改變女性教育政策之前，他們不會考慮承認該政權。

聯合國阿富汗問題特別代表羅扎·奧通巴耶娃（Roza Otunbayeva）發表聲明，批評塔利班的決定「具毀滅性」。就在大學禁令宣佈前夕，奧通巴耶娃向聯合國安理會表示，塔利班禁止女性讀中學損害了其與國際社會的關係，並指該政策在阿富汗人、甚至塔利班領對層內部皆「極度不受歡迎」。她強調：「若塔利班繼續把女生排拒於校門外，及無視國際社會的憂慮，我們只會繼續陷於僵局。」

（路透社、美聯社等）

逃离塔利班的时尚编导

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。