 塔利班禁女性讀大學 聯合國美英轟違反承諾 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.12.2022

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时政风云

塔利班禁女性讀大學 聯合國美英轟違反承諾

阿富汗塔利班政權週二擴大教育禁令，即日起禁止女性入讀大學。加上今年稍早已實施的中學禁令，意味阿富汗女性小學畢業後便面臨失學。新禁令引起聯合國和美英等國強烈譴責。

Afghanistan Schule

塔利班掌權後先後禁止女性就讀中學和大學。中學禁令在今年早前實施時，少部分遠離首都的市鎮沒有執行，圖為今年8月數名阿富汗東部的女學生徒步上學。

（德國之聲中文網）阿富汗塔利班高等教育部週二（12月20日）去信全國所有公私立大學，宣佈即時起禁止女性就讀大學，直至另行通知為止。信中指該命令是由政府內閣決定，而頒佈的時間點，正值聯合國安理會剛於紐約總部商討阿富汗議題。塔利班高等教育部發言人在推特上發佈了這封信函。

就在三個月前，阿富汗全國數千名女性通過入學試考入大學，此時適逢大學期末考。一名居於喀布爾的母親表示，她正就讀大學的女兒聽聞消息後落淚，擔憂再也無法繼續完成醫科學位。她向路透社表示：「這種痛是難以言喻的，不止是我或其他母親，我們所有人都感到很心痛，我們很擔心孩子的未來。」

一名新聞傳播系三年級生告訴美聯社：「我已無法實現我的夢想和盼望，所有一切在我眼前消失，而我無能為力。」她說：「身為女生是罪嗎？如果是，我希望我不是女生。我父親寄望她的女兒將來能成為一名傑出的記者，這已經被摧毀了。」她稱會嘗試就讀網上課程，或出國繼續學業。

  • Infografik Kopftücher Islam - Schaila

    塔利班下令阿富汗妇女需穿戴全身式罩袍

    莎依拉（Schaila）

    莎依拉是长方形围巾，包住头和头发。落在肩上的两边，一长一短，长的那边从前身绕到另一肩膀上，向后摆，也可用夹子夹上。莎依拉的颜色不拘，佩戴也很随意，常常露出脖子或头发。莎依拉流行于海湾国家。

  • Infografik Kopftücher Islam - Hijab

    塔利班下令阿富汗妇女需穿戴全身式罩袍

    喜佳伯（Hidschab）

    喜佳伯遮盖头发、耳朵、脖颈和胸部，肩部也略有掩饰，但露出全部面容。这一头巾是穆斯林宗教以及信仰该宗教女性的象征，可以以不同的颜色和形式佩戴。它也是当代世界各地最普遍的盖头形式，被广为接受，认为是国际大众化。

  • Infografik Kopftücher Islam - Al Amira

    塔利班下令阿富汗妇女需穿戴全身式罩袍

    阿米拉（Al-Amira）

    阿米拉是双层头巾，里面是一顶帽子，稍有露边，拢住头发，外面是一层桶形轻纱或棉布。阿米拉露出面孔，过双肩，覆盖胸膛。两层的颜色不同。阿米拉也是颜色和佩戴形式很随意的，多出现在阿拉伯海湾国家。

  • Infografik Kopftücher Islam - Chimar

    塔利班下令阿富汗妇女需穿戴全身式罩袍

    喜玛尔（Chimar）

    喜玛尔是连着头巾的帽子，头巾很长，可以达到腰部并遮盖半背，但面部露出。喜玛尔多为黑色或白色，在传统的中国穆斯林地区，很多妇女穿戴喜玛尔。

  • Infografik Kopftücher Islam - Überblick

    塔利班下令阿富汗妇女需穿戴全身式罩袍

    卡多尔（Tschador）

    卡多尔是全身罩袍外套，里面用深色头巾拢住头发，露出全部面庞，但全身从头至脚都被外套包住。有时在罩袍内还有一个内巾。卡多尔在伊朗比较多。

  • Infografik Kopftücher Islam - Nikab

    塔利班下令阿富汗妇女需穿戴全身式罩袍

    尼卡布（Nikab）

    尼卡布几乎盖住全脸，只留下眼睛部位。黑色的尼卡布也常常同黑色的长罩袍配套穿戴。尼卡布在北非、中东部分地区较为常见。

  • Infografik Kopftücher Islam - Burka

    塔利班下令阿富汗妇女需穿戴全身式罩袍

    布卡（Burka）

    布卡是从头到脚包裹最严实的罩袍，头上有一顶帽子，顺着帽子下来是一袭蒙面长袍。只在眼睛部位，留有网格式的"窗口"供向外看。布卡多为蓝色，流行于阿富汗和巴基斯坦山区。

    作者: Uta Steinwehr


塔利班於九十年代在阿富汗執政時也禁止女性上學。雖然塔利班去年重新掌權後，曾經承諾這次會採取較溫和的管治方式，但今年三月當局食言並禁止女性讀中學，九月還解散了婦女事務部，十一月更禁止女性進入公園、健身房和泳池等公共場所。

在大學禁令出台前，阿富汗女性即使能入讀大學，亦已被限制選科，例如經濟和工程等科系均把女學生拒緒門外。各個院校被命令設立男女隔離的課室和入口，只有女性、或年長男性能教導女學生。而當局減少對教育的資助，令不少教職員欠薪。

塔利班在美國去年撤出阿富汗後再次上台，它表明會根據被稱為「沙里亞（Sharia）」的伊斯蘭教法統治阿富汗，美方的軍事決定受到各界批評。塔利班政權至今未被國際承認，聯合國的代表席位仍然由前任政府出任。

  • Afghanistan | Nach dem Anschlag in Kabul

    一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权

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  • Afghanistan Kabul Anschlag

    一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权

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  • US-Präsident Joe Biden hält in Washington eine Rede über Afghanistan

    一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权

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  • Afghanistan I Lage in Kabul spitzt sich zu I 15.08.2021

    一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权

    塔利班接管了总统府

    国际驻阿部队开始撤军后还不到三个月，极端伊斯兰主义的塔利班就已经接管了全国大部分地区。8月15日，塔利班武装占领了位于首都喀布尔的总统府。

  • Taliban I Mohammad Naeem

    一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权

    极端伊斯兰主义者宣称要“解决问题”

    塔利班发言人纳伊姆（Mohammad Naeem）说：”阿富汗战争已经结束。我们恳请各国和国际机构和我们坐下来开展对话，以便解决所有尚存的问题。” 他表示，阿富汗很快就会建立新政府。

  • Afghanistan | Konflikte | Kundus in Händen der Taliban

    一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权

    塔利班旗帜几乎插满全境

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  • Afghanistan | Taliban | Hamid Karzai International Airport in Kabul

    一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权

    警车成了塔利班的战利品

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  • Afghanistan | Ashraf Ghani Rede

    一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权

    阿富汗总统加尼已逃亡境外

    8月14日阿富汗总统加尼在电视上发表安民告示的画面，而一天之后，据半岛电视台援引总统保镖的消息报道称，加尼总统已经逃往乌兹别克斯坦首都。

  • Afghanistan | Taliban in Kabul

    一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权

    西式广告隐身

    听说塔利班已攻入喀布尔，当地一家美容院急忙遮盖橱窗上有性感画面的广告。民众意识到，在推崇伊斯兰极端主义的塔利班管制下，此类图像可能引来麻烦。喀布尔街头几乎已看不到女性的身影。

  • Afghanistan I Flughafen in Kabul

    一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权

    大逃亡

    总统逃亡，政府离散，许多阿富汗人心中只剩下一个念想：逃吧！成千上百的他们涌向喀布尔机场，希望能搭乘西方国家的撤侨专机离开。其中有很多人曾为西方驻军、国际机构和发展援助项目工作，担心因此遭到塔利班的报复。

  • Afghanistan Kabul Flughafen Evakuierungen Chaos

    一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权

    悲剧性一幕

    8月16日，令人难以置信的画面震惊全球：一家美军飞机启动后，很多绝望的阿富汗人在跑道上追跑，甚至爬到飞机底部，最后造成7人死亡。

  • Afghanistan I Evakuierung von Zivilisten der USA und ihrer Partner aus Kabul

    一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权

    撤离：争分夺秒

    西方国家加快撤离侨民、机构和需要保护的阿富汗人。美国与塔利班达成的撤离最后期限是8月31日，后者拒绝延长。一旦没有美军的安全保障，其他国家的人员也无法继续留在当地。法国宣布于26日结束撤离行动，德国预计27日起不再执行撤离飞行。


多國斥責塔利班再次食言

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）譴責塔利班再次失信，形容是一次「非常令人不安的舉動」。他說：「在缺乏女性主動參與和受教育的情況下，實在難以想像一個國家如何能發展及應付所有挑戰。」

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）回應稱，美方以最強烈措辭譴責這個「無法令人接受」的禁令。他說：「這禁令很快會令半數阿富汗人口在小學後失學，阿富汗每年損失逾十億美元計來自女性的經濟貢獻，如今塔利班把損害無限期延伸至阿富汗人的未來。」他重申教育是國際認可的人權，塔利班一再違反公開承諾，華府將研究措施令其負上責任。

Afghanistan Symbolbild Bildung Frauen

2010年阿富汗女大學生上課的情景

英國常駐聯合國代表吳百納（Barbara Woodward）表示，新禁令再次「嚴重削弱女性權益」並使所有女學生深感失望。她指，這一步導致塔利班距離建設自立和繁榮的阿富汗更加遙遠。

阿富汗經濟不佳，塔利班執掌的政府遭受嚴重制裁。多國政府早前已經表明，在塔利班改變女性教育政策之前，他們不會考慮承認該政權。

聯合國阿富汗問題特別代表羅扎·奧通巴耶娃（Roza Otunbayeva）發表聲明，批評塔利班的決定「具毀滅性」。就在大學禁令宣佈前夕，奧通巴耶娃向聯合國安理會表示，塔利班禁止女性讀中學損害了其與國際社會的關係，並指該政策在阿富汗人、甚至塔利班領對層內部皆「極度不受歡迎」。她強調：「若塔利班繼續把女生排拒於校門外，及無視國際社會的憂慮，我們只會繼續陷於僵局。」

（路透社、美聯社等）

逃离塔利班的时尚编导

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