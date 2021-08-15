（德国之声中文网）他们称自己为"塔利班"（Taliban)--这在普什图语中是学生的意思。不过，这个伊斯兰激进主义运动的名字很难让人联想到埋头钻研经书的学生，而是更多地会想起恐怖和破坏。

周日，塔利班完成了接管阿富汗政权的行动，他们占领了首都喀布尔的总统府，数以万计的平民涌入喀布尔机场，为了尽快逃离这个再度被塔利班统治的国度，有些人甚至不惜冒着生命危险，攀爬正在起飞的美国军机。

那么，塔利班究竟有什么来头，为什么能够引发如此广泛的恐慌呢？首先声明一下，本文中提到的塔利班，仅指阿富汗境内的塔利班，并不代表巴基斯坦境内的塔利班。

塔利班的组织架构

塔利班是一个内部分工严密、等级森严的伊斯兰激进派组织。2016年以来，希巴图拉·阿洪扎达（Mawlawi Hibatullah Akhundzada）一直是该组织的最高领导人。宗教学者出身的阿洪扎达是塔利班内部所有政治、军事以及宗教事务的最高权威，其三名副手及一众部长官员则分管军事、情报和经济等不同领域。

“拉赫巴里舒拉”（ Rahbari Shura）亦被称为“奎达舒拉”（ Quetta Shura）是一个由26名成员组成的塔利班最高议事机构。

塔利班的组织架构

总部设在多哈的塔利班政治部门是塔利班对外联络的代表，负责人是塔利班的联合创始人阿卜杜勒·加尼·巴拉达尔（Mullah Abdul Ghani Baradar）。同美国开展的和平谈判就是由塔利班的这一政治机构负责的，塔利班的首席谈判代表则是哈吉姆( Mullah Abdul Hakim)。

塔利班的资金来源

通过走私鸦片和海洛因，塔利班开辟取之不尽用之不竭的财源。据联合国的一项估算，仅在2018年至2019年，塔利班就通过非法毒品贸易赚了四亿多美元。而按照美国官员的说法，四亿美金相当于塔利班总收入的60%。阿富汗研究中心经济问题专家苏菲扎达（Hanif Sufizada）提供的一份列表显示，除了毒品交易，塔利班其他的经济收入还包括采矿、税收以及捐助。还有一些国家会直接向塔利班提供资金。

德国国际和安全事务基金会的施泰因贝格（ Guido Steinberg）表示，塔利班主要有两个盟友，“一个盟友有些出人意料，那就是伊朗，伊朗革命卫队近年来一直在支持塔利班抗击美国人。另一个重要盟友就是巴基斯坦。”

塔利班的历史

苏联军队撤出阿富汗后，阿富汗境内爆发了血腥的内战，塔利班就在这场内战中应运而生。虽然塔利班直到1994年才正式成立，但它的很多武装人员都有过同苏联占领军战斗的经历，美国中央情报局当时也曾为这些反苏武装暗中提供支持。“塔利班”这一名号也同当时许多武装人员都曾在巴基斯坦和阿富汗宗教学校读过书有关。一般认为，这类宗教学校宣扬一种极端化的逊尼派伊斯兰主义。

截止8月16日的阿富汗局势图

伊斯兰神职人员穆哈默德·奥马尔（Mullah Mohammed Omar）则是阿富汗塔利班的创始人。他对苏军撤走之后，阿富汗没有实行伊斯兰法感到非常失望。他召集了五十名学生，誓言要将阿富汗境内的军阀和匪徒赶走，在这个饱受战火蹂躏的国家恢复秩序、和平和安全。在巴基斯坦的支持下，该组织迅速发展壮大，并接管了越来越多的阿富汗省份和城镇。因为塔利班所到之处铲除腐败，恢复商业安全，因此受到普遍欢迎。

1996年，塔利班占领了首都喀布尔。截至1998年，塔利班已经控制了阿富汗大约90%的领土。

塔利班的意识形态：伊斯兰的沙里亚法规

不过，清除腐败，促进商业，并不是塔利班统治的全部。这一激进派伊斯兰组织的意识形态是以沙里亚法为基准的。掌握政权之后，塔利班就要求人们严格遵守沙里亚教规，人权和女性权利受到严重打压。

从十岁开始，女孩子就不准再去上学。女性必须穿戴罩袍，她们被禁止驾车，否则将面临极刑，没有丈夫或兄长陪同，女性不得单独前往公共场所。电视、音乐和电影院等文娱活动被全面禁止，杀人或通奸都会被公开处死，小偷则会被砍掉手臂以示惩戒。

美国的阿富汗问题研究者柏林（ Jessica Berlin）认为，同二十多年前相比，今天的塔利班并没有实质性改变。她对德国之声表示：“从坎大哈和过去几周被占领的其他地区传来的消息看，情况并不乐观。我们没有特别的理由去相信塔利班已经变得更加人道了。”

第一次塔利班统治的终结

由于严重践踏人权，塔利班统治下的阿富汗一度陷入国际孤立，但国际社会并未出面干预。2001年9月11日的恐怖袭击改变了一切。本拉登及其基地组织对美国发起的恐怖袭击造成近三千无辜民众死于非命。

由于塔利班政权拒绝交出藏匿境内的本拉登，美国对阿富汗发动袭击，并最终导致了塔利班政权的垮台。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 世贸中心大楼恐怖袭击 2001年9月11日，极端伊斯兰恐怖组织——基地组织成员劫持两架飞机分别冲撞纽约世贸中心的“双子大厦”。劫机者亦迫使第三架飞机撞向五角大楼。第四架飞机坠毁。此次袭击造成超过3000人罹难。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 持久自由军事行动 2001年10月7日，作为对恐怖袭击的回应，美国小布什政府发动针对幕后指使嫌疑人本·拉登的所在国——阿富汗的反恐战争。美国捣毁了塔利班政权，同时试图粉碎基地组织。2001年11月3日，喀布尔沦陷。塔利班撤退到阿富汗和巴基斯坦的边境地区。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 第一次阿富汗波恩会议 2001年11月，联合国阿富汗问题会谈在德国波恩附近的彼得斯贝格山（ Petersberg）召开。阿富汗有四个民族派出代表参加会议。与会代表于2001年12月5日就成立过渡政府达成协议，卡尔扎伊(Hamid Karzai)担任过渡政府总统。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 议院批准参加维和行动 2011年12月22日，德国联邦议院以多数票同意联邦军参加联合国在阿富汗的维和行动。驻阿富汗国际维和部队的任务是维护和平与安全和支持政府重建。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 首例德国士兵阵亡事件 2002年3月6日，两名德国联邦军士兵在阿富汗销毁防空导弹时丧生。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 新宪法 塔利班政权倒台两年多后，阿富汗政府于2004年1月颁布了新的民主宪法，定国号为“阿富汗伊斯兰共和国”，实行总统制，为总统大选铺平道路。2004年10月9日，卡尔扎伊赢得大选。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 柏林会议 2004年3月31日柏林举行了为期两天的国际阿富汗会议。与会国答应在今后3年内向阿富汗提供82亿美元的援助。德国同意出资8000万欧元。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 伦敦会议 2006年1月31日，国际社会在伦敦举行的阿富汗会议上提出了五年计划，并承诺提供约105亿美元的援助用于阿富汗重建，帮助该国逐步实现自力更生。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 昆都士轰炸事件 2009年9月3日至4日夜间，两辆油罐车在昆都士附近被反叛武装分子劫持。德国驻阿联邦国防军上校克莱恩下达了空袭的命令，结果造成约140人死亡，其中大多数为平民。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 德国总统克勒辞职 2010年5月31日，德国总统克勒突然宣布辞职。此前访问了驻阿富汗德军回国后的克勒在一次采访中表示，在紧急情况下，“为维护我们的利益，例如为保障贸易通道，军事行动是必要的”。他的此番言论在德国国内引起一片哗然。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 喀布尔峰会 2010年7月19日，在戒备严密的情况下，北约外长在阿富汗首都喀布尔举行国际阿富汗会议。这是首次在该国境内举行的阿富汗会议。会议启动推进“阿人治阿”的“喀布尔进程”。同年11月，北约里斯本峰会宣布于2011年起开始撤军，2014年底前完成向阿政府移交安全职责。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 2010年议会选举 2010年9月18日，阿富汗举行新一届议会选举。此前造成至少22人死亡的多起袭击事件令此次选举蒙上阴影。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 本·拉登身亡 2011年5月22日，美国海豹突击队攻入恐怖分子头目拉登匿藏在巴基斯坦阿伯塔巴德市（ Abbottabad）的豪宅后，将其击毙。上千美国民众走上街头庆祝拉登之死。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 第二次阿富汗波恩会议 2011年12月5日，第一次阿富汗波恩会议召开10年后，波恩举行第二次阿富汗会议。与会国家和政府领导人就2024年前为阿富汗提供资助达成一致。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 双边协议 2012年5月16日，德国总理默克尔和阿富汗总统卡尔扎伊共同签署了一份德阿合作协议。联邦政府承诺继续向阿富汗提供帮助，交换条件是：卡尔扎伊保证在人权和法制领域进行进一步改革。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 安全防务职能交接 2013年6月18日，阿富汗总统卡尔扎伊宣布阿富汗安全部队从北约部队手中正式接管对该国的安全防务职能。接下来的几个月里，国际维和部队将逐步撤出阿富汗。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 移交警察训练中心 2013年8月21日，德国联邦国务秘书弗里切（Klaus-Dieter Fritsche）和德国驻阿富汗大使奥扎（Oliver Owcza）将昆都士警察训练中心移交给阿富汗内政部管理。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 德国撤军 2013年10月6日，时任德国国防部长德迈齐埃（Thomas de Maiziere）和外长韦斯特韦勒（Guido Westerwelle） 将位于昆都士的德军营地移交给阿富汗政府。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 2014年撤军 国际部队今年开始从阿富汗撤军。国际社会将继续为帮助该国重建提供几十亿美元的资助。对阿富汗而言走向自力更生的道路依旧充满荆棘。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 美军全面撤离 塔利班攻城拔寨 拜登总统上台后，美军从2021年5月起大规模撤离，8月底完全撤出。伴随着美国撤军，塔利班武装在与阿富汗政府军的战斗中迅速取得上风。截至8月中旬，塔利班已经控制了阿富汗的大部分地区。 作者: Daniela Späth/安静



塔利班卷土重来

2018年，美国抛开阿富汗政府同塔利班开始了单方面的和平谈判。2020年9月才开始的阿富汗政府同塔利班的和谈则很快陷入僵局。

今年4月，美国总统拜登宣布美军及北约军队将于9月11日前撤出阿富汗时，很多人担心，快速撤军将会使阿富汗陷入混乱，民选政府将无法维持。今天看来，这一切担忧都被不幸言中了。

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