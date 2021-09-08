 塔利班欲派驻联大使 英国促中俄合作对阿策略 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.09.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

塔利班欲派驻联大使 英国促中俄合作对阿策略

塔利班有可能被联合国承认吗？在联合国大会期间，各国动作频频，英国欲协调中俄商讨国际间一致的对阿富汗策略，塔利班则希望派驻联大使，在大会发言。

Afghanistan Kabul | Mawlawi Amir Khan Muttaqi, Außenminister Übergangsregierung

塔利班外交部长穆塔齐（Amir Khan Muttaqi）写信给联合国秘书长古特雷斯，希望能指派驻联大使，并让塔利班在联合国大会上发言。

DW.COM

美国总统拜登与中国国家主席习近平21日分别在联合国大会发表演说，拜登重申美国不会寻求一个「新冷战」的局势，而习近平则是承诺不再新建境外煤电项目。

西方联军仓促从阿富汗撤离后，曾为西方军队工作的阿富汗当地人员就面临着不小的安全威胁。BBC日前披露，英国国防部此前不慎泄露了250名阿富汗当地译员的信息，其中甚至包括这些译员的照片。

塔利班上台后虽然表示，女性可以在伊斯兰教允许的范围内继续就学就业，但种种迹象表明，阿富汗女性的权益和自由备受限制。中学开学前塔利班当局通告：仅男生返校上课。

（德国之声中文网）联合国第76届大会9月14日在纽约揭幕，由塔利班接管的阿富汗也成为各国密切关注的议题。根据英国新任外交大臣特拉斯（Liz Truss）的声明，英国将于週三（22日）呼吁中国与俄罗斯一同商讨对策，避免阿富汗沦为武装分子的庇护所。

特拉斯表示：「如果我们想避免阿富汗成为全球恐怖活动的避风港，那么包括俄罗斯和中国在内的国际社会，在与塔利班交流时，策略需要一致。」

联合国大会于9月21日起举行高级别会议和一般性辩论，英国、中国、俄罗斯、美国和法国的外交部长将在大会期间与联合国秘书长古特雷斯（António Guterres）会面。英国目前正在协调这五个联合国安理会常任理事国成员，一同改善阿富汗的情势。

中国外交部15日曾发布声明表示，中俄两国在阿富汗一题上一直保持密切沟通，「双方立场高度一致」。而上周在一场由中国和俄罗斯领导的安全集团会议上，中国国家主席习近平也说，阿富汗应消除恐怖主义，而中国将在其能力范围内向阿富汗提供更多帮助。

俄罗斯总统普京也在同一场会议上表示，俄罗斯需要与塔利班政府合作，而且美国应考虑解冻阿富汗的资产。

塔利班欲派驻联合国大使

与此同时，塔利班也希望透过联合国与世界接轨。路透社报导，塔利班要求在本周的联合国大会上向世界领导人讲话，并提名其驻多哈的发言人沙欣（Suhail Shaheen）为阿富汗的联合国大使。

塔利班外交部长穆塔齐（Amir Khan Muttaqi）20日在一封递交给古特雷斯的信中提出了这项请求，而古特雷斯的发言人哈克（Farhan Haq）也证实了这封信件的存在。

Großbritannien Liz Truss G7 Videokonferenz

英国新任外交部长特拉斯（Liz Truss）呼吁中国与俄罗斯一同商讨对策，避免阿富汗沦为武装分子的庇护所。

目前阿富汗在联合国的席次仍旧是由上个月被塔利班赶下台的阿富汗政府所指派的伊萨奇（Ghulam Isaczai）大使来代表。塔利班这封信件则是正式下战帖，要求指派自己的联合国大使。

哈克表示，争夺阿富汗联合国席位的这项申请已送交给一个由9名成员组成的全权证书委员会进行审核，其成员包括美国、中国和俄罗斯。路透社报导，该委员会不太可能在27日联合国大会结束前，针对阿富汗问题举行会议，因此塔利班外长能否在联合国发言仍是未定数。

根据大会规则，在全权证书委员会做出决定之前，伊萨奇将继续代表阿富汗。该委员会通常在10月或11月举行会议，评估所有联合国会员国的全权证书，然后在年底前提交一份报告供大会批准。外交官们说，委员会和大会通常以协商一致的方式处理全权证书问题。

该委员会的其他成员还包括巴哈马、不丹、智利、纳米比亚、塞拉利昂和瑞典。

联合国席次将是塔利班争取国际承认的一大关键。古特雷斯说，塔利班对于国际承认的渴求，是其他国家迫使阿富汗建立一个有包容性的政府、且尊重妇女权利的唯一筹码。

阿富汗女权堪忧

对阿富汗饶舌歌手与人权活动家阿利扎德（Sonita Alizadeh）而言，塔利班不应该被信任。她在21日在联合国一场会议上敦促国际社会不要承认塔利班，并为妇女和儿童的权利挺身而出。

阿利扎德说：「（在塔利班掌权后）我们的人民还剩下什么？20年来的成就还会剩下什么？不要被塔利班面对媒体所戴的面具迷惑了。」

Afghanistan | Afghanische Aktivistinnen protestieren gegen Taliban-Beschränkungen in Kabul

塔利班掌权后，阿富汗妇女权益遭遇危机。联合国秘书长古特雷斯认为，要迫使塔利班维护女权，各国只有在提供塔利班国际承认一事上有谈判筹码。

阿利扎德在20多年前塔利班上一次统治阿富汗时，与家人一起逃离了她的祖国。当时妇女不能工作，出门必须遮住脸，女孩也被禁止上学。

联合国人权事务高级专员巴舍莱（Michelle Bachelet）21日也在同一场联合国会议中说：「阿富汗妇女对塔利班在90年代对女性残酷且系统性的镇压有著强烈的恐惧。」

儘管塔利班保证他们将保障女权，但截至目前的作为却引起国际社会的怀疑。塔利班日前为高中生重新开放学校，但却未提及女教师及女学生的返校规划；同时，塔利班也疑似关闭由前政府设立的「妇女事务部」、并强调在「可执行适当性别隔离措施」前，女性不能重返工作岗位。

（综合报导）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Taliban spokesman Zabihullah Mujahid addresses a press conference in Kabul on September 7, 2021. - The Taliban on September 7 announced UN-sanctioned Taliban veteran Mullah Mohammad Hassan Akhund as the leader of their new government, while giving key positions to some of the movement's top officials. (Photo by Aamir QURESHI / AFP) (Photo by AAMIR QURESHI/AFP via Getty Images)

塔利班宣布看守政府名单 拜登暗示北京「有安排」 08.09.2021

塔利班宣布成立伊斯兰主义的「看守政府」，名单出炉让不少人大失所望。人权团体也呼吁，目前积极介入的中俄两国应该关注妇女和儿童的权利。

Wang Yi (r), Außenminister von China, und Mullah Abdul Ghani Baradar, afghanischer Führer der Taliban, stehen während eines Treffens zusammen. Chinas Außenminister hat Gespräche mit militant-islamistischen Taliban aus Afghanistan geführt. (zu dpa «Telefonat mit Blinken über Afghanistan: Wang Yi kritisiert USA ») +++ dpa-Bildfunk +++

北京希望与阿富汗建立稳定关系 14.09.2021

对北京而言，阿富汗国内的矿产资源能带来的经济利益虽然重要，但是更重要的是阿富汗国内局势的稳定以及中国边境地区的安全。专家认为，北京方面对阿富汗塔利班采取的依旧是观望的态度。

25/07/2021*** KABUL, AFG- JULY 25 : A female student listens during 10th grade class at the Zarghoona high school on July 25 2021 in Kabul, Afghanistan. The Zarghoona girls high school is the largest in Kabul with 8,500 female students attending classes. The school opened after almost a two months break due to Coronavirus. Currently there is widespread fear that the Taliban who already control around half the country will reintroduce its notorious system barring girls and women from almost all work, and access to education. The Ministry of Education has announced the opening of schools, but there are mixed reports in many areas where the Taliban have taken control or where fighting is ongoing. (Photo by Paula Bronstein /Getty Images)

阿富汗学校开学了，女生在哪里？ 19.09.2021

塔利班上台后虽然表示，女性可以在伊斯兰教允许的范围内继续就学就业，但种种迹象表明，阿富汗女性的权益和自由备受限制。中学开学前塔利班当局通告：仅男生返校上课。

广告

媒体看中国

默克尔和习近平会晤

德语媒体：默克尔的对华政策缺乏远见

默克尔历时十六年的总理生涯即将结束，下一届德国政府将会采取怎样的对华政策已然成为当前联邦大选中的热门话题。  