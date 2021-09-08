塔利班欲在联大发言 英国促中俄合作对阿策略

（德国之声中文网）联合国第76届大会9月14日在纽约揭幕，由塔利班接管的阿富汗也成为各国密切关注的议题。根据英国新任外交大臣特拉斯（Liz Truss）的声明，英国将于週三（22日）呼吁中国与俄罗斯一同商讨对策，避免阿富汗沦为武装分子的庇护所。

特拉斯表示：「如果我们想避免阿富汗成为全球恐怖活动的避风港，那么包括俄罗斯和中国在内的国际社会，在与塔利班交流时，策略需要一致。」

联合国大会于9月21日起举行高级别会议和一般性辩论，英国、中国、俄罗斯、美国和法国的外交部长将在大会期间与联合国秘书长古特雷斯（António Guterres）会面。英国目前正在协调这五个联合国安理会常任理事国成员，一同改善阿富汗的情势。

中国外交部15日曾发布声明表示，中俄两国在阿富汗一题上一直保持密切沟通，「双方立场高度一致」。而上周在一场由中国和俄罗斯领导的安全集团会议上，中国国家主席习近平也说，阿富汗应消除恐怖主义，而中国将在其能力范围内向阿富汗提供更多帮助。

俄罗斯总统普京也在同一场会议上表示，俄罗斯需要与塔利班政府合作，而且美国应考虑解冻阿富汗的资产。

塔利班欲派驻联合国大使

与此同时，塔利班也希望透过联合国与世界接轨。路透社报导，塔利班要求在本周的联合国大会上向世界领导人讲话，并提名其驻多哈的发言人沙欣（Suhail Shaheen）为阿富汗的联合国大使。

塔利班外交部长穆塔齐（Amir Khan Muttaqi）20日在一封递交给古特雷斯的信中提出了这项请求，而古特雷斯的发言人哈克（Farhan Haq）也证实了这封信件的存在。

目前阿富汗在联合国的席次仍旧是由上个月被塔利班赶下台的阿富汗政府所指派的伊萨奇（Ghulam Isaczai）大使来代表。塔利班这封信件则是正式下战帖，要求指派自己的联合国大使。

哈克表示，争夺阿富汗联合国席位的这项申请已送交给一个由9名成员组成的全权证书委员会进行审核，其成员包括美国、中国和俄罗斯。路透社报导，该委员会不太可能在27日联合国大会结束前，针对阿富汗问题举行会议，因此塔利班外长能否在联合国发言仍是未定数。

根据大会规则，在全权证书委员会做出决定之前，伊萨奇将继续代表阿富汗。该委员会通常在10月或11月举行会议，评估所有联合国会员国的全权证书，然后在年底前提交一份报告供大会批准。外交官们说，委员会和大会通常以协商一致的方式处理全权证书问题。

该委员会的其他成员还包括巴哈马、不丹、智利、纳米比亚、塞拉利昂和瑞典。

联合国席次将是塔利班争取国际承认的一大关键。古特雷斯说，塔利班对于国际承认的渴求，是其他国家迫使阿富汗建立一个有包容性的政府、且尊重妇女权利的唯一筹码。

阿富汗女权堪忧

对阿富汗饶舌歌手与人权活动家阿利扎德（Sonita Alizadeh）而言，塔利班不应该被信任。她在21日在联合国一场会议上敦促国际社会不要承认塔利班，并为妇女和儿童的权利挺身而出。

阿利扎德说：「（在塔利班掌权后）我们的人民还剩下什么？20年来的成就还会剩下什么？不要被塔利班面对媒体所戴的面具迷惑了。」

阿利扎德在20多年前塔利班上一次统治阿富汗时，与家人一起逃离了她的祖国。当时妇女不能工作，出门必须遮住脸，女孩也被禁止上学。

联合国人权事务高级专员巴舍莱（Michelle Bachelet）21日也在同一场联合国会议中说：「阿富汗妇女对塔利班在90年代对女性残酷且系统性的镇压有著强烈的恐惧。」

儘管塔利班保证他们将保障女权，但截至目前的作为却引起国际社会的怀疑。塔利班日前为高中生重新开放学校，但却未提及女教师及女学生的返校规划；同时，塔利班也疑似关闭由前政府设立的「妇女事务部」、并强调在「可执行适当性别隔离措施」前，女性不能重返工作岗位。

（综合报导）

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